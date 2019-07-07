Футбол

Погба и Лукаку попали в заявку «МЮ» на предсезонное турнеMetaratings 07:12

Согласно информации, размещённой на официальном сайте «МЮ», в заявку включены Поль Погба и Ромелу Лукаку, вокруг которых ходит множество слухов о возможном уходе в различные команды. Так, в услугах Погба заинтересован «Реал», а Лукаку хотят видеть в «Интере».
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Погба включен в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне

Sport24.ru07:56

Сульшер включил Погба и Лукаку в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур

Советский спорт07:41

Погба и Лукаку включены в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур

Чемпионат08:23

Фред не отправится в турне МЮ по семейным обстоятельствам

Soccer.ru08:34

Погба и Лукаку включены в состав «МЮ» на предсезонный тур

Спорт-Экспресс07:07

Погба попал в состав «МЮ» на предсезонное турне

Матч ТВ06:44

Погба и Лукаку включены в состав «МЮ» на предсезонное турне

Sports.ru06:30
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