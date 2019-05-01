Футбол
Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru 05:02
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт". Легенды "красных дьяволов" Рой Кин и Пол Скоулз усомнились в лидерских качествах французского игрока.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 06:55, Ашберн
Театры
Сухоруков объяснил отмену спектаклей
Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения
Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.
Обновлено в 06:51
Политика
Путин подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Петросяна отказались разводить с Еленой Степаненко
Обновлено в 05:54
Хоккей
Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура
Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.
Обновлено в 06:31
Футбол
Тоттенхэм — Аякс 0:1
Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:57
Шоу-бизнес
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова
Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.
Обновлено вчера в 12:07
Хоккей
Антон Ландер подписал двухлетний контракт с «Локомотивом»
Шведский нападающий Антон Ландер подписал двухлетний контракт с «Локомотивом», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.
Обновлено в 05:43
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Стрельба произошла в университете в Северной Каролине
Обновлено вчера в 19:25
Энергетика
На Украине подешевел газ для населения
«Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 05:18
Гаджеты
«Яндекс» выпустит две новые «Яндекс.Станции»
Компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз в Евразийский экономический союз двух новых «умных» колонок – «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес
Ядвига Поплавская: «В жизни важно научиться терпению»
В преддверии юбилея народная артистка Беларуси Ядвига Поплавская дала интервью «АиФ».
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Обновлено вчера в 14:06
Футбол
«Ливерпуль» обратился с заявлением к болельщикам
Обновлено в 06:32
Авто
Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
Обновлено вчера в 13:19
Кино
Московский кинотеатр «Люксор» закрылся, распродав билеты на «Мстителей»
Кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas в Москве закрылся, сообщили Daily Storm московские зрители, которые купили билеты на премьеру блокбастера «Мстители: Финал», но не смогли увидеть фильм.
Обновлено 29 апреля в 15:22
Спорт
Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире
Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено вчера в 21:12
Кино
Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа
После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.
Обновлено в 03:41
Музыка
Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Обновлено в 03:51
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Общество
В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов
В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 9,5 тысяч пиратских сайтов спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону.
Обновлено в 05:25
Авто
Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant
Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.
Обновлено вчера в 12:29
Шоу-бизнес
Кристина Дерябина рассказала, когда состоится ее долгожданная свадьба
Недавно мужчина сделал Кристине долгожданное предложение руки и сердца. Сейчас девушка активно готовится к свадьбе своей мечты.
Обновлено в 06:43
Технологии
Нагиев надеется на проверку итогов голосования шоу «Голос. Дети»
Обновлено 29 апреля в 04:27
Политика
Зеленского объявили избранным президентом Украины
Обновлено вчера в 07:09