Футбол

Погба не считает Сульшера подходящим тренером для «Манчестер Юнайтед»Sport24.ru 03:40

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не верит в перспективы команды под руководством главного тренера Уле Гуннара Сульшера, утверждает The Sun.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Сульшер: «Думаю, Погба останется, он хочет добиться успеха с „Манчестер Юнайтед“»

Sport.ru09:13

Сульшер: «Могу гарантировать, что Погба останется в „МЮ“»

Sport24.ru08:26

Сульшер рассказал о будущем Погба

Soccer.ru06:28

Уле-Гуннар Сульшер: «В футболе нет гарантий, но думаю, Погба останется»

Матч ТВ09:48

Погба не считает Сульшера достойным тренером для «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru05:11

Источник: Погба не верит в перспективы «МЮ» под руководством Сульшера

Чемпионат04:56

Оле-Гуннар Сульшер: «Думаю, Погба останется в „МЮ“. Он лидер раздевалки»

Sports.ru05:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 15:45, Ашберн
Авто

В продаже появился 1000-сильный мотор Hellephant

Обновлено в 08:53
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

В Уфе следователи устанавливают обстоятельства исчезновения семьи из пяти человек.
Обновлено в 14:33
Футбол

«Ливерпуль» – «Хаддерсфилд» – 1:0. Кейта открыл счет

В 36-м туре АПЛ «Ливерпуль» принимает «Хаддерсфилд».
Обновлено в 11:15
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Путешествия

Названа средняя стоимость летнего отдыха в Крыму

Обновлено в 01:15
Политика

Трамп заявил о выходе США из договора о торговле оружием

Президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Международного договора о торговле оружием, который регулирует его оборот между странами.
Обновлено в 15:21
Происшествия

Фонтан «Каменный цветок» загорелся на ВДНХ

Обновлено в 15:24
Общество

Студенты ВШЭ потребовали снести памятник Дзержинскому

Студенты ВШЭ в Москве потребовали снести памятник председателю ВЧК Феликсу Дзержинскому, который установлен на территории здания вуза на Шаболовке.
Обновлено в 14:36
Футбол

Руководство «Спартака» обновится

Вице-президент московского «Спартака» Наиль Измайлов и спортивный директор клуба Сергей Родионов покинут свои должности по окончании сезона-2018/2019.
Обновлено в 08:39
Религия

Ноябряне готовятся встретить Благодатный огонь из Иерусалима

Обновлено в 12:23
Происшествия

В Красноярске горит завод ракетно-космической техники

Помимо холодильников "Бирюса" на заводе "Красмаш" производятся баллистические ракеты "Синева", межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", модули разгонного блока для ракет "Зенит" и "Протон".
Обновлено в 09:42
Экономика

В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро

Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Футбол

В Москве показали проект строительства нового стадиона «Торпедо»

Обновлено в 10:55
Происшествия

Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе

Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
Обновлено в 14:20
Происшествия

В Подмосковье уволены полицейские, избившие до смерти отца бойца ММА

Обновлено в 13:27
Общество

Повзрослевший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети

В твиттере появились фотографии повзрослевшего 14-летнего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая, которые впечатлили пользовательниц соцсети.
Обновлено в 15:34
Спорт

Одна из лучших учениц Тутберидзе празднует день рождения

Воспитанница Этери Тутберидзе, российская фигуристка Камила Валиева празднует день рождения.
Обновлено в 04:12
Политика

Макрон предложил исключить из Шенгенской зоны ряд стран

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что из Шенгенской зоны нужно исключить ряд стран.
Обновлено вчера в 16:55
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами

"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Экономика

Генпрокуратура нашла серьезные нарушения при установке дорожных камер

Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес

Новая пассия Джонни Деппа

Как сообщают источники GreatLove, в своих двух последних постах муза Джонни Деппа рассказывает о своей жизни и танцах.
Обновлено в 10:46
Происшествия

В деле бывшего куратора банков в ФСБ появился офшор «Дарт Вейдер»

В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
Обновлено в 12:56
Политика

В штабе Зеленского считают роспуск Рады возможным

Роспуск Рады Украины возможен, поскольку в парламенте нет коалиции, считает представитель штаба Владимира Зеленского, победившего на президентских выборах, Дмитрий Разумков.
Обновлено в 15:37
Политика

В Киевский суд подали заявление о запрете выезда Порошенко за границу

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о запрете выезда за границу президенту Украины Петру Порошенко и другим чиновникам и политикам в течение года после президентских и парламентских выборов.
Обновлено в 12:39
Политика

Загрязнение нефти в нефтепроводе «Дружба» могло быть умышленным

Российский оператор магистральных нефтепроводов публичное акционерное общество «Транснефть» заявило, что загрязнение нефти хлорорганикой в трубопроводе «Дружба» произошло умышленно, то есть речь может идти о диверсии.
Обновлено в 11:51
Кино

Сир Барристан из «Игры престолов» расскажет об Epic Con в Петербурге

Обновлено вчера в 19:35
Армия и оружие

Россия нанесла массированный авиаудар в Сирии

Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли массированный авиаудар по районам, контролируемыми боевиками, в сирийских провинциях Хама и Идлиб.
Обновлено в 07:06
Культура

Собянин поддержал идею создания театрального квартала в Замоскворечье

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с министром культуры России Владимиром Мединским приняли решение о строительстве музейно-театрального квартала в районе Замоскворечье.
Обновлено в 15:05
Происшествия

На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное