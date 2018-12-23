С Моуринью мы выигрывали трофеи, и я хочу поблагодарить его за это. Да, у нас не все получалось, но мы выигрывали трофеи, что позволяет прогрессировать. Я хочу поблагодарить Жозе. Уверен, что игроки с нетерпением ожидают следующего матча, чтобы набрать очки. Нам нужно вернуться на вершину таблицы.