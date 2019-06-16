Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»Матч ТВ 06:18

Напомним, что французский хавбек перешел в «МЮ» летом 2016 года из «Ювентуса». В минувшем сезоне он провел 35 матчей в чемпионате Англии и забил 13 голов. Контракт Погба с «МЮ» рассчитан до июня 2021 года, но у клуба есть опция продления соглашения еще на один сезон.

Погба подтвердил, что может покинуть «МЮ»

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