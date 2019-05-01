Футбол

Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru 05:02

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт". Легенды "красных дьяволов" Рой Кин и Пол Скоулз усомнились в лидерских качествах французского игрока.
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Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru05:02

Погба ответил на критику со стороны бывших футболистов «Манчестер Юнайтед»

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«Мне платят не за разговоры», - Погба не стал реагировать на критику

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Ответ Погба на критику Скоулза и Кина

Sport.ru05:59

Погба ответил критикующим его легендам «МЮ»

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Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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