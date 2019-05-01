Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru 05:02

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт". Легенды "красных дьяволов" Рой Кин и Пол Скоулз усомнились в лидерских качествах французского игрока.

Театры Сухоруков объяснил отмену спектаклей Виктор Сухоруков прокомментировал решение московского Театра имени Моссовета отменить ряд спектаклей.

Происшествия Суд приговорил Ассанжа к 50 неделям заключения Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог.

Хоккей Василевский сыграет против сборной Швеции в первом матче Евротура Напомним, чешский этап Еврохоккейтура состоится с 1 по 5 мая. В первом матче сборная России сыграет против Швеции.

Футбол Тоттенхэм — Аякс 0:1 Голландский «Аякс» на выезде взял верх над английским «Тоттенхэмом» в первом матче 1/2 финала футбольной Лиги чемпионов.

Шоу-бизнес Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Умерла мама Марии Порошиной и бывшая жена Дмитрия Назарова Актриса Наталья Красноярская скочалась в возрасте 70 лет.

Хоккей Антон Ландер подписал двухлетний контракт с «Локомотивом» Шведский нападающий Антон Ландер подписал двухлетний контракт с «Локомотивом», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Политика Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для дополнительных категорий граждан Украины.

Энергетика На Украине подешевел газ для населения «Нафтогаз» с 1 мая снизил тариф на газ для населения Украины, сообщила пресс-служба компании.

Гаджеты «Яндекс» выпустит две новые «Яндекс.Станции» Компания «Яндекс» получила разрешение на ввоз в Евразийский экономический союз двух новых «умных» колонок – «Яндекс.Станции Мини» и «Яндекс.Станции Плюс».

Политика Зеленский вновь извинился перед Кадыровым Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Авто Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.

Кино Московский кинотеатр «Люксор» закрылся, распродав билеты на «Мстителей» Кинотеатр «Люксор» в ТРК Vegas в Москве закрылся, сообщили Daily Storm московские зрители, которые купили билеты на премьеру блокбастера «Мстители: Финал», но не смогли увидеть фильм.

Спорт Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал законным право владельца отеля требовать от постояльцев признания Крыма украинским.

Кино Исполнитель роли Короля Ночи раскрыл мотивацию персонажа После выхода третьего эпизода заключительного сезона «Игры престолов» издание Variety взяло небольшое интервью у Владимира Фурдика, исполнителя роли Короля Ночи.

Политика Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.

Общество В России заблокировано около 10 тысяч пиратских сайтов В Роскомнадзоре сообщили о блокировке 9,5 тысяч пиратских сайтов спустя четыре года после вступления в силу поправок к антипиратскому закону.

Авто Минпромторг РФ показал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant Министерство промышленности и торговли России опубликовало в Facebook первые фотографии внедорожника Aurus Komendant.