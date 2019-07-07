Футбол
Погба и Лукаку попали в заявку «МЮ» на предсезонное турнеMetaratings 07:12
Согласно информации, размещённой на официальном сайте «МЮ», в заявку включены Поль Погба и Ромелу Лукаку, вокруг которых ходит множество слухов о возможном уходе в различные команды. Так, в услугах Погба заинтересован «Реал», а Лукаку хотят видеть в «Интере».
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