Погба хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»Газета.Ru 02:39

Манкунианцы не особо хотят отдавать француза, но Погба считает, что команда не развивается, особенно после того, как не попала в Лигу чемпионов следующего сезона. "Манчестер Юнайтед" отдаст игрока в том случае, если "Реал" заплатит за его трансфер €190 млн.

Погба хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»

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