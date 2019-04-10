Футбол
Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru вчера в 22:45
Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба планирует продолжить карьеру в другом клубе, передает "Советский спорт". По информации Le Parisien, у 26-летнего полузащитника испортились отношения с наставником "красных дьяволов" Уле Гуннаром Сульшером.
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Политика
В Судане произошел военный переворот
Обновлено в 01:07
Авто
Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива
Обновлено вчера в 09:05
Экономика
Крупнейшие банки США заподозрили в отмывании российских денег
Три крупнейший банка США — Bank of America, Morgan Stanley и Citigroup — проверили счета своих клиентов чтобы исключить возможное отмывание российских денег, сообщает Financial Times со ссылкой на руководителей кредитных организаций.
Обновлено в 02:45
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
Счетная палата: РЖД сорвала сроки модернизации БАМа и Транссиба
По ее данным, РЖД не обеспечила разработку проектной документации по большинству объектов участка, в то время как завершиться эта работа должна была до конца 2018 г. Первый заместитель гендиректора РЖД Вадим Михайлов признал наличие перечисленных проблем, говорится в пресс-релизе Счетной палаты.
Обновлено в 02:58
Политика
КПРФ предложила штрафовать чиновников за оскорбление россиян
Депутаты от фракции КПРФ внесли в Государственную думу законопроект, который вводит штрафы для чиновников за оскорбление граждан.
Обновлено вчера в 15:08
Политика
WSJ: США вынудили Pamplona Фридмана продать долю в Cofense
Частная инвестиционная компания Pamplona Capital Management, которая управляет средствами владельцев «Альфа-групп», в частности российского бизнесмена Михаила Фридмана, решила продать свою долю в фирме Cofense, работающей в сфере кибербезопасности, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Обновлено вчера в 08:30
Общество
Названы лучшие кефир и простокваша
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование кисломолочных продуктов: кефира, питьевого йогурта и простокваши.
Обновлено в 01:37
Общество
Достойный уровень зарплаты «привязан» к средним потребностям
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного специалистами Финансового университета при правительстве РФ, жителям России для достойной жизни в среднем в месяц необходим доход в размере 66 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 06:51
Кино
Скончался народный артист России Геннадий Фролов
Обновлено вчера в 12:57
Происшествия
В Екатеринбурге СК начал проверку после взрыва в квартире
Обновлено вчера в 08:55
Транспорт
ГИБДД предложила поднять в шесть раз штраф за превышение скорости
Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Александр Башкин не поддержал предложение ГИБДД увеличить в шесть раз штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час.
Обновлено вчера в 13:01
Экономика
Пенсионная реформа сделает предпенсионеров беднее
Авторы доклада исследовали влияние пенсионной реформы на уровень бедности в период с 2019 по 2028 годы — именно этот отрезок является переходным периодом реформы.
Обновлено в 03:13
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено вчера в 12:41
Армия и оружие
Совфед: Украина может спровоцировать конфликт России и НАТО
На заседании Совета Федерации в среду было одобрено заявление, согласно которому нарушение порядка прохождения украинских кораблей через Керченский пролив чревато возникновением военного конфликта с Россией.
Обновлено вчера в 11:53
Происшествия
Ростовская прокуратура через суд спасла умирающего младенца
Как сообщили ИА REGNUM в надзорном ведомстве, полуторамесячному младенцу сделали переливание крови по решению суда.
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие
Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Пугачевой и Галкина уже говорит на французском
В новой публикации Максима Галкина Лиза демонстрирует свои успехи в изучении французского языка, которым, как выяснилось, неплохо владеет и сам артист.
Обновлено в 00:12
Футбол
«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги
Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), рассказали «Коммерсанту» три источника на рынке спортивных медиа.
Обновлено в 02:15
Наука
Новое устройство определяет и захватывает раковые клетки из крови
Американскими учеными университета в Мичигане разработано и в настоящее время проходит тестирование устройство, которое способно выявлять раковые клетки быстрее и эффективнее, чем этой сейчас делают медики с помощью биопсии, или проводя ряд сложных и болезненных процедур.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Последний оставшийся в живых узник «Собибора» рассказал о восстании
Семен Розенфельд - последний оставшийся в живых узник концлагеря "Собибор", который располагает самыми достоверными сведениями о жизни на этой "фабрике смерти".
Обновлено в 02:45
Общество
Названы самые востребованные рабочие специальности в России
По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
Обновлено в 02:51
Космос
ОАЭ приобретут у Роскосмоса корабль «Союз»
Объединенные Арабские Эмираты собираются приобрести у Роскосмоса космический корабль «Союз».
Обновлено вчера в 23:18
Гаджеты
Oppo A5 стал самым продаваемым смартфоном в Китае
В институте Counterpoint Research провели анализ продаж смартфонов на рынке Китая.
Обновлено в 02:54
Политика
Украинская журналистка вызвала на дебаты Скабееву
Обновлено вчера в 11:03