Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, по всей видимости, останется в команде на следующий сезон. Испанская пресса утверждает, что ни один из претендентов на француза не готов платить за него требуемые 150 миллионов евро. Напомним, что Погба входит в сферу интересов «Ювентуса» и «Реала».

Погба останется в МЮ на следующий сезон

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