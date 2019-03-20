Футбол
Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при МоуриньюЕвро-футбол.ру 08:42
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о проблемах, с которыми сталкивалась команда при Жозе Моуринью.
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Театры
Скончался оперный певец Сергей Балашов
Оперный певец Сергей Балашов скончался минувшей ночью, сообщает музыкальный театр им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
Обновлено в 09:35
Общество
Панин признался в ненависти к «грязной, уголовной, гомофобной» России
Российский актер Алексей Панин открыто заявил о том, что ненавидит Россию.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Двух фигурантов дела «Сети» начнут судить 20 марта
Обновлено 18 марта в 10:19
Происшествия
Пожар у платформы «Лианозово» в Москве потушен
Обновлено в 13:06
Общество
Правительство расширило список оказываемых в МФЦ госуслуг
Правительство России расширило список госуслуг, оказываемых в многофункциональных центрах (МФЦ), услугой по оповещению россиян предпенсионного возраста об отнесении их к этой категории.
Обновлено в 04:06
Авто
Компания Renault вывела на тесты полностью электрический Duster
Базирующийся в Румынии бренд Renault (Dacia) вывел на тесты полностью электрический Duster.
Обновлено в 11:51
Политика
Евросоюз назвал условие отсрочки Brexit
Отсрочка даты выхода Великобритании из состава Евросоюза на небольшой срок возможна при одобрении парламентом Соединенного Королевства сделки по Brexit.
Обновлено в 13:32
Энергетика
Госдума изменила Соглашение с Белоруссией по поставкам нефти
Соглашение между Россией и Белоруссией о мерах по урегулированию торгово-экономического сотрудничества в области экспорта нефти и нефтепродуктов было подписано в 2007 году, а протокол с изменениями к нему — 10 октября 2018 года.
Обновлено в 06:11
Происшествия
Семья получила штраф за уход с похорон на 14 секунд позже положенного
В Британия семья получила штраф за то, что завершила похороны члена семья на 14 секунд позже заявленного времени, пишет Grimsby Telegraph.
Обновлено в 12:33
Общество
Спектакль «Театра.doc» проверят на экстремизм
Обновлено в 09:46
Музыка
Автор хитов Мэрайи Кэри напишет книгу о Началовой
Уолтер Афанасьев — автор хитов Мэрайи Кэри «All I want for christmas is you» и «My all», продюсер бессмертной композиции Селин Дион «My heart will go on», обладатель премии «Грэмми».
Обновлено в 12:28
Общество
Опрос показал, что 83% россиян поддерживают закон о борьбе с фейками
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров рассказал, что, согласно результатам проведённого исследования, более 80% жителей страны поддержали принятие закона о борьбе с фейковыми новостями.
Обновлено в 12:40
Политика
Лавров отметил угрозу реальности ядерной войны
Угроза конфликта с применением ядерного оружия может стать реальной, если продолжится подрыв соглашений по контролю за вооружениями, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
Обновлено в 07:19
Политика
Украина ввела новые санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о дополнительных персональных санкциях против России.
Обновлено в 11:29
Политика
Суд приговорил Радована Караджича к пожизненному заключению
Обновлено в 13:11
Происшествия
В России увеличилось число жертв авиакатастроф
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) предоставили данные, согласно которым в прошлом году в авиакатастрофах погибло 128 россиян.
Обновлено вчера в 23:36
Кино
Бри Ларсон рассказала о лесбийских предпочтениях Капитана Марвел
После выхода фильма фанаты заметили, что Капитан Марвел (Бри Ларсон) и героиня фильма «Тор: Рагнарек», каноническая бисексуальная икона Валькирия (Тесса Томпсон) очень подходят друг другу.
Обновлено вчера в 21:14
Политика
Байден заявил, что будет баллотироваться в президенты США
Бывший вице-президент США Джозеф Байден принял решение баллотироваться на пост президента.
Обновлено вчера в 20:55
Футбол
Альваро Мората: «Гризманн останется в „Атлетико“. Он счастлив здесь»
Нападающий «Атлетико» Альваро Мората выразил надежду, что форвард Антуан Гризманн не покинет команду.
Обновлено в 10:45
Политика
ЦИК Украины отказала ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины на заседании 20 марта отказала Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в регистрации 24 российских наблюдателей на выборы украинского президента.
Обновлено в 13:02
Спорт
Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира
Российская фигуристка Алина Загитова одержала победу по итогам короткой программы на чемпионате мира в Японии.
Обновлено в 08:04
Происшествия
В мусорном баке у дома на Седова обнаружили ртуть
Обновлено в 12:19
Политика
Апелляцию Вышинского передали в палату Верховного суда Украины
"Кассационный уголовный суд Верховного суда передал рассмотрение апелляции о незаконности его ареста в мае 2018 года на рассмотрение объединенной кассационной палаты этого суда", - сообщил РИА Новости Доманский.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Владимир Барсуков выслушал судью с кроссвордом
Во время оглашения приговора, длившегося три часа, Владимир Барсуков вел себя подчеркнуто спокойно: разгадал по меньшей мере четыре страницы кроссвордов из журнала.
Обновлено в 13:32
Футбол
Футболист ЦСКА Эрнандес намерен покинуть клуб
Нападающий московского ЦСКА Абель Эрнандес хочет покинуть клуб, сообщает Tuttomercatoweb.
Обновлено в 13:19
Политика
Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева
Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Авто
Skoda Karoq начнут собирать в России
Производство нового компактного кроссовера Skoda Karoq наладят на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 08:28
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено в 10:07
Наука
Названа смертельная опасность горячего чая и кофе
Американские ученые пришли к выводу, что употребление слишком горячего чая или кофе может удвоить риск рака пищевода.
Обновлено в 13:17