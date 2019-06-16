Погба не намерен оставаться в «Манчестер Юнайтед»Sport.ru 14 июня в 02:58

L'Equipe утверждает, что Поль Погба не собирается оставаться в своём текущем клубе Манчестер Юнайтед. Погба не лучшим образом провёл первую часть прошлого сезона, он постоянно конфликтовал с тренером Жозе Моуринью и имел слабые статистические показатели.

Погба не намерен оставаться в «Манчестер Юнайтед»

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