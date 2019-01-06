Футбол
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не полетел с командой на тренировочный сбор в Дубай для подготовки к матчу 22-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур», сообщает официальный сайт английской команды.
Чемпионат09:18
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 10:25, Ашберн
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море
Обновлено в 08:33
Политика
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Минфин США не выдавал экспортный сертификат на продажу самолета Sukhoi Superjet 100 в Иран, сообщает иранское агентство ILNA со ссылкой на представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.
Обновлено в 08:44
Спорт
Устюгов стал вторым в общем зачёте «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов занял второе место в гонке преследования на 9 км свободным стилем на заключительном этапе многодневки «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.
Обновлено в 09:29
Общество
Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола
Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено в 07:27
Политика
В РАН оценили сообщения об отмене визита Рогозина в США
Заместитель председателя Совета РАН по космосу, научный руководитель Института космических исследований Российской академии наук Лев Зелёный в беседе с ТАСС прокомментировал сообщения об отмене американской стороной приглашения главе госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Рогозину в США.
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
США вызвались спасти сирийских курдов от Турции
Президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии в связи с окончательной победой над террористами «Исламского государства» 19 декабря.
Обновлено в 08:39
Армия и оружие
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Американские военнослужащие в Прибалтике сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Кануасе, причем совершен этот акт вандализма был еще несколько месяцев назад, но сотрудники правоохранительных органов решили скрыть этот факт от общественности.
Обновлено в 07:13
Общество
Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов
Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
Спорт
Лыжница Непряева заняла второе место в общем зачете «Тур де Ски»
Обновлено в 09:08
Экономика
В России внедрят новую систему контроля качества бензина
В России может появиться система контроля качества топлива от нефтеперерабатывающего завода до бензобака.
Обновлено в 02:11
Общество
Выигравшие по 500 млн рублей в «Русском лото» пока не вышли на связь
Обновлено в 09:01
Политика
Варфоломей вручил украинской церкви томос об автокефалии
Константинопольский патриарх Варфоломей вручил главе Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополиту Епифанию томос об автокефалии.
Обновлено в 03:47
Происшествия
Захваченных у берегов Бенина российских моряков пока не нашли
"Представители компании-судовладельца в беседе с сотрудниками Посольства заявили, что похитители до сих пор на связь не выходили и местонахождение захваченных российских моряков остается неизвестным", - говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.
Обновлено в 07:41
Происшествия
В Ингушетии медики рассказали, кто мог заклеить рот младенцу в роддоме
Обновлено вчера в 20:00
Политика
Роскосмос может прекратить диалог с NASA
Отмена визита главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США может привести к прекращению диалога между российской госкорпорацией и NASA по окололунной станции Gateway.
Обновлено в 03:12
Политика
В МИД Германии считают, что ключ к сохранению ДРСМД находится у Москвы
Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) зависит от России.
Обновлено в 08:14
Хоккей
Организаторы не включили флаг РФ в итоговый ролик МЧМ по хоккею
Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею в Канаде опубликовали итоговый ролик турнира с благодарностью в адрес болельщиков.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Тюмени в батутном парке погибла девушка
Обновлено в 07:03
Происшествия
В жилом доме в Мариуполе прогремел взрыв
Обновлено в 01:51
Космос
Илон Маск анонсировал полет корабля Crew Dragon к МКС через месяц
Корабль отправится в первый полет без экипажа. Первый полет Crew Dragon с астронавтами предварительно намечен на июнь 2019 года.
Обновлено в 08:37
Происшествия
По меньшей мере 30 человек погибли при обрушении шахты в Афганистане
По меньшей мере 30 человек погибли при обрушении золотодобывающей шахты в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана.
Обновлено в 08:28
Авто
В ЦБ рассказали о грядущих изменениях ОСАГО
Территориальный коэффициент при оформлении ОСАГО может быть отменен уже в 2020 году.
Обновлено в 01:20
Происшествия
Экс-мэра Оренбурга отправили под домашний арест
Обновлено в 09:17
Спорт
Норвежский лыжник назвал россиян тупыми и извинился
Обновлено в 05:56
Происшествия
Аэропорт «Хитроу» заблокировали из-за подозрительного предмета
Обновлено в 09:43
Политика
Глава NASA объяснил отмену приглашения Рогозина в США
Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн объяснил отмену приглашения главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина в США «уступкой интересам сенаторов».
Обновлено в 00:02
Происшествия
Чувашский ревнивец по ошибке застрелил водителя скорой
Обновлено в 10:09
Происшествия
Пираты похитили шестерых российских моряков в Бенине
Обновлено 04 января в 16:31
Происшествия
Самолет Turkish Airlines выкатился за пределы ВПП в аэропорту Львова
Самолет авиакомпании Turkish Airlines, который должен был выполнить рейс Львов-Стамбул, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту вылета.
Обновлено в 06:31
Политика
В Британии заявили, что Черное море не принадлежит России
Министр обороны Великобритании Гейвин Уильямсон заявил, что Черное море "не принадлежит России", передает Reuters.
Обновлено в 08:49