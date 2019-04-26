Футбол
Погба не считает Сульшера достойным тренером для «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru вчера в 05:11
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба критически относится к возможностям Уле-Гуннара Сульшера на посту главного тренера клуба, передает "Советский спорт". По информации The Sun, француз заявил своим одноклубникам, что специалист не сможет добиться успеха с командой.
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Сульшер: «Думаю, Погба останется, он хочет добиться успеха с „Манчестер Юнайтед“»
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