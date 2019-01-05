Полузащитник МЮ Поль Погба по-прежнему может вернуться в "Ювентус", несмотря на смену тренера в английском клубе: вместо Жозе Моуриньо пришел Оле-Гуннар Сульшер, при котором француз стал забивать и раздавать передачи. По слухам, "Юве" продаст своего хавбека Миралема Пьянича.

Погба может заменить Пьянича в «Ювентусе»

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