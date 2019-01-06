Манчестер Юнайтед отправился в Дубай на тренировочный сбор в рамках подготовки к матчу АПЛ против Тоттенхэма. Полузащитник МЮ Поль Погба не полетел с командой на сборы.

Погба не полетел с «Манчестер Юнайтед» на сборы в Дубай

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