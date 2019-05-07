Футбол

Погба хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»Газета.Ru 02:39

Манкунианцы не особо хотят отдавать француза, но Погба считает, что команда не развивается, особенно после того, как не попала в Лигу чемпионов следующего сезона. "Манчестер Юнайтед" отдаст игрока в том случае, если "Реал" заплатит за его трансфер €190 млн.
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«Реал» готов приобрести Погба, если «Манчестер Юнайтед» снизит сумму компенсации

Советский спорт03:18

Погба рассчитывает на существенное повышение зарплаты в случае перехода в «Реал»

Чемпионатвчера в 23:05

СМИ: «Реал» готов приобрести Погба, но по заниженной цене

Sportbox.RU03:39

Погба хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»

Газета.Ru02:39

СМИ: Погба попросил «МЮ» отпустить его в «Реал»

Спорт-Экспресс01:12

СМИ: «Реал» готов приобрести Погба, но по заниженной цене

Матч ТВ03:39

Непопадание МЮ в ЛЧ ускорит трансфер Погба в «Реал»

Sport.ruвчера в 03:30
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Mordhau продалась тиражом в 500 тысяч копий за первую неделю

Независимая студия Triternion из Словении объявила, что её онлайновый боевик про средневековых рыцарей под названием Mordhau за первую неделю продался тиражом в 500 тысяч копий.
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Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100

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Экономика

Morgan Stanley откажется от деятельности в России

«Группа планирует отказаться от банковской, брокерской и депозитарной лицензий и добровольно ликвидировать соответствующие бизнес-подразделения», — сообщается в документе.
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Экономика

Акции «Башнефти» падают на новостях о размере дивидендов

Акции «Башнефти» резко снижаются после заседания совета директоров компании, на котором было принято решение не увеличивать размер дивидендов относительно выплат за 2017 год.
Обновлено в 03:27
Политика

Лавров заявил о прогрессе на переговорах с Помпео

Лавров подчеркнул также, что в ходе конструктивных переговоров со своим американским коллегой Москве и Вашингтону удалось продвинуться вперед в развитие недавнего разговора Путина и Трампа по целому ряду международных проблем.
Обновлено вчера в 12:43
Общество

Коллекторы попросили доступ к номерам должников

Коллекторы хотят проверять номера телефонов должников, которые те указывают в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
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Выяснены действия погибшего бортпроводника SSJ-100

Обновлено вчера в 02:50
Общество

Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы

Обновлено вчера в 23:02
Политика

Порошенко вызвали на допрос в Генпрокуратуру

Бывшего президента Украины вызывают в ГПУ 7 мая. Порошенко вызван для допроса по делам о преступлениях против евромайдановцев.
Обновлено вчера в 09:51
Происшествия

В результате катастрофы в Шереметьево погиб 41 человек

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.
Обновлено 05 мая в 18:14
Происшествия

Число госпитализированных после ЧП в Шереметьево возросло до 10

Врачи госпитализировали еще одну пострадавшую в катастрофе SSJ-100 в аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 02:57
Финансы

Рынок РФ: утренняя просадка по акциям к вечеру может быть выкуплена

Индекс Мосбиржи вчера потерял символические 0,05%, причем акции Сбербанка и «Норильского Никеля» закрылись в плюсе, что свидетельствует о том, что исхода нерезидентов с российского рынка акций не наблюдается.
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Татьяна Васильева намерена эксгумировать тело Ирины Цывиной

Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие

Солдат НАТО с гранатометом залез на советский памятник в Эстонии

Боец НАТО в ходе учений НАТО "Весенний шторм-2019" в эстонском городе Силламяэ залез с гранатометом на памятник воинам, павшим в Великую Отечественную войну, передает Sputnik.
Обновлено вчера в 17:16
Общество

Леди Гага разделась на светском балу в Нью-Йорке

Американская певица и актриса Леди Гага разделась до нижнего белья во время ежегодного бала Met Gala в Нью-Йорке, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:20
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Погибший при возгорании SSJ-100 летел в Мурманск за работой мечты

Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских готовятся к свадьбе

В течение нескольких лет Потап и Настя Каменских были лишь коллегами по популярному дуэту, а теперь у каждого из них сольная карьера.
Обновлено в 04:00
Общество

Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Пермском крае похитили предпринимателя

В пресс-службе СК РФ в свою очередь ТАСС сообщили, что после случившегося следственное управление СК РФ по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Японии обнаружили фрагменты «черного ящика» разбившегося F-35A

Фрагменты бортовых средств объективного контроля истребителя-бомбардировщика пятого поколения F-35A, который разбился в Японии в начале апреля, были обнаружены в Тихом океане неподалеку от места крушения самолета.
Обновлено вчера в 22:34
Наука

Останки денисовца впервые обнаружили не в Денисовой пещере

В находящейся на юге Китая пещере Байшья тибетский монах обнаружил фрагменты челюсти. Находка была совершена в 1980 году.
Обновлено 04 мая в 04:40
Финансы

Доходность вкладов в крупнейших банках упала до минимума с начала года

Средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов, снизилась до минимального уровня с начала года, свидетельствует статистика Центробанка.
Обновлено вчера в 11:45
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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100

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Армия и оружие

На Красной площади прошла вторая ночная репетиция парада Победы

В Москве на Красной площади в ночь на 5 мая состоялась репетиция парада Победы.
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Армия и оружие

Дроны ВВО ведут мониторинг лесных пожаров на Дальнем Востоке

Беспилотники Восточного военного округа задействованы в мониторинге ситуации с лесными пожарами в регионах Дальнего Востока, рассказали во вторник в пресс-службе ВВО.
Обновлено в 01:58
Политика

Военнослужащая ВСУ упала в обморок рядом с Порошенко

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Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок

Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Футбол

«Кельн» спустя год вернулся в Бундеслигу

Команда попадает в Бундеслигу уже шестой раз с 2000 года – это рекорд среди главных европейских чемпионатов по количеству повышений в классе.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие

Вертолет с электродвигателем разрабатывают для российских военных

Концепцию ударного вертолета с гибридной силовой установкой российские инженеры начали разрабатывать для военных.
Обновлено в 00:34
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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