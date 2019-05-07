Футбол
Погба хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»Газета.Ru 02:39
Манкунианцы не особо хотят отдавать француза, но Погба считает, что команда не развивается, особенно после того, как не попала в Лигу чемпионов следующего сезона. "Манчестер Юнайтед" отдаст игрока в том случае, если "Реал" заплатит за его трансфер €190 млн.
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«Реал» готов приобрести Погба, если «Манчестер Юнайтед» снизит сумму компенсации
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Погба рассчитывает на существенное повышение зарплаты в случае перехода в «Реал»
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