Футбол
Погба не считает Сульшера подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 03:40
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не верит в перспективы команды под руководством главного тренера Уле Гуннара Сульшера, утверждает The Sun.
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Авто
В продаже появился 1000-сильный мотор Hellephant
Обновлено в 08:53
Происшествия
В Уфе пропала семья из 5 человек
В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
Обновлено в 14:33
Футбол
«Ливерпуль» – «Хаддерсфилд» – 1:0. Кейта открыл счет
В 36-м туре АПЛ «Ливерпуль» принимает «Хаддерсфилд».
Обновлено в 11:15
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Путешествия
Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму
Обновлено в 01:15
Политика
Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием
Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ
Обновлено в 15:24
Общество
Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому
Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Футбол
Руководство «Спартака» обновится
Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Религия
Ноябряне готовятся встретить Благодатный огонь из Иерусалима
Обновлено в 12:23
Происшествия
В Красноярске горит завод ракетно-космической техники
Помимо холодильников "Бирюса" на заводе "Красмаш" производятся баллистические ракеты "Синева", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".
Обновлено в 09:42
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Происшествия
Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Общество
Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Спорт
Одна из лучших учениц Тутберидзе празднует день рождения
Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения.
Обновлено в 04:12
Политика
Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран
Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.
Обновлено вчера в 16:55
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Новая пассия Джонни Деппа
Как сообщают источники GreatLove, в своих двух последних постах муза Джонни Деппа рассказывает о своей жизни и танцах.
Обновлено в 10:46
Происшествия
В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»
В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Политика
В штабе Зеленского считают роспуск Рады возможным
Роспуск Рады Украины возможен, поскольку в парламенте нет коалиции, считает представитель штаба Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах, Дмитрий Разумков.
Обновлено в 15:37
Политика
В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу
Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов.
Обновлено в 12:39
Политика
Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным
Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Кино
Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге
Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие
Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии
Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 07:06
Культура
Собянин поддержал идею создания театрального квартала в Замоскворечье
Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром культуры России Владимиром Мединским приняли решение о строительстве музейно-театрального квартала в районе Замоскворечье.
Обновлено в 15:05
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08