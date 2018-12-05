Футбол

Погба потребовал у Моуринью не обвинять его во всех неудачах
Газета.Ru
03:20

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба обратился к главному тренеру команды Жозе Моуринью, передает "Советский спорт". По информации The Sun, хавбек призвал португальского специалиста не делать его козлом отпущения, обвиняя его во всех неудачах команды.
Газета.Ru03:20

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Погба потребовал у Моуринью не винить его во всех бедах «Манчестер Юнайтед»

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