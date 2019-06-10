Футбол
Погба хочет вернуться в «Ювентус»Газета.Ru 06:33
Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба собирается вернуться в туринский "Ювентус", сообщает "Советский спорт". По информации Corriere dello Sport, главной проблемой для "бьянконери" является соблюдение финансового правила Fair-Play Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 13:35, Ашберн
Происшествия
Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова
Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Футбол
Константин Базелюк покинул ЦСКА
Нападающий Константин Базелюк покинул московский ЦСКА в связи с истечением срока контракта, сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.
Обновлено в 09:22
Общество
Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание
Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Спорт
Ласицкене потребовала отставки руководства ВФЛА
Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене в своем Instagram призвала руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подать в отставку.
Обновлено в 08:37
Политика
Экзитпол: на выборах президента Казахстана побеждает преемник Назарбаева
Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ставший приемником ветерана-лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, побеждает на выборах главы государства с 69,94 процентами голосов.
Обновлено вчера в 15:10
Шоу-бизнес
Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ
На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:38
Происшествия
В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии
Правоохранительные органы непризнанной республики Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии ООН, арестовав и поместив их в тюрьму, заявил в понедельник спецпредставитель генсека и глава миссии Захир Танин на заседании Совбеза ООН.
Обновлено в 11:25
Политика
Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и вдохновился
Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, осмотрел Большой адронный коллайдер (БАК) и заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладываться в модернизацию ускорителя заряженных частиц финансово.
Обновлено в 13:31
Музыка
Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»
Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия
Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК
Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Авто
Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%
Обновлено в 08:10
Политика
В Кремле прокомментировали дело Голунова
Отвечая на вопрос, думают ли в Кремле об отставках в министерстве внутренних дел после ситуации с фотографиями по делу Голунова, пресс-секретарь заявил: "Не думаю, что я могу сказать, что-то больше того, что я уже сказал по этой теме".
Обновлено в 08:52
Экономика
Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы
Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Общество
Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома
Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Происшествия
«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть
Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»
Обновлено в 08:39
Космос
Изменение климата может изменить время летних гроз
Согласно новому исследованию, при климатическом сценарии, где выбросы парниковых газов продолжают увеличиваться, экстремальные летние грозы в этих районах могут возникать чаще ночью и утром, а не во время обычных дневных периодов.
Обновлено в 11:25
Происшествия
Прохожий случайно поймал младенца, которого выбросили из окна
В Североуральске Свердловской области прохожий поймал младенца, которого местный житель выбросил из окна, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес
Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи
Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Экономика
Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиян
Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:53
Футбол
Сергей Семак женится после матча со «Спартаком»
Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе
В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Авто
В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа
Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Происшествия
Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле
"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21