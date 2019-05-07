Футбол

Погба хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»Газета.Ru 02:39

Манкунианцы не особо хотят отдавать француза, но Погба считает, что команда не развивается, особенно после того, как не попала в Лигу чемпионов следующего сезона. "Манчестер Юнайтед" отдаст игрока в том случае, если "Реал" заплатит за его трансфер €190 млн.
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«Реал» готов приобрести Погба, если «Манчестер Юнайтед» снизит сумму компенсации

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СМИ: «Реал» готов приобрести Погба, но по заниженной цене

Sportbox.RU03:39

Источник: «Погба попросил руководство „Манчестер Юнайтед“ отпустить его в „Реал“»

Sport.ru04:59

Погба хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»

Газета.Ru02:39

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Спорт-Экспресс01:12

СМИ: «Реал» готов приобрести Погба, но по заниженной цене

Матч ТВ03:39

Погба рассчитывает на существенное повышение зарплаты в случае перехода в «Реал»

Чемпионатвчера в 23:05
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Автоматически обработаны 7333 источника, обновлено в 07:18, Ашберн
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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