Футбол
Манчестер Юнайтед отправился в Дубай на тренировочный сбор в рамках подготовки к матчу АПЛ против Тоттенхэма. Полузащитник МЮ Поль Погба не полетел с командой на сборы.
Советский спорт11:39
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Политика
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
США отказались выдавать экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в Иран, сообщает израильский портал iHLS.
Обновлено в 11:08
Общество
Путин приехал навестить детей в петербургском хосписе
Президент России Владимир Путин приехал в воскресенье в детский хоспис в Невском районе Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 10:05
Спорт
Устюгов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В Черное море направился большой десантный корабль ВМС США
Большой десантный корабль ВМС США Fort McHenry направляется через Дарданеллы в Черное море, сообщает пресс-служба шестого флота США в Twitter.
Обновлено в 10:25
Общество
Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь
Обновлено в 09:01
Политика
В РАН назвали последствия отмены визита Рогозина в США
Отмена визита главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина в США может привести к срыву совместной российско-американской научной миссии на Венеру.
Обновлено в 07:48
Общество
Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола
Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено в 07:27
Экономика
В России введут новую систему контроля качества топлива
Для полного избавления от фальсификата, правительство хочет прослеживать путь топлива от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до потребителя, рассказал «Российской газете» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено в 07:49
Спорт
Эстберг выиграла «Тур де Ски», Непряева – вторая
Обновлено в 07:39
Армия и оружие
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.
Обновлено в 07:13
Авто
В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО
Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Общество
Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов
Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
Политика
Варфоломей передал украинской «новой Церкви» документ о независимости
Константинопольский патриарх Варфоломей передал представителям официального Киева документ о независимости новой церковной структуры.
Обновлено в 03:32
Политика
Трамп прокомментировал задержание шпиона из США в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает задержание американского гражданина Пола Уилана, обвиняемого в России в шпионаже.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли
"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.
Обновлено в 07:41
Политика
В Британии сравнили СВР и ГРУ по степени опасности
Аналитики попытались сравнить данные о работе СВР с методами работы другого российского ведомства — Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.
Обновлено в 05:44
Политика
Роскосмос удивлен, что NASA общается с госкорпорацией через СМИ
Госкорпорация «Роскосмос» удивлена, что NASA общается с не через СМИ, а не напрямую.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Афганистане при сходе оползня на шахте погибли не менее 30 человек
По меньшей мере 30 работников золотодобывающей шахты погибли, еще 15 пострадали в результате схода оползня в афганской провинции Бадахшан, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на местных чиновников.
Обновлено в 06:33
Происшествия
В дом в Магнитогорске, где произошел взрыв, подадут газ
В понедельник, 31 декабря, в Магнитогорске в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку очков со встроенной камерой
Житель Новокузнецка указывал на то, что очки ему нужны были, чтобы снимать свои заезды по горнолыжным трассам.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
В Крыму провели учения ракетные комплексы «Бал»
«В позиционных районах Крымского полуострова личный состав противокорабельного берегового ракетного комплекса «Бал» Черноморского флота провёл плановое учение с отработкой практических навыков по нанесению условных ракетных ударов при развёртывании с марша», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы Черноморского флота.
Обновлено в 05:08
Спорт
Норвежский лыжник назвал россиян тупыми и извинился
Обновлено в 05:56
Происшествия
В Тюмени в батутном парке погибла девушка
Обновлено в 07:03
Политика
Роскосмос может выйти из диалога с NASA по окололунной станции
Роскосмос может выйти из переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway из-за отмены визита руководителя госкорпорации Дмитрия Рогозина в США, где должны были пройти переговоры двух компаний.
Обновлено в 03:07
Хоккей
Организаторы не включили флаг РФ в итоговый ролик МЧМ по хоккею
Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде опубликовали итоговый ролик турнира с благодарностью в адрес болельщиков.
Обновлено в 04:55
Политика
В МИД Германии считают, что ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы
Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России.
Обновлено в 08:14
Политика
Патриарх Варфоломей передал Украине томос об автокефалии ПЦУ
Константинопольский патриарх Варфоломей вручил томос об автокефалии главе новой церковной структуры — Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию.
Обновлено в 03:59
Экономика
Правительство создало особую экономическую зону в Воронежской области
Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил создание особой экономической зоны (ОЭЗ) типа "Центр" на территории Воронежской области.
Обновлено в 03:51
Общество
Сильные морозы ожидаются в Москве в ночь на Рождество
Морозы до -17°С и облачность ожидаются в Москве 7 января, сообщаетцентр погоды «Фобос».
Обновлено в 06:01
Происшествия
На месторождении нефти в ХМАО произошел пожар
Обновлено вчера в 14:49