Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru 05:02

Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отреагировал на критику в свой адрес, передает "Советский спорт". Легенды "красных дьяволов" Рой Кин и Пол Скоулз усомнились в лидерских качествах французского игрока.

Футбол «Барселона» и «Ливерпуль» определят фаворита Лиги чемпионов «Ливерпуль» и «Барселона» должны были сыграть в полуфинале Лиги чемпионов еще в прошлом сезоне, но «Рома» внезапно осуществила нереальный камбэк, отыгравшись с 1:4, и оставила Месси и Ко в неудачниках.

Транспорт Новые дорожные знаки появились в России В России вступил в силу национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и установку в городах знаков уменьшенного размера.

Общество На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек В шествии в честь Дня весны и труда в Москве участвуют более 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Гаджеты Рассекречен интерьер Mercedes-Benz S-Class нового поколения Благодаря индийским фотошпионам, впервые заснявшим интерьер нового Mercedes-Benz S-Class без камуфляжа, стало известно, что убранство флагмана действительно претерпит радикальные изменения.

Хоккей Сборная России сыграет матч со шведами на Чешских играх Первый матч на Чешских играх сборная России проведет против команды Швеции.

Авто Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду приобрел новейший автомобиль Bugatti La Voiture Noire стоимостью €11 млн, пишет La Stampa.

Музыка Алсу примет участие в «Евровидении-2019» Певица Алсу появится в конкурсе «Евровидение-2019», финал которого в этом году пройдет в Израиле.

Армия и оружие Украинская армия обстреляла западный пригород Донецка из минометов Подразделения Вооруженных сил Украины утром в среду нанесли минометный удар по западному пригороду Донецка, выпустив 33 снаряда.

Авто Стартовали российские продажи нового Kia ProCeed Новая «пятидверка» с оригинальным кузовом shooting brake предлагается с 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л.с. и 1,6 л. четырёхцилиндровым наддувным ДВС с 200-сильной отдачей.

Армия и оружие SDF захватили более пяти тысяч боевиков в Сирии «Сирийские демократические силы» (SDF) захватили около пяти тысяч иностранных боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, сообщил РИА «Новости» представитель политического крыла организации Бассам Сакер.

Политика КС Чехии разрешил отелю требовать от гостей признания Крыма украинским Конституционный суд Чехии признал легальным решение владельца отеля Brioni Boutique Hotel требовать от российских постояльцев признания Крыма украинским.

Общество В Саратове готовятся к первомайскому шествию В Саратове готовятся к ежегодному первомайскому шествию.

Хоккей Дмитрий Квартальнов возглавит «Ак Барс» Главным тренером казанского хоккейного клуба «Ак Барс» станет Дмитрий Квартальнов, сообщает пресс-служба ХК.

Политика Делегация общественников из США прибыла в Крым С пятидневным визитом на Крымский полуостров прибыли представители общественных организаций из США.

Общество В Новосибирске прошла первомайская «Монстрация» История "Монстрации" Ежегодное первомайское молодежное шествие с элементами абсурдистского карнавала проходит в Новосибирске с 2004 года.

Общество Четыре знака, которым май 2019 принесет огромную удачу Астрологи считают, что в мае 2019 года представители четырех знаков будут особенно любимы Фортуной.

Общество В Петербурге началось первомайское шествие По Невскому проспекту двинулась колонна участников шествия, посвящённого Празднику Весны и Труда.

Политика Глава Грузии осудила идею строительства военной базы США в стране Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала идею строительства военной базы США на территории страны, назвав ее нецелесообразной.

Общество Новый император Японии Нарухито вступил на престол В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.

Спорт Банкнота 100 рублей вошла в число самых красивых в мире Российская купюра в 100 рублей попала в число самых красивых по итогам 2018 года.

Происшествия Разрушительное торнадо в Румынии попало на видео В сети была опубликована видеозапись разрушительного торнадо, образовавшегося в Румынии.