Футбол

Погба и Лукаку поедут с «Манчестер Юнайтед» в предсезонное турнеProstoProSport 07:07

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер определился с составом команды на предсезонное турне в Австралию. В него вошли полузащитник Поль Погба и форвард Ромелу Лукаку. При этом оба могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.
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Погба и Лукаку включены в состав «МЮ» на предсезонный тур

Спорт-Экспресс07:07

Сульшер включил Погба и Лукаку в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур

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Погба и Лукаку включены в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонный тур

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Погба включен в состав «Манчестер Юнайтед» на предсезонное турне

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Погба и Лукаку включены в состав «МЮ» на предсезонное турне

Sports.ru06:30

Погба попал в состав «МЮ» на предсезонное турне

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