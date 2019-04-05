Футбол
Погба хочет получать в МЮ полмиллиона фунтов в неделюSoccer.ru 00:04
По условиям текущего контракта с МЮ Погба получает 300 тысяч фунтов в неделю, но 26-летний хавбек хочет зарабатывать полмиллиона, как его одноклубник Алексис Санчес. Действующее соглашение Погба с "красными дьяволами" истекает через два года.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 05:55, Ашберн
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