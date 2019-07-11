Полузащитник сборной Франции уведомит английский клуб о желании перейти в стан 13-кратного победителя Лиги чемпионов, так считают в Испании. После этого, мадридцы сделают предложение в размере €125 млн.

Погба может уйти в «Реал» за €125 млн

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