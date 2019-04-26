Футбол
Погба не хочет видеть Сульшера в «МЮ»Metaratings 04:10
Как сообщает The Sun, также Погба в разговоре с одноклубниками заявил, что «Манчестер Юнайтед» не добился прогресса за последние семь лет после того, как хавбек сменил «Манчестер Юнайтед» на «Ювентус».
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Происшествия
Обвиняемого в нападении на полицейского петербуржца отпустили из СИЗО
Дзержинский районный суд Петербурга в пятницу вынес постановление о смягчении меры пресечения Михаилу Цакунову, которого обвиняют в нападении на полицейского на несанкционированной акции 5 мая 2018 года в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда
Обновлено в 06:47
Политика
Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции
По мнению главы российского государства Владимира Путина, односторонние санкции являются проявлением протекционизма.
Обновлено в 03:16
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей
По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 08:51
Происшествия
В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками
Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Экономика
Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер
Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено в 08:21
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Шоу-бизнес
Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии
Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Политика
CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Общество
В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации
Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Футбол
У Жиго подозрение на травму мениска. Сегодня должен пройти медосмотр
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго сегодня должен пройти медосмотр, после которого точно выяснится ситуация с его коленом.
Обновлено в 01:25
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Футбол
«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба
Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына
Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Кино
Гран-при ММКФ получил «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова
Фильм «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова получил Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) «Золотой Георгий».
Обновлено вчера в 14:16
Политика
Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Футбол
Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА
Защитник Виктор Васин заключил новое соглашение с ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 06:35
Авто
В России может появиться новый рамный внедорожник Isuzu MU-X
Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
Обновлено в 06:58
Происшествия
В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом
Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Происшествия
В Костроме подорвали банкомат Сбербанка
Представитель Сбербанка подтвердил «РИА Новости», что банкомат был подорван. В результате никто не пострадал.
Обновлено в 08:05
Общество
В России депутаты хотят перенести начало учебного года
В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Общество
Милонов предложил клеить на бургеры наклейки с предупреждениями
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил снабжать фаст-фуд, стрит-фуд, газировку, а также сладости наклейками с предупреждающими надписями об опасности такой еды.
Обновлено в 09:24
Происшествия
Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина
Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика
Губернатор Хакасии увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза
Правительство Хакасии внесло поправки в региональный законопроект, согласно которому сумма надбавок к зарплате губернатора региона Валентина Коновалова и членов правительства может достигать 400%.
Обновлено вчера в 14:27