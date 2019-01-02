Футбол

Погба признан лучшим игроком «МЮ» в декабре
Спорт-Экспресс
11:52

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признан лучшим игроком "красных дьяволов" в декабре, информирует официальный Твиттер клуба. 25-летний француз принял участие в 6 играх, забил 4 гола и отдал 3 результативных передачи.
Спорт-Экспресс11:52

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Погба — лучший в «МЮ», трансферы «Монако» и «Челси», «инстаграм» Аршавина

Чемпионат16:00

Впервые в сезоне Погба признан лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru12:42

Погба признан лучшим игроком «МЮ» в декабре

Матч ТВ12:07

Погба впервые в сезоне признали лучшим игроком месяца в «Манчестер Юнайтед»

Sport24.ru12:07

Погба признан лучшим игроком «МЮ» в декабре

Спорт-Экспресс11:52

Погба - лучший игрок МЮ в декабре

Soccer.ru11:36

Погба – лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в декабре

Sports.ru11:28
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 17:41, Ашберн
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Английский футболист, нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Англии. Воспитанник академии «Манчестер Юнайтед», за которую выступал с 7-летнего возраста.
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