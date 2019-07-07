«Манчестер Юнайтед» огласил список игроков, которые отправятся с командой в Австралию в рамках предсезонного турне. В состав «МЮ» включены полузащитник Поль Погба, которого хотят приобрести «Реал» и «Ювентус», и форвард Ромелу Лукаку, на которого претендует «Интер».

Погба и Лукаку включены в состав «МЮ» на предсезонное турне

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