Футбол

Погба признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в декабре
Чемпионат
11:41

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был признан лучшим футболистом команды в декабре по итогам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт английского клуба. В голосовании французский футболист опередил полузащитника Джесси Лингарда и нападающего Маркуса Рашфорда.
Чемпионат11:41

Подробнее о событии

Впервые в сезоне Погба признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru12:42

Погба признан лучшим игроком «МЮ» в декабре

Матч ТВ12:07

Погба впервые в сезоне признали лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru12:07

Погба признан лучшим игроком «МЮ» в декабре

Спорт-Экспресс11:52

Погба признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в декабре

Чемпионат11:41

Погба – лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в декабре

Sports.ru11:28

Погба – лучший игрок «МЮ» в декабре

Бомбардир.ру12:20
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 13:02, Ашберн
Футбол

Клопп назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" заявил, что "горожане" являются лучшей командой в мире.
Обновлено в 09:35
Футбол

Защитник «Шальке» Налдо может перейти в «Монако»

Защитник Шальке Налдо может продолжить карьеру в Монако, сообщает RMC Sport.
Обновлено в 10:34
Футбол

«Боруссия» продала Пулишича в «Челси» за 64 млн евро

Обновлено в 05:17
Футбол

Сергей Семак завел аккаунт в Instagram

Напомним, что Сергей Семак был назначен главным тренером петербургского «Зенита» в мае 2018 года.
Обновлено в 06:18
Футбол

Нападающий Форстер перешел в «Монако»

«Монако» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим молодежной сборной ЮАР Лайлом Форстером.
Обновлено в 12:57
Футбол

Братья Березуцкие присоединятся к «Витессу» 3 января

Обновлено в 10:16
Футбол

Сердеров расторг контракт с «Краковией»

Обновлено в 10:39
Футбол

«Зенит» интересуется полузащитником «Сент-Этьена» Сельнесом

Полузащитник «Сент-Этьена» Оле Сельнес попал в сферу интересов «Зенита».
Обновлено в 08:33
Футбол

Жоржиньо: «Мама повлияла на моё решение выбрать „Челси“»

Обновлено в 09:20
Футбол

Криштиану Роналду: «2018 год стал лучшим в моей карьере»

Обновлено в 08:41
Футбол

Эшли Янг может перейти в «Интер» на правах свободного агента

33-летний Янг перешёл в «Манчестер Юнайтед» летом 2011 года из «Астон Виллы» за € 18 млн.
Обновлено в 01:00
Футбол

«Ювентус» подтвердил интерес к Рэмзи

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи подтвердил интерес клуба к полузащитнику "Арсенала" Аарону Рэмзи.
Обновлено в 08:09
Футбол

Иско и Хамес могут стать игроками «Ювентуса»

Туринский "Ювентус" проявляет интерес к двух игрокам мадридского "Реала" Хамесу Родригесу, а также Иско Аларкону.
Обновлено вчера в 10:23
Футбол

Агент Ананидзе рассказал о будущем футболиста

Агент полузащитника «Спартака» Жано Ананидзе Теймураз Лепсая заявил, что пока не ведет переговоров о возможном уходе игрока из клуба.
Обновлено в 09:05
Футбол

Самюэль Жиго: «Чувствую, как постепенно прихожу в норму»

Чувствую, как постепенно прихожу в норму.
Обновлено в 09:40
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное