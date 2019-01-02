Футбол
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан лучшим игроком "красных дьяволов" в декабре, информирует официальный Твиттер клуба. 25-летний француз принял участие в 6 играх, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.
Спорт-Экспресс11:52
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