Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при МоуриньюЕвро-футбол.ру 08:42

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о проблемах, с которыми сталкивалась команда при Жозе Моуринью.

Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при Моуринью

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