Футбол
Погба потребовал у Моуринью не обвинять его во всех неудачах
Погба потребовал у Моуринью не обвинять его во всех неудачахГазета.Ru03:20
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обратился к главному тренеру команды Жозе Моуринью, передает "Советский спорт". По информации The Sun, хавбек призвал португальского специалиста не делать его козлом отпущения, обвиняя его во всех неудачах команды.
Газета.Ru03:20
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