Согласно информации, размещённой на официальном сайте «МЮ», в заявку включены Поль Погба и Ромелу Лукаку, вокруг которых ходит множество слухов о возможном уходе в различные команды. Так, в услугах Погба заинтересован «Реал», а Лукаку хотят видеть в «Интере».

Погба и Лукаку попали в заявку «МЮ» на предсезонное турне

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