Футбол
Погба может уйти в «Реал» за €125 млнГазета.Ru 18:03
Полузащитник сборной Франции уведомит английский клуб о желании перейти в стан 13-кратного победителя Лиги чемпионов, так считают в Испании. После этого, мадридцы сделают предложение в размере €125 млн.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
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