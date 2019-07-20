Футбол
Погба останется в МЮ на следующий сезонSoccer.ru 13:07
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, по всей видимости, останется в команде на следующий сезон. Испанская пресса утверждает, что ни один из претендентов на француза не готов платить за него требуемые 150 миллионов евро. Напомним, что Погба входит в сферу интересов «Ювентуса» и «Реала».
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:42, Вашингтон
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