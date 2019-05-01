Футбол
Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru 05:02
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт". Легенды "красных дьяволов" Рой Кин и Пол Скоулз усомнились в лидерских качествах французского игрока.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 05:24, Ашберн
Общество
В Кемерово закрылась отказавшаяся обслуживать геев пекарня
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Футбол
«Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионов
«Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.
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Новые дорожные знаки появились в России
В России вступил в силу национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.
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На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек
В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 04:33
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Рассекречен интерьер Mercedes-Benz S-Class нового поколения
Благодаря индийским фотошпионам, впервые заснявшим интерьер нового Mercedes-Benz S-Class без камуфляжа, стало известно, что убранство флагмана действительно претерпит радикальные изменения.
Обновлено вчера в 10:27
Хоккей
Сборная России сыграет матч со шведами на Чешских играх
Первый матч на Чешских играх сборная России проведет против команды Швеции.
Обновлено вчера в 23:30
Авто
Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире
Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.
Обновлено вчера в 16:30
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Продажи Lamborghini в России выросли в 9 раз
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Алсу примет участие в «Евровидении-2019»
Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.
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Армия и оружие
Украинская армия обстреляла западный пригород Донецка из минометов
Подразделения Вооруженных сил Украины утром в среду нанесли минометный удар по западному пригороду Донецка, выпустив 33 снаряда.
Обновлено в 03:56
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Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed
Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.
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Мадуро объявил о провале попытки госпереворота в Венесуэле
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
Противотанковый комплекс с российской ракетой «Корнет» для ВС Турции прошел испытания
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
SDF захватили более пяти тысяч боевиков в Сирии
«Сирийские демократические силы» (SDF) захватили около пяти тысяч иностранных боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, сообщил РИА «Новости» представитель политического крыла организации Бассам Сакер.
Обновлено вчера в 20:29
Политика
КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским
Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским.
Обновлено в 03:40
Общество
В Саратове готовятся к первомайскому шествию
В Саратове готовятся к ежегодному первомайскому шествию.
Обновлено в 02:10
Хоккей
Дмитрий Квартальнов возглавит «Ак Барс»
Главным тренером казанского хоккейного клуба «Ак Барс» станет Дмитрий Квартальнов, сообщает пресс-служба ХК.
Обновлено в 05:10
Политика
Делегация общественников из США прибыла в Крым
С пятидневным визитом на Крымский полуостров прибыли представители общественных организаций из США.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация»
История "Монстрации" Ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске с 2004 года.
Обновлено в 04:17
Авто
В России цены на подержанные автомобили в апреле упали на 1,7%
Аналитики «АВТОСТАТ» назвали среднюю цену на автомобиль с пробегом в апреле текущего года.
Обновлено в 05:13
Политика
Жена Зеленского купила у олигарха пентхауз в Крыму за полцены, выяснил Reuters
Обновлено в 04:40
Кино
Джим Керри предстал в роли злодея в трейлере «Соник в кино»
В роли злодея Роботника перед зрителями предстает Джим Керри, шерифа сыграл Джеймс Мардсен.
Обновлено вчера в 15:14
Общество
Четыре знака, которым май 2019 принесет огромную удачу
Астрологи считают, что в мае 2019 года представители четырех знаков будут особенно любимы Фортуной.
Обновлено вчера в 03:23
Общество
В Петербурге началось первомайское шествие
По Невскому проспекту двинулась колонна участников шествия, посвящённого Празднику Весны и Труда.
Обновлено в 04:08
Политика
Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране
Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.
Обновлено в 03:51
Общество
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
Обновлено вчера в 22:19
Спорт
Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире
Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео
В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.
Обновлено в 05:13
Общество
Что изменится с 1 мая: пенсии, валюта, дорожные знаки
Изменяются правила расчета пенсий, ветеранов поздравят с Днем Победы денежной выплатой, на дорогах появятся знаки непривычного размера, а табло с курсом валют и вовсе уберут с улиц.
Обновлено вчера в 05:23