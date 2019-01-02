Футбол
Погба признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в декабре
Погба признан лучшим игроком «Манчестер Юнайтед» в декабреЧемпионат11:41
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба был признан лучшим футболистом команды в декабре по итогам голосования болельщиков, сообщает официальный сайт английского клуба. В голосовании французский футболист опередил полузащитника Джесси Лингарда и нападающего Маркуса Рашфорда.
Чемпионат11:41
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