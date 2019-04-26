Футбол

Погба не считает Сульшера достойным тренером для «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru вчера в 05:11

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба критически относится к возможностям Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера клуба, передает "Советский спорт". По информации The Sun, француз заявил своим одноклубникам, что специалист не сможет добиться успеха с командой.
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Погба не считает Сульшера достойным тренером для «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 05:11

Уле-Гуннар Сульшер: «В футболе нет гарантий, но думаю, Погба останется»

Матч ТВвчера в 09:48

Сульшер: «Могу гарантировать, что Погба останется в „МЮ“»

Sport24.ruвчера в 08:26

Сульшер рассказал о будущем Погба

Soccer.ruвчера в 06:28

Сульшер: «Думаю, Погба останется, он хочет добиться успеха с „Манчестер Юнайтед“»

Sport.ruвчера в 09:13

Сульшер – о Погба: «Думаю, что он останется в „МЮ“. Но ничего нельзя гарантировать»

Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 10:37

Сульшер: для меня де Хеа — лучший игрок «Манчестер Юнайтед» за последние 6-7 лет

Чемпионатвчера в 05:25
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Астрономы зафиксировали космическую аномалию

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Шесть человек погибли, двое пострадали в результате лобового столкновения иномарки и микроавтобуса в Симферопольском районе Крыма.
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ЦСКА победил «Басконию» и вышел в «Финал четырех» Евролиги

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Обновлено вчера в 10:21
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Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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