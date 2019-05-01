Футбол
Погба ответил критикующим его легендам «МЮ»Матч ТВ 04:01
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил экс-игрокам «красных дьяволов» Рою Кину и Полу Скоулзу, ранее критиковавшим француза.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 11:24, Ашберн
Политика
В МИД России прорабатывают возможность разговора Лаврова и Помпео
В Министерстве иностранных дел России заявили, что телефонный разговор главы МИД Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео прорабатывается.
Обновлено в 09:58
Политика
Путин упростил порядок получения гражданства РФ для украинцев
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении порядка получения гражданства РФ для отдельных категорий граждан Украины.
Обновлено в 06:38
Общество
Тайский король объявил о женитьбе
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама X) объявил, что женился на бывшей стюардессе Сутиде Вачиралонгкорн, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:16
Происшествия
На юге Петербурга поймали браконьера с окровавленным ножом
У браконьера изъяли пятизарядное ружье, 22 патрона, 1 нож в крови и перьях, патронташ и 10 профилей (чучел).
Обновлено в 09:30
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть Евровидение
Певец и продюсер участника Евровидения-2019 от России Филипп Киркоров рассказал в эфире телеканала "Россия 1", при каком условии он откажется от работы на международном конкурсе.
Обновлено в 09:46
Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Экономика
Лондонская биржа приостановила торги акциями Exillon Energy
Нефтекомпания Exillon Energy, акционерами которой считаются бывший бенефициар банка «Югра» Алексей Хотин и его партнер Александр Клячин, запросила приостановку торгов своими обыкновенными акциями на Лондонской бирже.
Обновлено в 08:00
Политика
Путин повысил пенсии ветеранам Великой Отечественной войны
Обновлено в 06:26
Происшествия
Полицейские избили российскую журналистку в Париже
Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено в 10:48
Единоборства
Боксер Лебедев восстановлен в статусе чемпиона мира WBA
Обновлено в 09:26
Политика
Трамп поздравил нового императора Японии со вступлением на престол
Нарухито получил полномочия императора 1 мая Президент США Дональд Трамп поздравил нового императора Японии Нарухито с интронизацией.
Обновлено в 00:11
Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
Обновлено в 00:44
Общество
В Риге прошло шествие против ликвидации русских школ
Обновлено в 05:25
Кино
Фильм «Мстители: Финал» собрал в России 1 млрд рублей за три дня
Обновлено в 10:17
Политика
Путин дал чиновникам полгода на продажу наследуемых зарубежных активов
Президент России Владимир Путин подписал закон, который дает чиновникам 6 месяцев, чтобы избавиться от иностранных финансовых активов, полученных в наследство.
Обновлено в 10:48
Политика
Штаб Зеленского опроверг сообщения о покупке его женой квартиры за полцены
«Недвижимость в Крыму была приобретена Еленой Зеленской, женой Владимира Зеленского, в апреле 2013 года, до незаконной аннексии Крыма, в полном соответствии с действующим законодательством Украины», — цитирует заявление пресс-службы «РИА Новости».
Обновлено в 09:39
Здоровье
Названы рекомендации для улучшения потенции мужчин
Специалисты назвали некоторые рекомендации для улучшения потенции.
Обновлено в 08:53
Общество
В Казахстане сотни человек вышли на антиправительственные митинги
Участники выступают против предстоящих президентских выборов и строительства АЭС, требуют повышения социальной защиты инвалидов и многодетных матерей В Казахстане проходят несанкционированные антиправительственные митинги, пишет РИА Новости.
Обновлено в 06:38
Политика
Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинским
В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:31
Авто
Компания Fiat завершает продажи пикапа Fullback
При создании Fiat Fullback в качестве основы использовался пикап Mitsubishi L200.
Обновлено в 09:12
Шоу-бизнес
Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с днем рождения и намекнула на второго ребенка
30 апреля Кайли Дженнер поздравила Трэвиса Скотта с 28-м днем рождения и намекнула на рождение второго ребенка.
Обновлено в 02:13
Авто
Владельцы рассказали, насколько надежна «внедорожная» LADA Vesta
Коллеги с портала «Новые автомобили» проанализировали порядка 100 отзывов владельцев и выяснили, насколько надежна LADA Vesta с приставкой Cross на самом деле.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Устроивший ночной марафон медведь попал на видео
Обновлено в 09:53
Общество
В Ростове объявлено штормовое предупреждение
В Ростове 1 мая ожидаются дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ростовской области.
Обновлено в 04:40
Политика
Замминистра пригрозил получающим российские паспорта украинцам
Замминистра Украины по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак предложил отбирать украинские паспорта у жителей Донбасса, которые получат российское гражданство.
Обновлено в 09:16
Происшествия
В Ингушетии депутат украл невесту
Депутат Народного собрания Ингушетии похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней, сообщил "Интерфаксу" в среду источник.
Обновлено в 08:06
Политика
Нефтепровод «Дружба» начали очищать от некачественной нефти
Систему магистральных нефтепроводов "Дружба" в среду начали очищать от некачественной нефти, работы идут по плану, сообщил первый заместитель гендиректора - главный инженер предприятия "Гомельтранснефть Дружба", являющегося оператором белорусского участка "Дружбы", Андрей Вериго.
Обновлено в 09:00