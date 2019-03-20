Футбол

Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при МоуриньюЕвро-футбол.ру 08:42

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о проблемах, с которыми сталкивалась команда при Жозе Моуринью.
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Погба: «Мы хотим, чтобы Сульшер остался в МЮ»

Soccer.ru11:13

Погба: конечно, игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы Сульшер остался

Чемпионат10:32

Поль Погба: «Хотим, чтобы Сульшер остался главным тренером „МЮ“. Он вернул игрокам уверенность»

Sports.ru10:32

Поль Погба: «Сульшер вернул игрокам „МЮ“ уверенность, утраченную при Моуринью»

Sportbox.RU09:20

Погба: «Игроки хотят, чтобы Сульшер остался главным тренером „Манчестер Юнайтед“»

Sport24.ru09:07

Погба рассказал о проблемах «Манчестер Юнайтед» при Моуринью

Евро-футбол.ру08:42

Поль Погба: «Сульшер вернул игрокам „МЮ“ уверенность, утраченную при Моуринью»

Матч ТВ09:20
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Происшествия

В Воронеже 50 тысяч человек остались без воды

Обновлено в 08:01
Общество

Средняя продолжительность жизни в России превысила 73 года

Средняя продолжительность жизни в России в 2018 году составила более 73 лет.
Обновлено в 09:57
Транспорт

«Нордавиа» сменила название на Smartavia

Обновлено в 07:48
Спорт

Загитова выиграла короткую программу на чемпионате мира в Японии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выступила с короткой программе на чемпионате мира в Японии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 08:03
Политика

Российский МИД вызвал посла Чехии

МИД России сделал представление послу Чехии Витезславу Пивоньке из-за "ненормальной ситуации, которая сложилась вокруг некоторых объектов недвижимости в Праге", говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 10:13
Экономика

Японская Takeda перестанет поставлять в Россию три лекарства

Японская фармацевтическая компания Takeda с апреля прекратит поставлять в Россию три препарата. Об этом сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 07:57
Гаджеты

Apple представила новые наушники AirPods

Американская компания Apple представила второе поколение беспроводных наушников AirPods.
Обновлено в 09:20
Общество

Более половины россиян выступили за полное равноправие мужчин и женщин

Более половины россиян заявили о необходимости достижения полного равенства прав и обязанностей мужчин и женщин.
Обновлено в 05:18
Политика

Правительство Украины продлило контракт с главой «Нафтогаза»

Правительство Украины решило продлить контракт с главной НАК «Нафтогаз» Андреем Коболевым и командой руководителей компании, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщило 20 марта издание Strana.ua.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие

Армии Украины передали более 400 единиц вооружения и военной техники

Присутствующий на мероприятии президент Украины Петр Порошенко отметил, что реформирование ВСУ, их постепенное приближение к стандартам НАТО, обеспечение военных новыми и модернизированными образцами вооружения и военной техники расширили возможности украинской армии.
Обновлено в 08:26
Экономика

Сбербанк в июле запустит услугу снятия наличных в кассах магазина

Сбербанк в июле запустит новую услугу – снятие наличных в кассах магазина при оплате покупки банковской картой Mastercard или Visa.
Обновлено в 07:11
Политика

Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании Астаны в Нурсултан.
Обновлено в 06:50
Происшествия

Германия заподозрила спортсменов из восьми стран в применении допинга

Глава прокуратуры Мюнхена Кай Гребер рассказал, что как минимум 21 спортсмен из восьми стран подозревается в применении кровяного допинга.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие

Американские эксперты не выявили активности на космодроме Сохэ в КНДР

Эксперты американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) заявили об отсутствии активности на космодроме Сохэ в Северной Корее.
Обновлено вчера в 18:59
Политика

В Госдуме обсудят взыскание с Украины нанесенных Крыму убытков

Совет Государственной думы РФ в среду, 20 марта, обсудит вопрос о взыскании с Украины компенсации за экономические потери Крыма, понесенные полуостровом за время нахождения в составе страны.
Обновлено в 04:05
Политика

Алексей Текслер стал врио губернатора Челябинской области

Отставку Бориса Дубровского принял президент РФ Алексей Текслер, теперь уже экс-замминистра энергетики РФ, назначен временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.
Обновлено вчера в 12:20
Экономика

С апреля больше 3 миллионов жителей Донбасса могут остаться без воды

Без воды могут остаться 3 миллиона 265 тысяч человек, - сообщили в «Компании «Вода Донбасса»».
Обновлено в 12:01
Кино

В сети появился клип на песню Бориса Гребенщикова «Темная как ночь»

Обновлено в 09:56
Происшествия

В Москве арестовали женщину, принуждавшую подростков к проституции

Обновлено в 04:40
Политика

Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции

Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Кино

Умер снявшийся в «Девчатах» и «Двух капитанах» актер Анатолий Адоскин

Обновлено в 08:06
Политика

Путин впервые прокомментировал отставку Назарбаева

Президент России Владимир Путин впервые публично прокомментировал отставку своего казахстанского коллеги Нурсултана Назарбаева.
Обновлено в 05:54
Происшествия

Полиция застрелила двух россиян на Бали

Два россиянина погибли в результате перестрелки с полицией на индонезийском острове Бали.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Анна Семенович предстала в образе брюнетки

Анна Семенович удивила фанатов в Instagram снимком, на котором предстала в образе брюнетки.
Обновлено вчера в 09:25
Политика

Великобритания попросила ЕС отсрочить Brexit до 30 июня

О реакции ЕС Пресс-служба Еврокомиссии сообщила, что глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер провел телефонный разговор с Мэй, в котором она передала просьбу Великобритании о переносе Brexit с 29 марта на 30 июня.
Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Началову похоронят рядом с Малашенко

Обновлено в 10:46
Авто

Suzuki и Toyota займутся совместной разработкой автомобилей

В рамках бизнес-сотрудничества Suzuki предоставит Toyota наработки в области проектировки малолитражных двигателей, а также субкомпактных автомобилей.
Обновлено в 11:36
Спорт

Большунов и Непряева выступят на финальном этапе Кубка мира

За российскую команду выступят лидеры Александр Большунов и Наталья Непряева, которые ведут борьбу за победу в общем зачете Кубка мира по итогам сезона.
Обновлено в 08:38
Общество

Адвокат Варвары Карауловой попросил освободить ее по УДО

Адвокат Сергей Бадамшин попросил об условно-досрочном освобождении студентки Варвары Карауловой (сменила имя на Александру Иванову), приговоренной к четырем с половиной годам тюрьмы за попытку примкнуть к террористической организации «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России).
Обновлено в 11:56
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 61,4 млрд рублей

Ранее Минфин сообщал о намерении разместить в среду три выпуска ОФЗ - ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26226 с погашением 7 октября 2026 года, ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26225 с погашением 10 мая 2034 года в объеме остатков и ОФЗ-ИН выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года в объеме 5,204 млрд рублей по номинальной стоимости.
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является исполняющим обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» до завершения сезона 2018/19.
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