Футбол

Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru 05:02

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт". Легенды "красных дьяволов" Рой Кин и Пол Скоулз усомнились в лидерских качествах французского игрока.
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Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru05:02

Погба ответил на критику со стороны бывших футболистов «Манчестер Юнайтед»

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«Мне платят не за разговоры», - Погба не стал реагировать на критику

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Погба ответил на критику Кина и Скоулза в свой адрес

Sport24.ru03:27

Погба - о критике: «Мне не платят за разговоры»

Евро-футбол.ру29 апреля в 10:27

Погба ответил критикующим его легендам «МЮ»

Матч ТВ04:01
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