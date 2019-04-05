Футбол
Погба хочет получать в МЮ полмиллиона фунтов в неделюSoccer.ru 00:04
По условиям текущего контракта с МЮ Погба получает 300 тысяч фунтов в неделю, но 26-летний хавбек хочет зарабатывать полмиллиона, как его одноклубник Алексис Санчес. Действующее соглашение Погба с "красными дьяволами" истекает через два года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 04:25, Ашберн
Кино
Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия
Обновлено вчера в 08:04
Важное за сутки
Названы самые полезные и вредные супы в России
Обновлено вчера в 22:38
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Тор-М2» испытали в реальном бою
Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Тор-М2» прошёл испытания в реальных боевых условиях.
Обновлено в 02:03
Политика
Стал известен результат экспресс-теста анализов Порошенко
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Яровой рассказал о результатах экспресс-теста анализов действующего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 03:20
Технологии
Половина онлайн-банков в России оказались незащищенными
Более половины интернет-приложений российских банков оказались недостаточно защищенными.
Обновлено в 03:26
Футбол
Аршавин, Геркус и Гарри Топор. «Зенит» анонсировал новый выпуск Z+
«Зенит» анонсировал новый выпуск онлайн-проекта Z+, который выйдет в эфир за час до начала матча 22-го тура РПЛ с «Локомотивом».
Обновлено в 03:20
Армия и оружие
Депутат бундестага призвал распустить НАТО
НАТО представляет собой угрозу для мировой безопасности, в этой связи альянс следует распустить.
Обновлено в 02:37
Происшествия
Скорая помощь столкнулась с поездом в Польше
Автомобиль скорой помощи столкнулся в поездом на железнодорожном переезде в Польше, передает телеканал TVN24.
Обновлено вчера в 18:02
Происшествия
Посягнувший на кепку с лозунгом Трампа американец лишился руки
Американец, сбивший с соотечественника кепку с предвыборным лозунгом Трампа "Make America great again!" поплатился за свой поступок левой рукой.
Обновлено вчера в 23:00
Музыка
Оззи Осборн отложил турне из-за обострения старой травмы
Обновлено в 04:08
Театры
Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали
Во время исполнения роли Виктор Сухоруков упал и повредил руку. В данный момент актера везут в НИИ им. Н.В. Склифосовского.
Обновлено вчера в 15:30
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено вчера в 11:49
Хоккей
Игроки «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку
Обновлено вчера в 14:54
Армия и оружие
Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Общество
«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по каналу им. Москвы
Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что аварийный участок откроется во время летней навигации.
Обновлено в 00:04
Авто
Volkswagen выпустил юбилейный 30-миллионный Passat
С конвейера предприятия немецкой компании Volkswagen в Эмдене сошел 30-миллионный автомобиль.
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
Британия созвала экстренное заседание СБ ООН по ситуации в Ливии
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Убившим инвалида подросткам грозит 10 лет тюрьмы
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи
Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Общество
Социологи выяснили, в чём отличие обязанностей мужчин и женщин
Большинство жителей России (78%) считают, что у мужчин больше обязанностей, чем у женщин, в вопросе защиты страны от внешних угроз.
Обновлено в 04:06
Общество
Предложено закрыть доступ иностранных соцсетей к данным россиян
ИА «Ореанда-Новости» В рамках работы над программой «Цифровая экономика» было предложено запретить использовать данные россиян иностранным компаниям, у которых нет юридических лиц в России.
Обновлено в 02:22
Недвижимость
Семьям с детьми начнут выдавать ипотеку под 6% на весь срок кредита
Семьи с детьми смогут брать льготную ипотеку по субсидируемой ставке 6% годовых на весь срок кредита, а не на три, пять и восемь лет, как сейчас.
Обновлено вчера в 19:45
Политика
Глава Евросовета рассматривает «гибкую» отсрочку Brexit на 12 месяцев
Председатель Европейского совета Дональд Туск, вероятно, предложит Великобритании "гибкий" план отсрочки Brexit на 12 месяцев, сообщает BBC со ссылкой на источник в ЕС.
Обновлено в 04:06
Общество
В Каменске-Уральском прокуратура проверит лицей из-за мусора в борще
Прокуратура Каменска-Уральского проведет проверку в лицее №9, ученики которого якобы нашли упаковку из-под таблеток в борще в школьной столовой.
Обновлено в 03:48
Экономика
Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России
В 2020–2021 годах, прогнозирует Всемирный банк, ВВП России будет расти на 1,8%. В 2018 году рост российской экономики достиг шестилетнего максимума в 2,3%, превзойдя прогнозируемый уровень в 1,6%. Причиной стали рост цен на нефть, развитие экспорта, строительство ряда энергетических объектов и проведение чемпионата мира по футболу.
Обновлено в 01:13
Наука
Регулярная чашка кофе повышает риск развития рака легких
Обновлено 03 апреля в 15:12
Кино
Состоялась премьера последнего сезона «Игры престолов»
В Нью-Йорке состоялась премьера первой серии последнего сезона «Игры престолов».
Обновлено вчера в 18:02
Культура
В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина
В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Политика
Законопроект об информировании о льготах внесен в Госдуму
Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, используется 12 форм налоговых льгот, привела данные депутат.
Обновлено в 02:18