Футбол

Погба не считает Сульшера достойным тренером для «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru 05:11

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба критически относится к возможностям Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера клуба, передает "Советский спорт". По информации The Sun, француз заявил своим одноклубникам, что специалист не сможет добиться успеха с командой.
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Уле-Гуннар Сульшер: «В футболе нет гарантий, но думаю, Погба останется»

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Источник: Погба не верит в перспективы «МЮ» под руководством Сульшера

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Погба не считает Сульшера достойным тренером для «Манчестер Юнайтед»

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Сульшер рассказал о будущем Погба

Soccer.ru06:28

Оле-Гуннар Сульшер: «Думаю, Погба останется в „МЮ“. Он лидер раздевалки»

Sports.ru05:23
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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