Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»Sportbox.RU 06:18

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил, что может покинуть английский клуб.

Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»

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