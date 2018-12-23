Футбол

Погба поблагодарил Моуринью за трофеи
Нева Спорт
07:16

Французский футболист «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поблагодарил ушедшего в отставку тренера Жозе Моуринью. В комментарии Sky Sports Погба выразил тренеру благодарность за выигранные трофеи. Погба заявил, что совместная работа была хорошей, но что-то пошло не так.
Нева Спорт07:16
Поль Погба
С Моуринью мы выигрывали трофеи, и я хочу поблагодарить его за это. Да, у нас не все получалось, но мы выигрывали трофеи, что позволяет прогрессировать. Я хочу поблагодарить Жозе. Уверен, что игроки с нетерпением ожидают следующего матча, чтобы набрать очки. Нам нужно вернуться на вершину таблицы.
— Поль Погба, французский футболистБомбардир.ру 00:18

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Поль Погба: «Моуринью развивал меня как личность, я благодарен ему за это»

Спорт-Экспресс07:54

Поль Погба: «Благодарен Моуринью за выигранные трофеи, но это в прошлом»

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Поль Погба: «Благодарен Моуринью за выигранные трофеи, но это в прошлом»

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Погба: «Хочу поблагодарить Моуриньо за выигранные трофеи»

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Погба: хочу поблагодарить Моуринью за все выигранные трофеи с «МЮ»

Чемпионатвчера в 18:29

Погба: «Хочу поблагодарить Моуринью за трофеи»

Евро-футбол.рувчера в 16:17

Погба: «С Моуринью мы выигрывали трофеи, и я хочу поблагодарить его за это»

Sport24.ruвчера в 16:01
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Поль Погба
Французский футболист
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