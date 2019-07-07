Футбол
Погба и Лукаку поедут с «Манчестер Юнайтед» в предсезонное турнеProstoProSport 07:07
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер определился с составом команды на предсезонное турне в Австралию. В него вошли полузащитник Поль Погба и форвард Ромелу Лукаку. При этом оба могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:53, Вашингтон
Происшествия
Появилась новая версия исчезновения малайзийского Boeing
Появилась новая версия исчезновения самолета «Малайзийских авиалиний», выполнявшего рейс MH370 из Куала-Лумпура в Пекин.
Обновлено в 07:20
Политика
Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»
Обновлено вчера в 00:00
Общество
Супруга Мамаева написала романтическую цитату под фото с мужем
Супруга полузащитника Павла Мамаева Алана опубликовала новую фотографию с мужем, подписав снимок романтической цитатой, сообщает Sport24.
Обновлено в 10:00
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала восстановление прав российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы рассчитывает на полное и всестороннее сотрудничество с Россией по всем направлениям требований, заявила председатель ПАСЕ Лилиан Мори-Паскье на пленарном заседании.
Обновлено в 11:00
Транспорт
РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена
РЖД запустили движение по второму пути с новым мостом через реку Лена на перегоне Лена – Восточная – Предленский Восточно-Сибирской железной дороги.
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Белоруссии в результате ДТП погибло пять человек
Пять человек, среди которых трое детей, стали в воскресенье жертвами дорожно-транспортного происшествия в Березовском районе Брестской области.
Обновлено в 11:28
Происшествия
Неизвестный взял в заложники сотрудницу финучреждения в Одессе
В Одессе неизвестный взял в заложники сотрудницу одного из финансовых учреждений в Суворовском районе города.
Обновлено в 06:25
Спорт
Россияне впервые в истории выиграли золото ЧМ по пляжному волейболу
Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский обыграли представителей Германии Юлиуса Толе и Клименса Виклера в финале чемпионата мира по пляжному волейболу в Гамбурге.
Обновлено в 09:25
Политика
ПА ОБСЕ приняла резолюцию против «Северного потока-2»
Комитет ПА ОБСЕ принял резолюцию против "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:17
Общество
Рэпер L’One подал на Тимати и Black Star иск в суд
Обновлено в 10:21
Общество
Власти заявили об обнаружении виновника постоянного зловония в Омске
Омские власти отметили, что ООО «Астра» входит в число немногих крупных промышленных предприятий со значительной массой выбросов вредных загрязняющих веществ, при этом оно до сих пор не заключило с Минприроды соглашение о взаимодействии в области охраны окружающей среды.
Обновлено в 10:02
Политика
Медведчук предложил Киеву стать инициатором переговоров с Россией
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук не считает, что он или кто-то другой должны выступать посредниками для организации переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 09:43
Политика
Скабеева прокомментировала видео с Зеленским на совещании в Ужгороде
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала распространённое в сети видео, на котором, как сообщают СМИ, показано «странное поведение» президента Украины Владимира Зеленского во время совещания в Ужгороде.
Обновлено в 08:37
Космос
В Тибете зафиксирован мощнейший выброс космической энергии
Группа японских и китайских ученых в ходе исследования Крабовидной туманности нашла источник мощнейшего энергетического изучения, который когда-либо был зафиксирован.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Высоковольтный провод убил всю рыбу в российской реке
Обновлено в 11:33
Общество
Во Франции выпал град размером с теннисный мяч
Обновлено в 09:51
Политика
Власти Брянской области решили депортировать из России беженца из Того
По данным "Гражданского содействия", Безобейиду Батому бежал из Того в 14 году и с тех пор безуспешно пытался получить убежище в России и Белоруссии.
Обновлено в 10:32
Общество
В Нижнем Новгороде выпал град, похожий на снег
Обновлено в 10:30
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Баскетбол
Мозгов может продолжить карьеру в «Химках»
Обновлено в 10:47
Происшествия
В Венесуэле два НПЗ приостановили работу из-за блэкаута
Два завода, входящие в крупнейшие в Венесуэле нефтеперерабатывающий комплекс в Парагуана, приостановили свою работу из-за блэкаута, сообщает портал NotiFalcon.
Обновлено в 10:58
Политика
В Совфеде оценили получение Киевом нефти из США
Получение Украиной впервые в истории партии нефти из США прокомментировал член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич.
Обновлено в 03:28
Наука
Экологи нашли 900 миллионов гектаров под посадку лесов
Обновлено вчера в 04:07
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон и принца Уильяма осудили после крестин сына Меган Маркл
На общем фото присутствовали отец принца Гарри - Чарльз - с женой Камиллой, мать Меган Маркл Дория, две сестры принцессы Дианы - леди Сара Маккоркодейл и леди Джейн Феллоуз, и принц Уильям с супругой.
Обновлено в 10:22
Политика
В Совфеде ответили на предложение Киева обменять города Крыма на воду
Ранее бывший полномочный представитель президента Украины в "АРК" Борис Бабин в интервью украинским СМИ заявил, что восстановить подачу воды на полуостров без выгодных для Киева условий станет "крахом всех надежд на деоккупацию" региона.
Обновлено в 09:54
Кино
Актер Камерон Бойс умер во сне в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс скончался на 21-м году жизни.
Обновлено в 03:32