Футбол
Погба не считает Сульшера достойным тренером для «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru 05:11
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба критически относится к возможностям Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера клуба, передает "Советский спорт". По информации The Sun, француз заявил своим одноклубникам, что специалист не сможет добиться успеха с командой.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 12:44, Ашберн
Политика
Пекин опять победил. Три сюжета вокруг «Пояса и пути»
Суть в том, что американцы предупреждают об опасности "Пояса и пути", поскольку если Китай в рамках своего проекта дает вам кредиты на их выполнение, то вы якобы попадаете в недопустимую зависимость от него.
Обновлено в 01:00
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
ФСБ задержала в Нальчике планировавшего теракт члена ИГ
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Нальчике участника запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Общество
Сегодня по всей стране вспоминают события апреля 1986 года
33 года назад, в 1986 году, произошла авария на 4-том энергоблоке Чернобыльской АЭС.
Обновлено в 03:28
Футбол
Дик Адвокат начал переговоры с Шотландской футбольной ассоциацией
Дик Адвокат, ранее возглавлявший петербургский «Зенит» и сборную России, начал переговоры с Шотландской футбольной ассоциацией, сообщает The Scottish Sun.
Обновлено в 07:01
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Политика
В Раде предложили раздавать украинские паспорта в центре Москвы
Депутат Верховной рады Украины Евгений Рыбчинский в ходе пленарного заседания предложил способ "отомстить" России за упрощение выдачи российских паспортов на Донбассе.
Обновлено вчера в 20:06
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
В конце недели Украина заявила, что прекращает транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Обновлено в 12:15
Авто
В Россию могут привезти новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
На российском рынке Isuzu MU-X может конкурировать с Mitsubishi Pajero Sport и Toyota Fortuner.
Обновлено в 12:12
Происшествия
После отравления наркотиками в «Матросской тишине» возбудили дело
Дело возбуждено по факту злоупотребления сотрудниками изолятора должностными полномочиями, которые повлекли за собой тяжкие последствия, а также по статьям о халатности и незаконном сбыте наркотиков в СИЗО.
Обновлено в 12:27
Общество
Беглов рассказал, каким должен быть современный Петербург
В ходе мероприятия градоначальник ознакомился с представленными проектами и рассказал, каким должен быть современный город.
Обновлено в 11:32
Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Суд в США приговорил к 18 месяцам тюрьмы россиянку Марию Бутину, которая была арестована по обвинению в работе иностранным агентом.
Обновлено в 11:53
Авто
Aston Martin выпустит спорткар Vantage на «механике»
Британский автомобильный бренд Aston Martin в скором времени выпустит новую модификацию спорткара Aston Martin Vantage, в котором применят механическую трансмиссию.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Внук Спартака Мишулина проиграл суд
Тимур Еремеев спокойно может называть себя его сыном, а вот внук актера Эдуард Сорокин потерпел крах в суде и уже не сможет настаивать на наследстве.
Обновлено в 06:33
Общество
Список запрещенных для россиянок профессий сократят в шесть раз
Список запрещенных для женщин профессий сократят до 79 с 456 специальностей.
Обновлено в 09:22
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот в 500 евро
В Евросоюзе 26 апреля прекращен выпуск банкнот достоинством в 500 евро, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено в 12:05
Гаджеты
Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold
В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.
Обновлено в 09:08
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Джордж Расселл разбил свой "Уильямс" из-за плохо закрепленного дорожного люка, что привело к отмене целой сессии свободной практики.
Обновлено в 11:15
Политика
Путин удостоил Ланового звания Героя Труда
Обновлено в 06:57
Общество
Резко возмужавший сын Лукашенко впечатлил пользовательниц сети
Пользователей, а в особенности пользовательниц Twitter впечатлили такие перемены в образе сына белорусского лидера.
Обновлено в 11:27
Политика
Предполагаемая дочь Путина вошла в совет по развитию генетики
Мария Воронцова, которую The New Times и Reuters называли дочерью российского президента Владимира Путина, включена в совет по реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
Обновлено в 11:03
Общество
Gallup назвал самые счастливые и печальные страны мира
В 2018 году топ списка самых счастливых стран мира возглавили латиноамериканские страны, а самой несчастной страной стал африканский Чад.
Обновлено в 04:25
Хоккей
Роман Йози и Янник Вебер усилят сборную Швейцарии на ЧМ-2019
В плей-офф швейцарский хоккеист принял участие в шести играх и набрал 4 (2+2) очка при показателе полезности «-1». 30-летний Вебер сыграл в 62 матчах регулярки, отметившись двумя голами и шестью передачами при показателе полезности «+7». Сборная Швейцарии попала в одну группу с Россией, Швецией, Чехией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.
Обновлено в 11:15
Шоу-бизнес
Актриса сериала «Мост» покончила с собой в 37 лет
Обновлено в 07:43
Здоровье
Названы причины рака легких у некурящих людей
Основными причинами возникновения рака легких у людей, по мнению ученых, является загрязнение воздуха, воздействие на организм вредных веществ на производстве и пассивное курение.
Обновлено в 12:21
Наука
Процесс старения организма сильно отражается на функциях мозга
Обновлено в 11:27
Экономика
Украине придется выплатить вкладчикам $4,9 млрд в случае банкротства Приватбанка
В интервью интернет-изданию "Левый берег", опубликованном в пятницу, Рожкова заявила, что если все же отменить национализацию и, как следствие, забрать вложенные государством деньги, то Приватбанк снова станет неплатежеспособным, банкротом.
Обновлено в 12:00