Футбол

Погба призвал Моуринью не делать из него козла отпущения
Sport24.ru
03:10

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба призвал главного тренера Жозе Моуринью перестать винить его во всех проблема команды. После матча с «Саутгемптоном» португалец в раздевалке назвал Погба вирусом. Француз в ответ потребовал не делать его козлом отпущения, сообщает The Sun.
Sport24.ru03:10

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СМИ: Погба потребовал от Моуринью не винить его во всех проблемах «Манчестер Юнайтед»

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СМИ: Погба потребовал от Моуринью не винить его во всех проблемах «Манчестер Юнайтед»

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Sportmail.ruвчера в 07:58
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Жозе Моуринью
Португальский футболист
Португальский футболист и футбольный тренер. В настоящее время является главным тренером английского клуба «Манчестер Юнайтед». Сын футбольного вратаря и тренера Фелиша Моуринью. Кавалер ордена Инфанта дона Энрики. Многие эксперты, футболисты и тренеры называют его одним из самых великих тренеров в современном футболе, сам португалец придерживается такого же мнения о себе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.
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