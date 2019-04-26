Футбол
Погба не считает Сульшера подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 03:40
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не верит в перспективы команды под руководством главного тренера Уле Гуннара Сульшера, утверждает The Sun.
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Наука
В хлебе обнаружена опасная добавка
Обновлено вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Участница шоу «Холостяк» Снежана Самохина вышла замуж за актера
25-летняя звезда шоу «Холостяк» Снежана Самохина выходит замуж.
Обновлено в 07:35
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
СМИ сообщили о неформальной встрече Зеленского и Гройсмана
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Шоу-бизнес
Принц Гарри с Кейт Миддлтон сбежали от Меган Маркл накануне родов
Напомним, Меган Маркл не покидает резиденцию Фрогмор-Хаус в Виндзоре. Жена принца Гарри скоро родит первенца.
Обновлено в 02:19
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Арест россиянки из-за антидепрессантов опровергли
Жительница Екатеринбурга Дарья Беляева, которая подозревается в контрабанде наркотиков из-за покупки в интернете польского антидепрессанта, не содержалась под стражей и изначально находилась под подпиской о невыезде.
Обновлено в 07:48
Культура
Скончался народный художник РФ Валерий Филиппов
Филиппов был народным художником России, лауреатом Государственной премии СССР, членом Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов РФ.
Обновлено в 07:54
Политика
Си Цзиньпин пообещал, что Китай не будет девальвировать курс юаня
Обновлено вчера в 23:05
Общество
В Сарове оправдали выплату педагогу рубля в качестве стимула
Недавно канал Life shot распространил информацию о том, что преподаватель местной музыкальной школы получила 80 рублей стимулирующих выплат за полтора года.
Обновлено в 04:22
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Общество
Россельхознадзор объяснил необходимость запрета на ввоз хамона и сыра
Газета «Ведомости» сообщала, что Национальная мясная ассоциация предложила курирующему эту сферу вице-премьеру Алексею Гордееву ввести запрет на ввоз частными лицами в Россию мясной и молочной продукции для личного пользования.
Обновлено в 07:09
Политика
Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны некоторые страны
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил пересмотреть границы Шенгенской зоны. Об этом он сказал на большой пресс-конференции в Париже.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
Депутаты Верховной рады Украины приняли закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Обновлено вчера в 06:22
Общество
В России выбрали самую красивую сотрудницу Росгвардии
Обновлено в 06:50
Кино
Объявлен актерский состав нового фильма о Джеймсе Бонде
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
Итальянец попытался выйти из летящего самолёта
Житель Италии, летевший рейсом авиакомпании EasyJet из Лондона в Пизу, попытался открыть аварийный выход из самолёта на высоте девяти километров.
Обновлено в 07:56
Экономика
HeadHunter объявил ценовой коридор IPO
Ценовой диапазон размещения – $11–13,5 за акцию, говорится в проспекте компании.
Обновлено в 04:33
Транспорт
Суд встал на сторону «Победы» в споре о платной регистрации на рейсы
Щербинский районный суд отказался удовлетворить иск Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП), добивавшейся отмены взимания с пассажиров авиакомпании «Победа» платы за регистрацию на рейсы, вылетающие из городов других стран, непосредственно в аэропортах.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Шоу-бизнес
Заболевшей Полине Гагариной поклонники посоветовали облиться водкой
Некоторые поклонники посоветовали российской артистке облиться водкой, чтобы поскорее выздороветь.
Обновлено в 06:16
Политика
В Госдуме оценили идею депутата Рады раздавать украинские паспорта в Москве
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Рады Евгения Рыбчинского раздавать украинские паспорта в центре Москвы.
Обновлено в 07:05
Политика
Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Общество
Сегодня исполнилось 33 года со дня катастрофы в Чернобыле
Обновлено в 01:24
Политика
Команда Зеленского объяснила необходимость роспуска Верховной Рады
Представитель штаба победителя президентских выборов на Украине Владимира Зеленского Дмитрий Разумков высказался о возможном роспуске парламента.
Обновлено в 07:38