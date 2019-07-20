Футбол

Погба останется в МЮ на следующий сезонSoccer.ru 13:07

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, по всей видимости, останется в команде на следующий сезон. Испанская пресса утверждает, что ни один из претендентов на француза не готов платить за него требуемые 150 миллионов евро. Напомним, что Погба входит в сферу интересов «Ювентуса» и «Реала».
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Погба останется в МЮ на следующий сезон

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Маурицио Сарри: «Мне очень нравится Погба»

Матч ТВ12:35

Сарри прокомментировал слухи о возможном переходе Погба в «Ювентус»

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Сарри: «Мне нравится Погба»

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Маурицио Сарри: «Погба мне очень нравится, но он игрок „МЮ“»

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Итальянский тренер
Итальянский футбольный тренер, в настоящий момент возглавляющий итальянский футбольный клуб «Ювентус».
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