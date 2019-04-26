Футбол
Погба не считает Сульшера подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 03:40
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не верит в перспективы команды под руководством главного тренера Уле Гуннара Сульшера, утверждает The Sun.
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Сульшер – о Погба: «Думаю, что он останется в „МЮ“. Но ничего нельзя гарантировать»
Спорт БИЗНЕС Online10:37
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 18:51, Ашберн
Экономика
Размер Нобелевской премии составит около $950 тыс
Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в 2018 году, составит 9 млн крон ($949400).
Обновлено в 13:21
Происшествия
В Красноярске горит завод ракетно-космической техники
В свою очередь, руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимер Устименко прокомментировал изданию "РИА Новости", что пожар возник в здании, где расположен склад готовых холодильников, производимых на территории предприятия.
Обновлено в 09:42
Музыка
В шоу «Голос. Дети» победила 10-летняя дочь певицы Алсу
Абрамова входила в команду Светланы Лободы. В финале она исполнила песню Джуди Гарленд Somewhere Over the Rainbow.
Обновлено в 17:51
Происшествия
СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе
Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.
Обновлено в 18:18
Общество
В Австралии убьют миллионы диких кошек
Обновлено в 10:49
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Авто
Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta
Обновлено вчера в 06:50
Общество
Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца
Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
Обновлено в 08:56
Общество
Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
Обновлено в 02:17
Общество
В России впервые применили закон о фейковых новостях
В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено в 16:43
Наука
Ожирение сопутствует изменениям в мозге
В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.
Обновлено в 00:07
Общество
Во Владивостоке модернизируют остановку Покровский парк
В разработанном и предложенном для обсуждения проекте планировки предусмотрена реконструкция остановки общественного транспорта "Покровский парк", создание заездного кармана, расширение посадочной площадки, пешеходной зоны, установка павильонов ожидания, а также перенос подпорной стены на несколько метров вглубь парка – с полным сохранением отделки декоративным камнем.
Обновлено в 10:23
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 14:28
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Общество
Половина граждан России понимают, зачем празднуют Пасху
Половина жителей России (50%) правильно понимают, зачем празднуют Пасху — это воскресение Христа.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
Разработчик раскрыл итоги испытаний боевой платформы «Бумеранг»
По словам Красовицкого, платформа соответствует ожиданиям и вскоре поступит на госиспытания.
Обновлено в 08:30
Политика
Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
Обновлено в 16:37
Здоровье
Врачи назвали главные причины артроза
Возможные причины появления болей в суставах установили доктора.
Обновлено в 13:12
Армия и оружие
Мощный взрыв в сирийской Ракке унес жизни 10 человек
Террористы продолжают нападать на позиции курдов - 9 апреля в Ракке произошел взрыв около блокпоста СДС, который унес жизни 13 человек.
Обновлено в 18:32
Экономика
Apple хотела купить часть Intel
Корпорация Apple рассматривала возможность приобретения части Intel Corp. В сферу интересов компании входил бизнес по производству микросхем, предназначенных для модемов и смартфонов.
Обновлено в 16:52
Политика
В МИД РФ назвали приговор Бутиной в США политически ангажированным
Приговор Марии Бутиной Суд американского округа Колумбия приговорил в пятницу россиянку Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США.
Обновлено в 15:07
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Теннис
Панова не сумела пробиться в полуфинал парного турнира в Стамбуле
Российская теннисистка Александра Панова не сумела пробиться в полуфинал турнира в Стамбуле (Турция) в парном разряде.
Обновлено в 17:20
Политика
В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами
Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
Обновлено в 09:32
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Баскетбол
ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги
Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:55
Культура
Минкультуры потратит 20 миллионов рублей на бессмертие
В этом году Минкультуры выделило на биеннале 20 миллионов рублей.
Обновлено в 11:26
Политика
В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России
Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
Обновлено в 16:59