Футбол
Погба и Лукаку включены в состав «МЮ» на предсезонное турнеSports.ru 06:30
«Манчестер Юнайтед» огласил список игроков, которые отправятся с командой в Австралию в рамках предсезонного турне. В состав «МЮ» включены полузащитник Поль Погба, которого хотят приобрести «Реал» и «Ювентус», и форвард Ромелу Лукаку, на которого претендует «Интер».
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Происшествия
Задержаны 16 человек после взрыва автомобиля в Турции
Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали 16 человек, подозреваемых в причастности к взрыву автомобиля в городе Рейханлы, 7 июля сообщает Anadolu.
Обновлено в 15:23
Политика
«Рустави 2» остановил вещание после атаки на Путина в эфире
Грузинский телеканал "Рустави 2" приостановила вещание после бранной речи журналиста в адрес президента России Владимира Путина.
Обновлено в 18:46
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено в 09:04
Общество
Названы регионы с самыми высокими доходами населения
Для расчета рейтинга регионов по доходам населения авторы использовали соотношение медианных среднедушевых месячных доходов населения региона (медиана - уровень, при котором ровно половина населения имеет доходы выше него, а 50% – ниже) к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом конкретном субъекте России в 2018 году.
Обновлено в 17:42
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Футбол
Бразилия завоевала Кубок Америки впервые с 2007 года
В последний раз бразильская команда одерживала победу в Кубке Америки в 2007 году. Сборная выигрывала турнир девять раз в своей истории.
Обновлено в 18:00
Политика
Минтранс оценил потери авиакомпаний от запрета сообщения с Грузией
Российские авиакомпании потеряют около трех миллиардов рублей из-за прекращения авиасообщения с Грузией.
Обновлено в 15:40
Футбол
Дан Петреску: Посоветовал Хаджи выбрать «Спартак»
Обновлено в 12:14
Шоу-бизнес
45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Обновлено в 16:00
Происшествия
В Ингушетии проверят органы опеки в рамках дела об избиении девочки
Следственные органы Ингушетии проверят работу органов опеки и попечительства, а также действия участкового врача в рамках расследования уголовного дела о нанесении телесных повреждений семилетней девочке.
Обновлено в 14:36
Политика
В сети обсуждают видео со странным поведением Зеленского на совещании
Обновлено вчера в 20:56
Экономика
Рынок поддельного люкса превысил по обороту легальный
По оценкам Fashion Consulting Group (FCG), в 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб. Таким образом, объем торговли контрафактным люксом может превышать оборот легального сегмента рынка почти на 13%.
Обновлено в 17:59
Кино
«Человек-паук: вдали от дома» возглавил российский прокат
Обновлено в 19:15
Космос
Китайские «божьи коровки» угрожают империи Маска
В 2019-м в рамках проекта на орбиту Земли выведены восемь спутников Ladybeetle («Божья коровка»), с помощью которых и тестируют замкнутые системы Интернета вещей.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Мотоцикл столкнулся с легковушкой в центре Москвы
В центре Москвы мотоцикл столкнулся с легковушкой, после чего транспортные средства загорелись.
Обновлено в 19:05
Наука
Ученые создали уникальный сплав-ферроэлектрик для микроэлектроники
Обновлено вчера в 04:11
Общество
Роскачество разработало классификацию зернового хлеба
Специалисты Роскачества разработали классификацию зернового хлеба. Об этом говорится в сообщении организации.
Обновлено в 17:07
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Продажи нового недорогого кроссовера Jetta VS5 от Volkswagen стартуют через неделю, но уже сейчас первые товарные автомобили поступили в автосалоны официальных дилеров марки.
Обновлено вчера в 10:05
Общество
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
В 2014 году после присоединения Крыма российскую делегацию лишили ряда прав в ПАСЕ.
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес
Лолита едва не попала под обстрел в Донбассе
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Белоруссии перевернулся внедорожник Mercedes с десятью людьми
Четыре человек, включая двух детей, погибли в ДТП недалеко от города Белоозерск в Брестской области Белоруссии, сообщила в воскресенье пресс-служба МВД республики.
Обновлено в 10:13
Происшествия
У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9
В Молуккском море у побережья Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 13:18
Происшествия
Boeing потерял контракт на покупку 30 самолетов 737 MAX
Компания Boeing лишилась контракта на поставку 30 самолетов 737 MAX. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщает BBC News.
Обновлено в 12:53
Происшествия
14 человек с российскими паспортами не пустили в Мексику
Мексиканские власти отказали во въезде 14 гражданам с российскими паспортами.
Обновлено в 13:42
Шоу-бизнес
Лариса Долина едва не потеряла ребенка на съемках «Мы из джаза»
Как пишет Teleprogramma.pro, в фильме Карена Шахназарова Лариса Долина снималась, будучи на шестом месяце беременности.
Обновлено в 09:21