Футбол

Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»Газета.Ru вчера в 22:45

Хавбек английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба планирует продолжить карьеру в другом клубе, передает "Советский спорт". По информации Le Parisien, у 26-летнего полузащитника испортились отношения с наставником "красных дьяволов" Уле Гуннаром Сульшером.
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Погба хочет покинуть «Манчестер Юнайтед»

Газета.Ruвчера в 22:45

Поль Погба готов к переходу. Возвращение в Турин?

Спорт день за днемвчера в 16:54

СМИ: Агент Погба назвал «Реалу» три условия трансфера

RT на русскомвчера в 16:32

Погба намерен покинуть «МЮ», у игрока испортились отношения с Сульшером

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СМИ: Агент Погба требует у «Реала» 18 млн евро за трансфер француза

Советский спортвчера в 14:19

СМИ: Агент Погба ведет переговоры с «Реалом» по условиям трансфера француза

Матч ТВвчера в 20:53

Агент Погба требует у «Реала» 18 миллионов евро комиссионных

Sport.ruвчера в 14:13
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Политика

ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
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Суд может изменить меру пресечения для Майкла Калви

Басманный суд 11 апреля рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения для Майкла Калви, основателя фонда Baring Vostok.
Обновлено вчера в 23:27
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В Судане произошел военный переворот

Обновлено в 01:07
Общество

Аукцион по земле под храм прошел за 10 минут

В Фонде имущества Свердловской области состоялся аукцион на право аренды земли под сквером у драмтеатра.
Обновлено в 01:27
Происшествия

На территории Храма Христа Спасителя в Москве произошел пожар

Обновлено в 00:04
Происшествия

Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки

Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено вчера в 12:41
Шоу-бизнес

Наталья Медведева опубликовала фото на последнем месяце беременности

Шесть месяцев назад Наталья Медведева родила второго ребёнка. До недавнего времени актриса не делилась подробностями о своей беременности.
Обновлено вчера в 16:27
Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Шоу-бизнес

Принц Уильям собирается судиться с обвинившим его в измене изданием

Принц Уильям планирует подать в суд на издание In Touch, которое первым написало о его якобы любовных отношениях с подругой супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 23:53
Шоу-бизнес

Исполнилась мечта Ким Кардашян: она снялась для обложки американского Vogue

Ким Кардашян даже подумать не могла, что однажды окажется на обложке журнала, которым руководит легендарная Анна Винтур.
Обновлено в 01:35
Политика

Небензя не позволил ограничить свое выступление в СБ ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя не позволил немецкому коллеге ограничить свое выступление в Совбезе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 17:42
Технологии

Эксперты рассказали, кто лишится работы из-за роботов

Обновлено вчера в 23:11
Политика

В Германии признали санкции США нарушением международного права

Глава Восточного комитета германской экономики Михаэль Хармс в интервью изданию OWC назвал санкции США против европейских компаний, которые ведут свой бизнес с Россией, незаконными с точки зрения международного права.
Обновлено вчера в 18:25
Хоккей

Малкин занял 26-е место в истории по заброшенным шайбам в плей-офф НХЛ

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в первом матче первого раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4) забросил свою 63-ю шайбу в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за карьеру.
Обновлено в 01:39
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Эксперты Роскачества изучили состав различных марок сухого корма для собак и дали рекомендации по выбору продукции различных брендов.
Обновлено в 01:00
Общество

Столичный метрополитен начал оборудовать турникеты видеокамерами

Представитель пресс-службы Московского метрополитена подтвердил, что в турникетной зоне станции «Октябрьское Поле» были установлены дополнительные камеры, но их назначение не пояснил, ограничившись комментарием, что это произошло в рамках пилотного проекта видеонаблюдения с системой распознавания лиц, запущенного в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Аваков выступил против решения Порошенко

Обновлено вчера в 09:45
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено вчера в 04:35
Технологии

Сбербанк получит контроль над Центром речевых технологий

В результате сделки Сбербанк получит 51% ЦРТ, рассказал «Ведомостям» человек, близкий к одной из ее сторон.
Обновлено вчера в 17:14
Футбол

Адвокат Кокорина: все свидетели показывают позицию наших доверителей

Все свидетели показывают позицию наших доверителей.
Обновлено вчера в 13:11
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено вчера в 09:05
Хоккей

Хоккейный «Спартак» возглавит экс-наставник сборной России Олег Знарок

Бывший главный тренер сборной России, петербургского СКА и столичного "Динамо" Олег Знарок в ближайшее время возглавит московский "Спартак".
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие

Россия начала поставки в Саудовскую Аравию огнеметов «Солнцепек»

Обновлено вчера в 06:14
Кино

Amazon снимет фильм о любви сына президента США и британского принца

Amazon Studios снимет фильм по мотивам американской писательницы Кейси Маккуистон «Красный, белый и королевский синий» о любви первого сына президента США и британского принца Гарри. об этом пишет портал Deadline.
Обновлено в 00:00
Политика

Штаб Порошенко опубликовал видео, где Зеленского «сбивает» фура

Обновлено в 01:32
Транспорт

В Челябинске разработают комплексный план развития транспорта

Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек

В Крыму в результате ДТП с рейсовым автобусом погиб один человек, восемь получили ранения, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Общество

Анастасия Волочкова обвинила россиян в их низком уровне жизни

Обновлено в 00:43
Экономика

Самозанятым пообещали надзорные каникулы

Сами самозанятые назвали важнейшей проблемой блокировку счетов банками — для ее решения Антон Силуанов попросил разработать механизм подтверждения их доходов данными ФНС.
Обновлено вчера в 18:47
Шоу-бизнес

Ирина Безрукова пережила измены мужа и смерть сына. Что спасло: увлечение саентологией или сильный характер?

Ирине удалось сохранить силу духа, пережив гибель единственного сына, а все разговоры о расставании с супругом она пресекает на корню.
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Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
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