Футбол

Погба хочет получать в МЮ полмиллиона фунтов в неделюSoccer.ru 00:04

По условиям текущего контракта с МЮ Погба получает 300 тысяч фунтов в неделю, но 26-летний хавбек хочет зарабатывать полмиллиона, как его одноклубник Алексис Санчес. Действующее соглашение Погба с "красными дьяволами" истекает через два года.
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СМИ: Погба потребовал у руководства МЮ увеличения зарплаты

RT на русском05:19

СМИ: «МЮ» намерен продлить контракт с Погба

Спорт-Экспресс02:45

Погба хочет получать в МЮ полмиллиона фунтов в неделю

Soccer.ru00:04

Погба требует от «Манчестер Юнайтед» заоблачных денег

Газета.Ru01:33

«МЮ» готов предложить Погба новый контракт. Игрок хочет зарабатывать £500 тыс. в неделю

Sport24.ru01:30

Погба требует у «МЮ» повышения зарплаты до 585 тысяч евро в неделю

Евро-футбол.ру02:05
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Политика

Быстрый тест не выявил психоактивных веществ в организме Порошенко

Быстрый тест показал отсутствие в организме кандидата в президенты Украины, действующего главы государства Петра Порошенко психоактивных веществ, заявил главврач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый.
Обновлено в 03:40
Шоу-бизнес

Жена актера Алека Болдуина предрекла скорую смерть их общему ребенку

Супруга знаменитого актера Алека Болдуина Хилария рассказала о своей пятой беременности, и заявила, что не родившийся малыш, скорее всего, погибнет.
Обновлено в 03:03
Политика

Генпрокуратура Украины предъявила обвинение адвокату Вышинского

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) предъявила обвинение адвокату главного редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского Андрею Доманскому.
Обновлено в 08:08
Футбол

СМИ: «Краснодар» предложил €9 млн за португальского футболиста «Морейренсе»

Обновлено в 08:07
Происшествия

Пьяный посетитель кафе в Перми избил инвалида и его собаку-поводыря

Обновлено в 07:29
Политика

Россия выиграла спор с Украиной в ВТО по транзиту грузов

Украина осенью 2016 года подала в ВТО иск к РФ, который касается ограничения Россией с 1 января 2016 года транзита украинских товаров.
Обновлено в 08:30
Экономика

Путин поручил занять 20-е место в рейтинге Doing Business к 2024 году

Президент России Владимир Путин дал поручение, согласно которому Россия должна занять 20-е место в рейтинге Всемирного банка Doing Business к 2024 году, сообщила «Интерфаксу» пресс-служба Минэкономразвития.
Обновлено в 07:13
Происшествия

Задержан скрывавшийся от следствия фигурант дела Абызова

Сотрудники следственных органов задержали экс-гендиректора компании «Региональные электрические сети» Сергея Ильичёва, единственного фигуранта дела бывшего министра Открытого правительства России Михаила Абызова.
Обновлено в 07:51
Политика

Волкер сказал украинцам, за кого надо голосовать

Спецпредставитель госдепа США Курт Волкер призвал украинцев проголосовать во втором туре выборов президента Украины за действующую главу государства Петра Порошенко.
Обновлено в 08:34
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Кино

BAFTA Games Awards 2019: God of War стала игрой года

Боевик God of War неоднократно выбирали лучшей игрой 2018 года.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Краснодаре задержали уродовавшую пациенток «доктора Франкенштейна»

Обновлено в 06:58
Космос

Зонд «Хаябуса-2» сбросил бомбу на астероид

Заряд сработал, а зонд зафиксировал разлет осколков, образовавшихся при попадании снаряда в астероид.
Обновлено в 06:54
Политика

Политолог Валерий Соловей предсказал России потрясения

Как только в России изменится политическая ситуация — а рано или поздно это произойдет, такова историческая логика, — люди, которые несут ответственность за расчеловечивающую пропаганду, окажутся под угрозой правового преследования.
Обновлено вчера в 06:57
Технологии

Только 29% россиян верили в защиту своих персональных данных компаниями

По оценке аналитиков, при относительно высоком уровне доступа населения к цифровым технологиям россияне с недоверием относятся к использованию их персональных данных компаниями и госорганами.
Обновлено в 07:21
Общество

В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права

Госавтоинспекция собирается внести изменения в теоретический экзамен на водительские права.
Обновлено в 07:32
Футбол

Со стадиона в Грозном убрали флаг Косово после жалобы Сербии

Ранее на флаг Косово на стадионе пожаловался посол Сербии в России Славенко Терзич после матча «Ахмата» со «Спартаком» 30 марта.
Обновлено в 08:38
Общество

Миллионы рублей случайно выбросили в контейнер с мусором в Тюмени

Обновлено в 05:14
Политика

«Военторг» запустил в продажу «куртки, как у Путина»

Сеть магазинов "Армия России" начала продажу демисезонных ветровок - таких же, в какой был президент Владимир Путин на рыбалке в Тыве, сообщили представители АО "Военторг".
Обновлено вчера в 09:23
Футбол

С вратаря «Кристал Пэлас» сняли обвинение за нацистское приветствие

Футбольная ассоциация Англии сняла обвинения с вратаря "Кристал Пэлас" Уэйна Хеннесси, который якобы изобразил нацистское приветствие на одной из фотографий, сообщает пресс-служба лондонского клуба.
Обновлено в 07:10
Армия и оружие

В Ливии начался военный переворот

Обновлено в 08:09
Шоу-бизнес

Волочкова упрекнула Собчак за поведение во время съемок

Балерина Анастасия Волочкова после съемок выпуска шоу «Осторожно, Собчак» со своим участием осталась недовольна поведением журналистки Ксении Собчак у себя дома.
Обновлено в 06:43
Общество

Суд закрыл интернет-магазин «Плеер.ру»

Савеловский суд Москвы на 30 дней приостановил работу интернет-магазина «Плеер.ру» за нарушения при продажах.
Обновлено в 08:25
Авто

В России открыт приём заказов на Tesla Model Y

Обновлено в 07:43
Здоровье

Врачи рязанской ОКБ готовятся к проведению трансплантации печени

Николай Любимов поблагодарил рязанских врачей за уже проведённые операции по трансплантации почек жителям области и выразил убеждение, что служба трансплантологии в регионе будет развиваться.
Обновлено в 06:56
Армия и оружие

Польский генерал встревожил Совфед ядерным ударом по России

Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что у НАТО всё ещё есть план на случай войны с Россией, предполагающий нанесение ядерного удара.
Обновлено вчера в 04:59
Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Авто

Китайская марка GAC придет в Россию с двумя кроссоверами и минивэном

Китайская компания GAC Motor представила на Петербургском международном автосалоне девять моделей, три из которых начнут продавать в России осенью этого года.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В суде продлили арест Мамаева и Кокорина

В результате заседания прокуратура потребовала продлить арест футболистов и соучастников конфликта до шести месяцев.
Обновлено 03 апреля в 13:34
Экономика

«Магнит» предложил за «Ленту» больше Мордашова

Почему Мордашов, а не "Магнит" Как указывается в сообщении "Ленты", независимые директора компании попросили "Магнит" подтвердить, желает ли он провести сделку с "Лентой" в свете того, что "Севергрупп" согласилась приобрести примерно 42% "Ленты" у TPG и ЕБРР, и если да, обеспечить ясность в отношении сроков и условия такой транзакции.
Обновлено в 04:49
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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