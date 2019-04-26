Футбол
Погба не считает Сульшера достойным тренером для «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru 05:11
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба критически относится к возможностям Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера клуба, передает "Советский спорт". По информации The Sun, француз заявил своим одноклубникам, что специалист не сможет добиться успеха с командой.
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Сульшер – о Погба: «Думаю, что он останется в „МЮ“. Но ничего нельзя гарантировать»
Спорт БИЗНЕС Online10:37
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Чистый долг снизился на 730 миллионов рублей (-3,5%). Соотношение чистый долг/EBITDA на конец 2018 года составило 1,7 (годом ранее – 2,39).
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В спорткаре выполненным в кузове шутинг-брейк использовались оригинальные запчасти, а в его разработке принимали участие представители таких фирм как California Glass Bending и Bud’s Garage, Выставленный на продажу Chevrolet Corvette имеет 15-дюймовые колесные диски, топливный бак от Camaro, а также салон с отделкой тканью и винилом.
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Немецкий автомобильный концерн Daimler заявил, что не знает, откуда у лидера КНДР Ким Чен Ына лимузины его производства, сообщает Associated Press.
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Бренд Toyota готовится презентовать широкой общественности свой новый хэтчбек Glanza.
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Спикер штаба избранного президента Украины Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если согласиться на предложенные Россией действия.
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Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
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Суд изменил меру пресечения фигуранту дела об изнасиловании в Уфе
Районный суд Уфы изменил меру пресечения фигуранту дела о групповом изнасиловании девушки-дознавателя экс-полицейскому Павлу Яромчуку на домашний арест.
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Миру — «мир»
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Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Абэ назвал денуклеаризацию КНДР общей целью Японии и России
Премьер Японии Синдзо Абэ после встречи с президентом США Дональдом Трампом отметил работу по денуклеаризации Корейского полуострова на встрече лидеров России и КНДР Владимира Путина и Ким Чен Ына.
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LIGO и Virgo наблюдали слияние двух нейтронных звезд
Событие 2017 года, получившее название GW170817, стало первым в мире наблюдением гравитационных волн от двух нейтронных звезд, которые вращались друг относительно друга и затем слились в черную дыру.
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Писатель Дмитрий Быков рассказал о коме и о Боге
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В августе 2010 года доля связанного с Гляделкиным «Экостока» в «Юрпромконсалтинге» перешла ООО «М-Холдинг» Евгения Мартынова, который в 2012 году передал ее под контроль кипрскому офшору «Дарт Вейдер Энтерпрайзиз Лимитед».
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В хлебе обнаружена опасная добавка
Ученые обнаружили в хлебе опасную добавку – пропионат, который добавляется при выпечке, чтобы предотвратить образование плесени.
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Путин подписал указ о мерах по ликвидации пожаров в Забайкалье
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, предусматривающий меры по ликвидации последствий природных пожаров на территории Забайкальского края.
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Кандидат на пост главы ЕК выдвинул требования к «Северному потоку – 2»
В отношении «Северного потока – 2» следует применить положения обновленной газовой директивы ЕС, заявил кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер.
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В штабе Зеленского заявили о возможном роспуске Рады
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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и основатель Tesla Илон Маск заключили новое соглашение о том, какую информацию о компании бизнесмен не может распространять в соцсетях «предварительного одобрения».
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