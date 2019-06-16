Футбол

Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»Sportbox.RU 06:18

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что может покинуть английский клуб.
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«Это может быть подходящее время для нового вызова». Погба готов уйти из «МЮ»

Sport24.ru06:11

Погба: сейчас подходящее время для нового вызова

Чемпионат06:16

Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»

Матч ТВ06:18

Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»

Sportbox.RU06:18

Поль Погба: «Может быть, самое время получить новый вызов в другом месте»

Sports.ru06:17

Поль Погба: Я провел в Манчестере три года и преуспел, сейчас подходящее время для нового вызова

Спорт день за днем07:26

Погба признался, что готов покинуть «Манчестер Юнайтед»

Спорт-Экспресс06:10
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Еще 12 участников массовой драки в Чемодановке задержаны

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Компания Broadcom входит в десятку крупнейших производителей полупроводниковых устройств, она стала одной из первых крупных компаний в отрасли, опубликовавшей финансовый прогноз после майского обострения торговой войны между Китаем и США.
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Происшествия

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В Саратовской области медведица сбежала из цирка и покусала двух прохожих. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия

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Журналист интернет-издания «Медуза» Иван Голунов в качестве свидетеля дал показания следствию МВД.
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Спорт

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Столичные власти потратили почти 40 миллионов рублей на киберспортивный турнир, который зрители практически проигнорировали.
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Музыка

Умер музыкант «Машины времени» Сергей Остроумов

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Политика

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Голословные обвинения в адрес Ирана по ситуации в Оманском заливе "вряд ли можно принимать во внимание", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Политика

Песков объяснил позицию Путина по Зеленскому

Владимир Путин занял в отношении нового украинского президента Владимира Зеленского выжидательную позицию, поскольку пока не ясно, каким будет подход нового украинского лидера к основным вопросам повестки дня, в частности, непонятно, сохранит ли Украина недружественное отношение к России.
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Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к алкоголю, ответив на критику в злоупотреблении спиртным.
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Рассказываем, в чем суть праздника и что нельзя делать на Троицу 2019.
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Политика

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Российский актер Андрей Соколов намерен подать документы на выдвижение в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.
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На северо-востоке Индии 29 человек погибли из-за аномальной жары

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Экс-директор Чернобыльской АЭС раскритиковал сериал «Чернобыль»

Бывший директор Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС) Игорь Грамоткин раскритиковал американский сериал «Чернобыль» за обилие алкоголя в кадре.
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Жаркая погода начнет возвращаться в Москву со вторника, температура воздуха будет расти, при этом существенных осадков не ожидается.
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Умер первый в истории вратарь сборной Казахстана

Шиляев стал первым вратарем в истории сборной этой страны. Выступал за карагандинский "Автомобилист" и "Строитель" с 1980 по 1994 годы.
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Археологи из университета Аделаиды обнаружили хорошо сохранившиеся окаменелости гигантского морского трилобита, обитавшего в океанах Земли в раннем кембрийском периоде.
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Одним из цветов мяча АПЛ станет розовый. Фанаты негодуют

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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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