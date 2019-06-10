Футбол

Погба хочет вернуться в «Ювентус»Газета.Ru 06:33

Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба собирается вернуться в туринский "Ювентус", сообщает "Советский спорт". По информации Corriere dello Sport, главной проблемой для "бьянконери" является соблюдение финансового правила Fair-Play Союза европейский футбольных ассоциаций (УЕФА).
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Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Газета.Ru06:33

СМИ: Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Sportbox.RU06:26

Football Italia: Погба дал согласие на переход в «Ювентус»

Бомбардир.ру06:39

Погба дал согласие на переход в «Ювентус»

Советский спорт05:51

Погба согласился на переход в «Ювентус»

Чемпионат05:34

Погба готов покинуть «МЮ» и вернуться в «Ювентус»

Евро-футбол.ру06:03

СМИ: Погба согласился вернуться в «Ювентус»

Матч ТВ06:26
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Происшествия

Мосгорсуд отменил арест более 4 млн рублей на счетах Абызова

Московский городской суд отменил решение нижестоящего суда об аресте почти 4,3 млн рублей на счетах бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
Обновлено в 12:15
Футбол

Константин Базелюк покинул ЦСКА

Нападающий Константин Базелюк покинул московский ЦСКА в связи с истечением срока контракта, сообщается на официальном сайте столичного футбольного клуба.
Обновлено в 09:22
Общество

Бари Алибасов очнулся, спросил про кота и снова потерял сознание

Вторая проблема, о которой сообщил сын музыканта, - циркулярный ожог пищевода из-за которого появился риск, что Алибасов не сможет самостоятельно глотать.
Обновлено в 07:00
Общество

Сергей Шнуров написал стихотворение о задержании Ивана Голунова

Обновлено в 08:17
Спорт

Ласицкене потребовала отставки руководства ВФЛА

Двукратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене в своем Instagram призвала руководство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) подать в отставку.
Обновлено в 08:37
Происшествия

СК опубликовал видео допроса подозреваемого в убийстве борца

Обновлено в 12:57
Политика

Экзитпол: на выборах президента Казахстана побеждает преемник Назарбаева

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, ставший приемником ветерана-лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, побеждает на выборах главы государства с 69,94 процентами голосов.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

Главу грозненского «Мемориала» Оюба Титиева освободили по УДО

Обновлено в 10:44
Происшествия

Полковник Захарченко получил 13 лет колонии строгого режима

Обновлено в 13:24
Шоу-бизнес

Бывшую жену Джигарханяна избили в эфире НТВ

На Виталину Цымбалюк-Романовскую в эфире НТВ набросилась с кулаками Элина Мазур, передает «Комсомольская правда».
Обновлено в 05:38
Происшествия

В ООН заявили, что власти Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии

Правоохранительные органы непризнанной республики Косово нарушили иммунитет сотрудников миссии ООН, арестовав и поместив их в тюрьму, заявил в понедельник спецпредставитель генсека и глава миссии Захир Танин на заседании Совбеза ООН.
Обновлено в 11:25
Политика

Медведев осмотрел Большой адронный коллайдер и вдохновился

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН) в Женеве, осмотрел Большой адронный коллайдер (БАК) и заявил о необходимости стремиться к статусу полноправного участника организации и вкладываться в модернизацию ускорителя заряженных частиц финансово.
Обновлено в 13:31
Музыка

Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии «Муз-ТВ»

Участник "Евровидения-2019" Сергей Лазарев негативно высказался в адрес победительницы в номинации "Лучшая певица года" Светланы Лободы, после чего между исполнителями произошел скандал прямо во время премии "МУЗ-ТВ".
Обновлено в 09:24
Происшествия

Депутат Хинштейн сообщил о передаче дела Голунова из МВД в СК

Дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова передали из следственных органов ГУ МВД Москвы в Главное следственное управление Следственного комитета по Москве.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Минобороны планирует параллельные закупки Су-35 и Су-57

Обновлено в 00:36
Авто

Российский рынок автомобилей с пробегом в мае упал на 12%

Обновлено в 08:10
Политика

В Кремле прокомментировали дело Голунова

Отвечая на вопрос, думают ли в Кремле об отставках в министерстве внутренних дел после ситуации с фотографиями по делу Голунова, пресс-секретарь заявил: "Не думаю, что я могу сказать, что-то больше того, что я уже сказал по этой теме".
Обновлено в 08:52
Экономика

Голикова: расходы россиян на 13 трлн рублей превышают доходы

Зампед правительства привела данные за 2017 год, согласно которым траты россиян на превышают собственные доходы на 13,3 трлн рублей.
Обновлено в 06:17
Общество

Американка сняла на видео «эльфа Добби» возле своего дома

Жительница США Вивьен Гомес опубликовала в соцсетях видео с камер наблюдения, на котором запечатлено необычное существо с большими ушами и тонкими руками и ногами.
Обновлено в 12:13
Происшествия

«Коммерсантъ»: личные данные 900 тысяч россиян попали в сеть

Личная информация почти миллиона клиентов банков ОТП-банка, Альфа-банка и ХКФ-банка оказались в открытом доступе в сети, сообщают российские СМИ.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Таможня задержала рейсы «Победы» из «Внуково»

Обновлено в 08:39
Космос

Изменение климата может изменить время летних гроз

Согласно новому исследованию, при климатическом сценарии, где выбросы парниковых газов продолжают увеличиваться, экстремальные летние грозы в этих районах могут возникать чаще ночью и утром, а не во время обычных дневных периодов.
Обновлено в 11:25
Происшествия

Прохожий случайно поймал младенца, которого выбросили из окна

В Североуральске Свердловской области прохожий поймал младенца, которого местный житель выбросил из окна, передает "Интерфакс".
Обновлено в 09:22
Шоу-бизнес

Потап скрывал роман с Настей Каменских из-за семьи

Недавно Потам с Настей Каменских официально поженились, став героями первых полос многих изданий.
Обновлено в 08:21
Экономика

Пенсионный фонд запустит автоматический поиск бедных россиян

Пенсионный фонд протестирует в восьми регионах России технологию автоматического выявления граждан, живущих за чертой бедности.
Обновлено в 04:53
Происшествия

Российская яхта показалась финским пограничникам чудовищем

Обновлено в 01:46
Футбол

Сергей Семак женится после матча со «Спартаком»

Свадьба Сергея Семака - главного футбольного тренера петербургского клуба «Зенит» - состоится 3 сентября.
Обновлено в 12:04
Армия и оружие

Опубликовано видео ликвидации снайпера «Азова» в Донбассе

В Сети появилось видео, на котором запечатлена ликвидация снайпера украинского нацбатальона «Азов» в Донбассе.
Обновлено в 10:28
Авто

В Сети появились первые фотографии нового Renault Duster без камуфляжа

Индийское отделение портала «Autocar» показало снимки обновлённой версии популярного в России кроссовера Renault Duster.
Обновлено в 04:44
Происшествия

Один человек пострадал при взрыве газа в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

"В Нижнем Тагиле произошел хлопок газа в жилом доме, за ним последовал пожар, который охватил 90 кв.м. Выгорели две квартиры", - сказали в пресс-службе.
Обновлено в 11:21
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Поль Погба
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Дуглас Коста
Бразильский футболист
Бразильский футболист, полузащитник, выступающий в туринском «Ювентусе» и за сборную Бразилии.
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