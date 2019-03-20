Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболистаSport24.ru 12:58

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом. О своем отношении к мадридскому клубу 26-летний Погба высказался на пресс-конференции сборной Франции.

Армия и оружие Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Музыка «Северная лира» готовится к открытию III Международный фестиваль арфы «Северная лира» открывается 21 марта в Петербурге.

Шоу-бизнес Беркова рассказала о своем состоянии после госпитализации Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии после госпитализации.

Экономика Росстат изменит методику подсчета доходов россиян Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М» По словам гендиректора Центра Хруничева, начиная с мая планируется «пускать по "Протону" с максимальной ритмичностью».

Экономика Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.

Происшествия Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.

Происшествия Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов «Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.

Политика Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит» Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.

Политика ЦИК получил от КПРФ документы о передаче Грудинину мандата Алферова Центризбирком получил документы КПРФ о передаче депутатского мандата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты, директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину.

Политика Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации» Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.

Музыка Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград» Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.

Общество Владивосток ждет максимальное усиление снегопада В ночь на четверг осадки в виде мокрого снега шли с интенсивностью 0,5 мм за три часа, начиная с 9 утра, по данным ресурса windy.com, интенсивность осадков увеличится в 6 раз, до 3 сантиметров снега за 3 часа.

Политика Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.

Авто Volvo заставит водителей оставаться трезвыми Для предотвращения аварий в автомобилях, построенных на платформе SPA2, установят камеры и датчики — они будут реагировать на поведение водителя, которое может привести к травмам или смерти.

Происшествия В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Наука Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.

Интернет Google разрешит Android-юзерам из ЕС выбирать поисковик и браузер Google начнёт спрашивать у европейских пользователей Android, какой браузер и поисковую систему они предпочитают использовать на устройствах.

Происшествия Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы Массовые протесты и погромы начались в Якутске после того, как мигрант из Киргизии похитил и изнасиловал 36-летнюю местную жительницу.

Шоу-бизнес Саша Савельева улетела в Израиль накануне родов Незадолго до появления первенца на свет Саша Савельева улетела в Израиль. Возможно, первенец солистки группы «Фабрика» появится за границей.

Хоккей «Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.