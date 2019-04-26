Футбол

Погба не хочет видеть Сульшера в «МЮ»Metaratings 04:10

Как сообщает The Sun, также Погба в разговоре с одноклубниками заявил, что «Манчестер Юнайтед» не добился прогресса за последние семь лет после того, как хавбек сменил «Манчестер Юнайтед» на «Ювентус».
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Сульшер: «Могу гарантировать, что Погба останется в „МЮ“»

Sport24.ru08:26

Сульшер рассказал о будущем Погба

Soccer.ru06:28

Сульшер: «Думаю, Погба останется, он хочет добиться успеха с „Манчестер Юнайтед“»

Sport.ru09:13

Погба не считает Сульшера достойным тренером для «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ru05:11

Источник: Погба не верит в перспективы «МЮ» под руководством Сульшера

Чемпионат04:56

СМИ: Погба не считает Сульшера тренером уровня «МЮ»

Матч ТВ04:55

Оле-Гуннар Сульшер: «Думаю, Погба останется в „МЮ“. Он лидер раздевалки»

Sports.ru05:23
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Происшествия

Обвиняемого в нападении на полицейского петербуржца отпустили из СИЗО

Дзержинский районный суд Петербурга в пятницу вынес постановление о смягчении меры пресечения Михаилу Цакунову, которого обвиняют в нападении на полицейского на несанкционированной акции 5 мая 2018 года в центре Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Петербурге пьяный мужчина избил начальницу поезда

Обновлено в 06:47
Происшествия

Жертвами ЧП на шахте в ЛНР стали двое горняков и еще 15 пропали

Обновлено в 00:46
Политика

Путин предложил мировому сообществу отвечать на односторонние санкции

По мнению главы российского государства Владимира Путина, односторонние санкции являются проявлением протекционизма.
Обновлено в 03:16
Кино

Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Происшествия

Экс-сотрудника ФСБ обвинили в хищении 490 млн рублей

По версии следствия, в 2011 году фигурант в составе преступной группы убедил потерпевшего передать ему имущество при строительстве на общую сумму 490 млн руб. в обмен на прекращение уголовного дела.
Обновлено в 08:51
Происшествия

В Красноярском крае двух воспитателей осудили за пытки детей иголками

Суд дал четыре года колонии общего режима двум воспитателям детского сада "Колосок" в городе Канске Красноярского края за истязание детей, которых они "воспитывали" уколами кнопок и иголок, сообщила РИА Новости представитель ГСУСК региона Ольга Дегидь.
Обновлено в 06:25
Экономика

Генпрокуратура выявила нарушения при установке дорожных камер

Случаи картельного сговора между компаниями-участниками рынка и превышения полномочий со стороны чиновников при установке дорожных камер выявила Генпрокуратура в ряде российских регионов РФ, сообщает Коммерсант.
Обновлено в 08:21
Политика

Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины

Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Автоспорт

Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота

Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес

Актриса Ирина Сенотова госпитализирована в тяжелом состоянии

Российская актриса Ирина Сенотова экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

В Красноярске загорелась крыша одного из цехов завода «Красмаш»

Обновлено в 09:26
Политика

CNN: Трамп хочет заключить ядерную сделку с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп намерен заключить "большое" ядерное соглашение с российскими и китайскими властями, сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 21:32
Общество

В России утвердили новый порядок профосмотров и диспансеризации

Новый порядок прохождения профосмотров и диспансеризации утвержден в России, сообщила на совещании в Ростове-на-Дону министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 07:49
Футбол

У Жиго подозрение на травму мениска. Сегодня должен пройти медосмотр

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго сегодня должен пройти медосмотр, после которого точно выяснится ситуация с его коленом.
Обновлено в 01:25
Общество

Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян

Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Футбол

«Спартак» объявил об изменениях в руководстве клуба

Как сообщается на официальном сайте "красно-белых", в скором времени оставят посты вице-президент клуба Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Отец Эмилиано Салы умер спустя три месяца после гибели сына

Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего в авиакатастрофе, скончался от сердечного приступа, сообщает La Nacion.
Обновлено в 06:30
Кино

Гран-при ММКФ получил «Тренинг личностного роста» Фархата Шарипова

Фильм «Тренинг личностного роста» режиссера Фархата Шарипова получил Гран-при Международного московского кинофестиваля (ММКФ) «Золотой Георгий».
Обновлено вчера в 14:16
Политика

Захарова рассказала о захлебнувшемся от возмущения Порошенко

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что президент Украины Пётр Порошенко захлебнулся от возмущения в связи с публикацией указа об облегчённой процедуре принятия в гражданство России жителей Донбасса.
Обновлено в 07:37
Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Банка России оправдал ожидания участников рынка и сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых.
Обновлено в 07:36
Футбол

Виктор Васин подписал новый контракт с ЦСКА

Защитник Виктор Васин заключил новое соглашение с ЦСКА, рассчитанное до окончания сезона-2020/21, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
Обновлено в 06:35
Авто

В России может появиться новый рамный внедорожник Isuzu MU-X

Японская Isuzu может привезти в Россию большой рамный внедорожник MU-X.
Обновлено в 04:42
Здоровье

Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей

Обновлено в 06:58
Происшествия

В «Аэрофлоте» прокомментировали ЧП с вылетевшим из Риги самолётом

Представитель пресс-службы авиакомпании «Аэрофлот» прокомментировал ЧП с самолётом, вылетевшим из Риги в Москву.
Обновлено в 09:06
Происшествия

В Костроме подорвали банкомат Сбербанка

Представитель Сбербанка подтвердил «РИА Новости», что банкомат был подорван. В результате никто не пострадал.
Обновлено в 08:05
Общество

В России депутаты хотят перенести начало учебного года

В Государственной думе РФ группа депутатов предложила «гибкий» подход в вопросе о начале и окончании учебного года.
Обновлено в 00:34
Общество

Милонов предложил клеить на бургеры наклейки с предупреждениями

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил снабжать фаст-фуд, стрит-фуд, газировку, а также сладости наклейками с предупреждающими надписями об опасности такой еды.
Обновлено в 09:24
Происшествия

Появилось видео пожара в РГУ нефти и газа им. Губкина

Опубликовано видео пожара в здании Российского государственного университета (РГУ) нефти и газа им. Губкина на Ленинском проспекте в Москве.
Обновлено в 08:22
Политика

Губернатор Хакасии увеличил надбавки к своей зарплате в четыре раза

Правительство Хакасии внесло поправки в региональный законопроект, согласно которому сумма надбавок к зарплате губернатора региона Валентина Коновалова и членов правительства может достигать 400%.
Обновлено вчера в 14:27
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Уле Гуннар Сульшер
Норвежский футболист
Норвежский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. После завершения карьеры игрока тренировал резервный состав «Манчестер Юнайтед», «Кардифф Сити» и «Молде». В настоящее время является главным тренером «Манчестер Юнайтед».
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