Футбол
Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»Soccer.ru 06:09
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил руководству клуба о том, что он хочет покинуть команду. Французский хавбек желает вернуться обратно в Италию, либо переехать в Испанию. Ранее отмечалось, что агент игрока Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал».
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