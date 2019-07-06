Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба принял вызов форварда "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича. Французский полузащитник поучаствовал в челлендже по открыванию бутылки ногой - Bottle Cap Challenge. Поль опубликовал в "Инстаграме" видео того, как он усложнил вызов и открыл сразу две бутылки.

Погба ответил на вызов Ибрагимовича, открыв две бутылки

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