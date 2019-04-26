Футбол

Погба не считает Сульшера подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 03:40

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не верит в перспективы команды под руководством главного тренера Уле Гуннара Сульшера, утверждает The Sun.
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Сульшер рассказал о будущем Погба

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Источник: Погба не верит в перспективы «МЮ» под руководством Сульшера

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Погба не считает Сульшера достойным тренером для «Манчестер Юнайтед»

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Погба не считает Сульшера подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед»

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Оле-Гуннар Сульшер: «Думаю, Погба останется в „МЮ“. Он лидер раздевалки»

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