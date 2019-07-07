Футбол
Погба и Лукаку поедут с «Манчестер Юнайтед» в предсезонное турнеProstoProSport 07:07
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер определился с составом команды на предсезонное турне в Австралию. В него вошли полузащитник Поль Погба и форвард Ромелу Лукаку. При этом оба могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:49, Вашингтон
Футбол
Гончаренко: Чалов превратился в лидера ЦСКА
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко на встрече с болельщиками поделился мнением о нападающем «армейцев» Фёдоре Чалове.
Обновлено в 07:05
Хоккей
Матч звезд КХЛ в 2020 году пройдет в Москве
Звездный уик-энд пройдет 18–19 января. Москва примет Матч звезд КХЛ в третий раз.
Обновлено в 07:58
Политика
Соловьев оценил видео со странным поведением Зеленского на совещании
Телеведущий Владимир Соловьев в инстаграме прокомментировал видео, на котором президент Украины Владимир Зеленский ведет себя необычным образом.
Обновлено в 04:47
Политика
Комитет ПА ОБСЕ отклонил резолюцию РФ о борьбе с героизацией нацизма
Комитет по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Парламентской ассамблеи ОБСЕ в ходе заседания в воскресенье отклонил предложенную российской делегацией резолюцию «О борьбе с ксенофобией, агрессивным национализмом и связанной с ними нетерпимостью», которая в том числе предусматривала призыв стран — участниц ОБСЕ к противодействию героизации членов «Ваффен СС».
Обновлено в 07:38
Политика
В Совфеде оценили призыв комитета ПА ОБСЕ по Абхазии и Южной Осетии
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава комиссии по защите государственного суверенитета Андрей Климов в разговоре с RT прокомментировал призыв комитета по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ к России отменить признание независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 08:20
Политика
Трамп объяснил свои слова о «захвате аэропортов» в XVIII веке
Президент США Дональд Трамп объяснил свои слова об аэропортах, за которые якобы сражались участники Американской войны за независимость в XVIII веке, сообщает NBC.
Обновлено в 07:55
Игры
В Fallout 76 со следующим патчем облегчат игру новым пользователям
Разработчики сообщили, что собираются облегчить игру новым пользователям и низкоуровневым игрокам.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Избитая мужем героиня «Пусть говорят» скончалась в Магнитогорске
В субботу вечером, 6 июля, в Магнитогорске скончалась 26-летняя Дарья Рубцова.
Обновлено вчера в 14:43
Происшествия
Неизвестный захватил заложницу при ограблении в Одессе
Сотрудница финансового учреждения захвачена в заложницы неизвестным злоумышленником в Одессе.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин поздравил строителей БАМа
Обновлено в 06:45
Здоровье
В Минздраве оценили данные о норме потребления молочных продуктов
Ранее заведующая отделением профилактики факторов риска ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Дарья Халтурина в беседе с «Российской газетой» заявила, что в среднем оптимальным количеством молочных продуктов считается 200 граммов в день.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Ростове в ресторане прогремел взрыв
Обновлено вчера в 23:28
Армия и оружие
В США призвали Германию отправить в Сирию наземные войска
Соединённые Штаты призывают Германию отправить наземные войска в Сирию для частичной замены американского контингента.
Обновлено в 04:30
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Муж подозреваемой в избиении девочки из Ингушетии оказался полицейским
Муж 35-летней жительницы Ингушетии, которую арестовали по подозрению в избиении семилетней племянницы, работает в правоохранительных органах.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие
Журналисты телеканала «Звезда» попали под обстрел в Донбассе
Съемочная группа российского телеканала «Звезда» попала под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Прессу не пускают на крестины сына принца Гарри и Меган Маркл
Сотрудником СМИ не пускают на крестины сына принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали о предотвращенной «катастрофе планетарного масштаба»
Экипаж научно-исследовательского глубоководного аппарата погиб в Баренцевом море при выполнении «боевой задачи», заявил на траурной церемонии высокопоставленный военный, пишут «Открытые медиа».
Обновлено вчера в 11:21
Футбол
«Спартак» предложил за трансфер сына Хаджи 12 млн евро
Обновлено в 08:27
Спорт
Фигурист Алиев объявил музыку для своих программ на новый сезон
Российский фигурист Дмитрий Алиев объявил музыку для своих программ на новый сезон.
Обновлено вчера в 19:18
Музыка
Лайма Вайкуле намерена провести свой фестиваль в Одессе
Организаторы отмечают, что идея провести мероприятие в Одессе появилось у Вайкуле после прошлогоднего концерта в этом городе.
Обновлено в 08:15
Авто
В продажу выходит премиум-внедорожник на базе Toyota Crown
Китайская марка FAW выводит на рынок премиальный внедорожник Hongqi HS7.
Обновлено вчера в 11:44
Шоу-бизнес
45-летняя Мария Порошина вышла в свет в роскошном наряде
Совсем недавно Мария Порошина стала гостьей всероссийского XXIII фестиваля визуальных искусств в «Орленке».
Обновлено в 06:02
Транспорт
РЖД открыли новый железнодорожный путь через реку Лена
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
Трое бойцов ВСУ взорвались при установке мин возле ЛНР
По данным ЛНР, всего с 2018 года из-за беспорядочного минирования украинскими силовиками в зоне проведения Операции объединенных сил погибли 25 военнослужащих ВСУ и более 80 бойцов были ранены.
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Влад Соколовский объяснился за измены Рите Дакоте
В прошлом году Рита Дакота объявила о разводе с Владом Соколовским по причине неверности мужа.
Обновлено в 02:23