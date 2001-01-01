Футбол

Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»Евро-футбол.ру 10:39

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Барселона" – одна из лучших команд в мире. В её составе немало великолепных футболистов.
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Поль Погба: «Игроки „ПСЖ“ до сих пор не отошли от вылета из Лиги чемпионов»

Матч ТВ08:38

Поль Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“. Это одна из лучших команд в мире»

Спорт-Экспресс10:38

Поль Погба: «„Барселона“ – одна из лучших команд в мире. Всегда слежу за их игрой»

Sports.ru10:20

Поль Погба: «Игроки „ПСЖ“ до сих пор не отошли от вылета из Лиги чемпионов»

Sportbox.RU08:38

Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»

Евро-футбол.ру10:39
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Спорт

Американскую фигуристку обвинили в нанесении травмы сопернице на ЧМ

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Тимати представил беспроводные наушники от Black Star

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Певец Филипп Киркоров посетил церемонию прощания с Юлией Началовой, прошедшую 21 марта.
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В Ираке перевернулся туристический паром, погибли 45 человек

В Ираке перевернулся туристический паром "Аль-Джазира", на борту которого находились десятки людей, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности страны.
Обновлено в 09:36
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Роспотребнадзор предупредил о случаях легочной чумы в Уганде

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Уганде, недалеко от границы с Конго, зарегистрированы два случая подозрения на чуму легочной формы.
Обновлено в 01:05
Политика

Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине

"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Политика

РКК «Энергия» может увеличить производство «Союзов» до пяти в год

РКК «Энергия» увеличит производство кораблей «Союз» с четырех до пяти в год. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 10:34
Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
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Спорт

Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый

Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Экономика

Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников

Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Авто

Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей

Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Армия и оружие

В Кремле прокомментировали переброску бомбардировщиков B-52 в Европу

Обновлено в 07:17
Политика

ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака

Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Происшествия

В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию

Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.
Обновлено в 09:17
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено в 08:16
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Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников

«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Политика

Песков рассказал о содержании послания Путина Асаду

Как сообщили 19 марта журналистам в Министерстве обороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу по поручению Путина совершил рабочую поездку в Дамаск, где передал послание от главы российского государства Асаду и провел с президентом Сирии переговоры.
Обновлено в 07:25
Происшествия

В России временно приостановили выдачу водительских прав

Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Авто

Toyota Corolla и RAV4 превратят в новые модели Suzuki

Компания Suzuki получит от Toyota ее гибридные силовые установки, а также будет продавать в Европе новые электрические модели, разработанные на платформах кроссовера RAV4 и универсала Corolla Touring Sports.
Обновлено в 01:49
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Политика

Гаагский суд осудил Радована Караджича на пожизненный срок

Обновлено вчера в 12:31
Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Политика

Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер

Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Происшествия

Житель Татарстана пытался сжечь беременную подругу

Нетрезвый житель Нижнекамска, заподозривший беременную 19-летнюю подругу в неверности, пытался ее поджечь, в результате женщина получила ожоги, а ее дом сгорел полностью, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 09:35
Происшествия

В Волгограде освободили педофила из-за проблем с переводчиком

Волгоградский областной суд отменил арест уроженца Азербайджана, обвиняемого в изнасиловании школьницы, из-за отсутствия переводчика.
Обновлено в 10:09
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Россияне останутся без огородов на майские праздники

Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Бывший саратовский судья Владимир Стасенков получил шесть лет колонии

Обновлено в 06:41
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В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

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Обновлено в 10:04
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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