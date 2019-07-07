Футбол
Погба и Лукаку поедут с «Манчестер Юнайтед» в предсезонное турнеProstoProSport 07:07
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер определился с составом команды на предсезонное турне в Австралию. В него вошли полузащитник Поль Погба и форвард Ромелу Лукаку. При этом оба могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.
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