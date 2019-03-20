Футбол
Погба назвал «Реал» мечтой каждого футболистаSport24.ru 12:58
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не скрывает, что восхищается «Реалом» и главным тренером мадридской команды Зинедином Зиданом. О своем отношении к мадридскому клубу 26-летний Погба высказался на пресс-конференции сборной Франции.
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