Футбол
Погба по-прежнему хочет перейти в «Реал»Metaratings 12:09
Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба все еще рассчитывает сменить клуб до конца летнего трансферного окна. По данным испанской Marca, француз по-прежнему надеется, что ему удастся перейти в «Реал». При этом игрок понимает, что это очень маловероятно.
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«Манчестер Юнайтед» не отпустит Погба в «Реал» даже за 200 миллионов евро
Спорт-Экспрессвчера в 05:56
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
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