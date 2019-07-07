Футбол

Погба и Лукаку включены в состав «МЮ» на предсезонное турнеSports.ru 06:30

«Манчестер Юнайтед» огласил список игроков, которые отправятся с командой в Австралию в рамках предсезонного турне. В состав «МЮ» включены полузащитник Поль Погба, которого хотят приобрести «Реал» и «Ювентус», и форвард Ромелу Лукаку, на которого претендует «Интер».
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Погба и Лукаку включены в состав «МЮ» на предсезонный тур

Спорт-Экспресс07:07

Сульшер включил Погба и Лукаку в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур

Советский спорт07:41

Погба и Лукаку включены в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур

Чемпионат08:23

Фред не отправится в турне МЮ по семейным обстоятельствам

Soccer.ru08:34

Погба включен в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне

Sport24.ru07:56

Погба попал в состав «МЮ» на предсезонное турне

Матч ТВ06:44

Погба и Лукаку включены в состав «МЮ» на предсезонное турне

Sports.ru06:30
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Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

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