Футбол

Погба не считает Сульшера подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 03:40

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не верит в перспективы команды под руководством главного тренера Уле Гуннара Сульшера, утверждает The Sun.
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Сульшер – о Погба: «Думаю, что он останется в „МЮ“. Но ничего нельзя гарантировать»

Спорт БИЗНЕС Online10:37

Уле-Гуннар Сульшер: «В футболе нет гарантий, но думаю, Погба останется»

Матч ТВ09:48

Сульшер рассказал о будущем Погба

Soccer.ru06:28

Сульшер: «Могу гарантировать, что Погба останется в „МЮ“»

Sport24.ru08:26

Сульшер: «Думаю, Погба останется, он хочет добиться успеха с „Манчестер Юнайтед“»

Sport.ru09:13

Погба не считает Сульшера достойным тренером для «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru05:11

Источник: Погба не верит в перспективы «МЮ» под руководством Сульшера

Чемпионат04:56
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Экономика

Размер Нобелевской премии составит около $950 тыс

Размер денежной составляющей Нобелевской премии в каждой номинации в этом году, как и в 2018 году, составит 9 млн крон ($949400).
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Происшествия

В Красноярске горит завод ракетно-космической техники

В свою очередь, руководитель пресс-службы "Роскосмоса" Владимер Устименко прокомментировал изданию "РИА Новости", что пожар возник в здании, где расположен склад готовых холодильников, производимых на территории предприятия.
Обновлено в 09:42
Музыка

В шоу «Голос. Дети» победила 10-летняя дочь певицы Алсу

Абрамова входила в команду Светланы Лободы. В финале она исполнила песню Джуди Гарленд Somewhere Over the Rainbow.
Обновлено в 17:51
Происшествия

СК завел дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе

Следственный комитет завел уголовное дело после исчезновения семьи из пяти человек в Уфе, сообщает управление СК по Башкирии.
Обновлено в 18:18
Общество

В Австралии убьют миллионы диких кошек

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Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Авто

Изменилась стоимость автомобилей семейства LADA Granta

Обновлено вчера в 06:50
Общество

Глава Минприроды анонсировал выпуск косаток на волю в течение месяца

Выпустить животных на волю должны в течение месяца-полутора, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, передает ТАСС.
Обновлено в 08:56
Общество

Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге

Обновлено в 02:17
Общество

В России впервые применили закон о фейковых новостях

В России впервые применят новый закон о фейковых новостях в отношении жительницы Архангельска Елены Калининой.
Обновлено в 16:43
Наука

Ожирение сопутствует изменениям в мозге

В статье в журнале Radiology говорится, что у мужчин избыток жира сопутствовал уменьшению серого вещества в целом по всему мозгу и особенно в таламусе, гиппокампе и базальных ядрах – эти области отвечают за память, за распределение сенсорной информации, за движения; часть их входят в систему подкрепления, которая контролирует мотивацию и чувство удовольствия.
Обновлено в 00:07
Общество

Во Владивостоке модернизируют остановку Покровский парк

В разработанном и предложенном для обсуждения проекте планировки предусмотрена реконструкция остановки общественного транспорта "Покровский парк", создание заездного кармана, расширение посадочной площадки, пешеходной зоны, установка павильонов ожидания, а также перенос подпорной стены на несколько метров вглубь парка – с полным сохранением отделки декоративным камнем.
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Происшествия

Гонщики столкнулись на Ленинском проспекте, одно авто перевернулось

Обновлено в 17:56
Авто

Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей

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Кино

Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая

Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
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Половина жителей России (50%) правильно понимают, зачем празднуют Пасху — это воскресение Христа.
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Разработчик раскрыл итоги испытаний боевой платформы «Бумеранг»

По словам Красовицкого, платформа соответствует ожиданиям и вскоре поступит на госиспытания.
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Политика

Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
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Возможные причины появления болей в суставах установили доктора.
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Террористы продолжают нападать на позиции курдов - 9 апреля в Ракке произошел взрыв около блокпоста СДС, который унес жизни 13 человек.
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Экономика

Apple хотела купить часть Intel

Корпорация Apple рассматривала возможность приобретения части Intel Corp. В сферу интересов компании входил бизнес по производству микросхем, предназначенных для модемов и смартфонов.
Обновлено в 16:52
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В МИД РФ назвали приговор Бутиной в США политически ангажированным

Приговор Марии Бутиной Суд американского округа Колумбия приговорил в пятницу россиянку Бутину к 18 месяцам тюремного заключения за деятельность в интересах России в США.
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Российская теннисистка Александра Панова не сумела пробиться в полуфинал турнира в Стамбуле (Турция) в парном разряде.
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В ЛНР рассказали об очередях за российскими паспортами

Многие жители Луганской республики выразили желание получить российские паспорта, рассказал глава региона Леонид Пасечник в интервью телеканалу "Россия 24".
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На Indiegogo представлен смартфон Kingrow K1 с черно-белым экраном

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В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
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ЦСКА вышел в «Финал четырех» баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА в очередной раз заслужил право сыграть в "Финале четырех" баскетбольной Евролиги.
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Минкультуры потратит 20 миллионов рублей на бессмертие

В этом году Минкультуры выделило на биеннале 20 миллионов рублей.
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В штабе Зеленского сочли возможным мир в Донбассе по плану России

Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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