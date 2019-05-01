Футбол

Погба ответил критикующим его легендам «МЮ»Матч ТВ 04:01

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил экс-игрокам «красных дьяволов» Рою Кину и Полу Скоулзу, ранее критиковавшим француза.
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Погба: «Критика со стороны экспертов? Им платят за то, чтобы они говорили на камеру»

Бомбардир.ру10:50

Ответ Погба на критику Скоулза и Кина

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Погба ответил на критику со стороны бывших футболистов «Манчестер Юнайтед»

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Погба ответил критикующим его легендам «МЮ»

Матч ТВ04:01

Погба ответил критикующим его легендам «МЮ»

Sportbox.RU04:01

Погба ответил на критику Кина и Скоулза в свой адрес

Sport24.ru03:27

Погба ответил на критику легенд «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru05:02
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