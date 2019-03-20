Футбол

Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при МоуриньюЕвро-футбол.ру 08:42

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о проблемах, с которыми сталкивалась команда при Жозе Моуринью.
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Погба: «Игроки хотят, чтобы Сульшер остался главным тренером „Манчестер Юнайтед“»

Sport24.ru09:07

Поль Погба: «Сульшер вернул игрокам „МЮ“ уверенность, утраченную при Моуринью»

Матч ТВ09:20

Погба: конечно, игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Сульшер остался

Чемпионат10:32

Поль Погба: «Хотим, чтобы Сульшер остался главным тренером „МЮ“. Он вернул игрокам уверенность»

Sports.ru10:32

Поль Погба: «Сульшер вернул игрокам „МЮ“ уверенность, утраченную при Моуринью»

Sportbox.RU09:20

Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при Моуринью

Евро-футбол.ру08:42

Погба: «Мы хотим, чтобы Сульшер остался в МЮ»

Soccer.ru11:13
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Театры

Скончался оперный певец Сергей Балашов

Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
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Общество

Панин признался в ненависти к «грязной, уголовной, гомофобной» России

Российский актер Алексей Панин открыто заявил о том, что ненавидит Россию.
Обновлено в 13:20
Происшествия

Двух фигурантов дела «Сети» начнут судить 20 марта

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Происшествия

Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен

Обновлено в 13:06
Общество

Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг

Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 04:06
Авто

Компания Renault вывела на тесты полностью электрический Duster

Базирующийся в Румынии бренд Renault (Dacia) вывел на тесты полностью электрический Duster.
Обновлено в 11:51
Политика

Евросоюз назвал условие отсрочки Brexit

Отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможна при одобрении парламентом Соединенного Королевства сделки по Brexit.
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Энергетика

Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти

Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Происшествия

Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного

В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.
Обновлено в 12:33
Общество

Спектакль «Театра.doc» проверят на экстремизм

Обновлено в 09:46
Музыка

Автор хитов Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой

Уолтер Афанасьев — автор хитов Мэрайи Кэри «All I want for christmas is you» и «My all», продюсер бессмертной композиции Селин Дион «My heart will go on», обладатель премии «Грэмми».
Обновлено в 12:28
Общество

Опрос показал, что 83% россиян поддерживают закон о борьбе с фейками

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров рассказал, что, согласно результатам проведённого исследования, более 80% жителей страны поддержали принятие закона о борьбе с фейковыми новостями.
Обновлено в 12:40
Политика

Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны

Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
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Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению

Обновлено в 13:11
Происшествия

В России увеличилось число жертв авиакатастроф

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) предоставили данные, согласно которым в прошлом году в авиакатастрофах погибло 128 россиян.
Обновлено вчера в 23:36
Кино

Бри Ларсон рассказала о лесбийских предпочтениях Капитана Марвел

После выхода фильма фанаты заметили, что Капитан Марвел (Бри Ларсон) и героиня фильма «Тор: Рагнарек», каноническая бисексуальная икона Валькирия (Тесса Томпсон) очень подходят друг другу.
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Байден заявил, что будет баллотироваться в президенты США

Бывший вице-президент США Джозеф Байден принял решение баллотироваться на пост президента.
Обновлено вчера в 20:55
Футбол

Альваро Мората: «Гризманн останется в „Атлетико“. Он счастлив здесь»

Нападающий «Атлетико» Альваро Мората выразил надежду, что форвард Антуан Гризманн не покинет команду.
Обновлено в 10:45
Политика

ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира

Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Происшествия

В мусорном баке у дома на Седова обнаружили ртуть

Обновлено в 12:19
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Апелляцию Вышинского передали в палату Верховного суда Украины

"Кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение апелляции о незаконности его ареста в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда", - сообщил РИА Новости Доманский.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом

Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
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Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб

Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
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Политика

Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
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Skoda Karoq начнут собирать в России

Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Политика

Россия отказалась от транзита газа через Украину

"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
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Наука

Названа смертельная опасность горячего чая и кофе

Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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