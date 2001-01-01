Футбол

Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»Soccer.ru 06:09

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба сообщил руководству клуба о том, что он хочет покинуть команду. Французский хавбек желает вернуться обратно в Италию, либо переехать в Испанию. Ранее отмечалось, что агент игрока Мино Райола уже начал работать на переходом футболиста в мадридский «Реал».
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Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Soccer.ru06:09

«Ювентус» поборется с «Реалом» за чемпиона мира Погба

Вести.Ruвчера в 13:20

СМИ узнали о намерении «Ювентуса» побороться с «Реалом» за трансфер Погба

РБКвчера в 14:02

«Ювентус» вступил в борьбу с «Реалом» за Погба

Советский спортвчера в 13:31

«Ювентус» хочет летом вернуть Погба

Матч ТВвчера в 16:41

СМИ: «Ювентус» поборется с «Реалом» за Погба

Спорт-Экспрессвчера в 10:09

Погба готов уйти из «Манчестер Юнайтед», на игрока претендуют два клуба

Евро-футбол.рувчера в 07:19
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Авто

Ford планирует отказаться от выпуска автомобилей в России

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Погребняк приехал на заседание комитета по этике РФС

Нападающий «Урала» Павел Погребняк прибыл в Дом футбола, где сегодня пройдет заседание комитета по этике Российского футбольного союза относительно его высказываний.
Обновлено в 06:42
Экономика

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Обновлено в 03:16
Футбол

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Армия и оружие

В Новосибирск направили технику для парада в честь Дня Победы

Гаубицы и ракетные комплексы прибыли из Кемеровской области Военную технику к празднованию 9 мая привезли в Новосибирск.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия

В Польше столкнулись три военных грузовика США

Три военные грузовые машины армии США столкнулись на автодороге на юге Польши в Малопольском воеводстве.
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Хоккей

Объявлены три звезды игрового дня в НХЛ

Форвард "Торонто Мэйпл Лифс" Джон Таварес признан первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:34
Автоспорт

Мик Шумахер выступит за «Феррари» на тестах в Бахрейне

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Авто

«АвтоВАЗ» в рамках СПИК обязался локализовать в РФ 26 моделей машин

"АвтоВАЗ" в рамках специнвестконтракта (СПИК) обязался локализовать в России производство 26 моделей автомобилей, сообщила пресс-служба правительства Самарской области по итогам вчерашней встречи губернатора региона Дмитрия Азарова с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 01:44
Спорт

Стала известна сумма призовых Загитовой за прошедший сезон

Обновлено в 06:27
Политика

Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам

Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:29
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру

Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».
Обновлено в 05:54
Гаджеты

Apple презентовала стриминговый сервис и кредитную карту

Обновлено вчера в 23:49
Политика

В США принят законопроект против российских энергопоставок в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект, который нацелен на противодействие российским энергопоставкам в Европу.
Обновлено в 02:53
Общество

Яровая призвала смягчить наказание для подростков за нетяжкие преступления

Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая призвала смягчить наказание для несовершеннолетних, совершивших нетяжкие преступления.
Обновлено в 06:19
Футбол

Кержаков стал послом Санкт-Петербурга на ЧЕ-2020

Обновлено в 06:17
Футбол

Стали известны сроки восстановления Кузяева

По оценкам медицинского штаба «Зенита», срок восстановления Кузяева, у которого была зафиксирована травма латерального мениска правого колена, составит шесть-восемь недель.
Обновлено в 06:33
Происшествия

«Мемориал» признал аспиранта МГУ Азата Мифтахова политзаключенным

Правозащитный центр «Мемориал» считает аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова политическим заключенным.
Обновлено в 06:14
Единоборства

Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах

Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
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Силовики проводят обыски в театре «ФЭСТ» в Мытищах

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и следователи проводят обыски в театре драмы и комедии «ФЭСТ» в подмосковных Мытищах, передает ТАСС 26 марта.
Обновлено в 04:58
Политика

Помпео считает поведение России в отношении Венесуэлы неконструктивным

Обновлено вчера в 11:56
Политика

Росгвардия создала отдельную бригаду для охраны Крымского моста

Росгвардия сформировала специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста, заявил глава ведомства Виктор Золотов в интервью «РИА Новости».
Обновлено в 03:53
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре

Владимир Кузьмин был замечен в онкоцентре Поклонники всерьез опасаются за здоровье артиста.
Обновлено в 06:22
Экономика

Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»

Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено 24 марта в 23:36
Политика

Священник заявил, что через 30 лет в России не останется русских

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов считает, что через 30 лет в России не останется русских.
Обновлено в 06:05
Культура

В Госдуме предложил изучать в школах и вузах России сериалы

Мужчина предложил включить в программу учебных заведений изучение сериалов, речь идет об исторических многосерийных картинах, снятых в России.
Обновлено в 05:31
Шоу-бизнес

Экстренно госпитализирована вдова Караченцова

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина экстренно госпитализирована в одну из столичных клиник, сообщает ФАН.
Обновлено в 05:16
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Эксперты: Новые губернаторы возглавили рейтинги популярности

Губернаторы, которые были избраны в 2016–2018 годах, возглавили рейтинги популярности.
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«Суверенный рунет» подорожал до 30 млрд рублей

В дополнительное финансирование федерального проекта «Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая экономика» включено около 30 млрд руб. на исполнение законопроекта о «суверенном рунете».
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Жители Ингушетии вышли на митинг против изменения закона о референдуме

В ингушском городе Магас 26 марта жители вышли на митинг против принятия поправок в региональный закон о референдуме.
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Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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