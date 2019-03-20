Футбол
Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболистаSport24.ru 12:58
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом. О своем отношении к мадридскому клубу 26-летний Погба высказался на пресс-конференции сборной Франции.
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Армия и оружие
Названы сроки первого полета новейшего транспортника Ил-112В
Первый полет нового военно-транспортного самолета Ил-112В состоится в конце марта – начале апреля 2019 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 20:31
Музыка
«Северная лира» готовится к открытию
III Международный фестиваль арфы «Северная лира» открывается 21 марта в Петербурге.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Беркова рассказала о своем состоянии после госпитализации
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2», порноактриса Елена Беркова рассказала о своем самочувствии после госпитализации.
Обновлено в 20:24
Происшествия
В Петербурге в мусорном баке у жилого дома нашли ртуть
Обновлено в 14:25
Экономика
Росстат изменит методику подсчета доходов россиян
Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Честный пенсионер, по мнению Валерия Лимаренко, не может быть бедным
Человек, который честно заработал пенсию, не может быть по определению бедным.
Обновлено в 02:10
Политика
Парламент Казахстана одобрил переименование Астаны в Нурсултан
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию о переименовании столицы в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:23
Футбол
«Зенит» завершил сезон в волейбольной Лиге чемпионов
Обновлено в 19:52
Экономика
Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»
По словам гендиректора Центра Хруничева, начиная с мая планируется «пускать по "Протону" с максимальной ритмичностью».
Обновлено в 21:59
Армия и оружие
Летчики ВВО атакуют «противника» в Хабаровском крае
Обновлено в 20:20
Экономика
Японская Takeda прекратит поставки в Россию трех лекарств
Поставки в Россию трех жизненно важных лекарственных препаратов будут прекращены с апреля нынешнего года – об этом сообщила Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) со ссылкой на японскую фармацевтическую компанию Takeda.
Обновлено в 13:23
Происшествия
Неизвестный акционист разделся в Третьяковской галерее
В Москве неизвестный мужчина снял одежду в Третьяковской галерее, передаёт «Росбалт». По данным СМИ, инцидент произошёл 20 марта.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Глава Якутии пообещал защитить права легальных мигрантов
«Мигранты, соблюдающие российское законодательство, находятся под его защитой так же, как и российские граждане, и в Якутии эта защита будет обеспечена»,— заявил господин Николаев.
Обновлено в 22:26
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на украинские ракеты «Зенит»
Заказ на ракеты «Зенит» на Украине, размещенный два года назад российской частной компанией S7 Space, будет отменен.
Обновлено в 21:12
Политика
ЦИК получил от КПРФ документы о передаче Грудинину мандата Алферова
Центризбирком получил документы КПРФ о передаче депутатского мандата Жореса Алферова экс-кандидату в президенты, директору совхоза имени Ленина Павлу Грудинину.
Обновлено вчера в 04:53
Политика
Климкин задумался о взыскании с России компенсации за «века оккупации»
Глава украинского МИДа Павел Климкин прокомментировал обсуждение в российской Госдуме вопроса о взыскании с Киева компенсации за экономические потери Крыма во время нахождения в составе Украины.
Обновлено в 18:33
Шоу-бизнес
Началову похоронят рядом с Малашенко на Троекуровском
Обновлено в 15:34
Музыка
Сергей Шнуров заявил о прощальном туре группы «Ленинград»
Музыканты выступят на стадионах, которые принимали матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Завершится тур в Петербурге 12 октября.
Обновлено в 11:23
Общество
Владивосток ждет максимальное усиление снегопада
В ночь на четверг осадки в виде мокрого снега шли с интенсивностью 0,5 мм за три часа, начиная с 9 утра, по данным ресурса windy.com, интенсивность осадков увеличится в 6 раз, до 3 сантиметров снега за 3 часа.
Обновлено в 19:13
Политика
Экс-президента Крыма арестовали за неповиновение полиции
Экс-президента Крыма Юрия Мешкова арестовали на двое суток в Симферополе за неповиновение правоохранителям.
Обновлено в 11:07
Авто
Volvo заставит водителей оставаться трезвыми
Для предотвращения аварий в автомобилях, построенных на платформе SPA2, установят камеры и датчики — они будут реагировать на поведение водителя, которое может привести к травмам или смерти.
Обновлено в 13:25
Происшествия
В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке
В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Наука
Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Интернет
Google разрешит Android-юзерам из ЕС выбирать поисковик и браузер
Google начнёт спрашивать у европейских пользователей Android, какой браузер и поисковую систему они предпочитают использовать на устройствах.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Изнасилование якутянки спровоцировало массовые протесты и погромы
Массовые протесты и погромы начались в Якутске после того, как мигрант из Киргизии похитил и изнасиловал 36-летнюю местную жительницу.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Саша Савельева улетела в Израиль накануне родов
Незадолго до появления первенца на свет Саша Савельева улетела в Израиль. Возможно, первенец солистки группы «Фабрика» появится за границей.
Обновлено в 13:00
Хоккей
«Авангард» вновь победил «Барыс» на своем льду
Хозяева льда вновь оказались сильнее гостей, одержав победу в матче со счетом 3:1. У победителей дубль оформил Максим Чудинов.
Обновлено в 15:14
ЖКХ
Управляющие компании Читы высказали претензии «Читаэнергосбыту» из-за ОДН
Несколько управляющих компаний 21 марта во время заседания комитета жилищно-коммунального хозяйства думы Читы рассказали, что главная проблема в работе с компанией «Читаэнергосбыт», которая занимается подачей электроэнергии в дома города, - начисление общедомовых нужд (ОДН).
Обновлено в 22:06