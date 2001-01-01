Футбол
Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»Евро-футбол.ру 10:39
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Барселона" – одна из лучших команд в мире. В её составе немало великолепных футболистов.
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Гаджеты
Тимати представил беспроводные наушники от Black Star
Обновлено в 09:08
Шоу-бизнес
К Киркорову обратились с просьбой во время прощания с Началовой
Певец Филипп Киркоров посетил церемонию прощания с Юлией Началовой, прошедшую 21 марта.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В Ираке перевернулся туристический паром, погибли 45 человек
В Ираке перевернулся туристический паром "Аль-Джазира", на борту которого находились десятки людей, сообщил РИА Новости источник в силах безопасности страны.
Обновлено в 09:36
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о случаях легочной чумы в Уганде
В Роспотребнадзоре сообщили, что в Уганде, недалеко от границы с Конго, зарегистрированы два случая подозрения на чуму легочной формы.
Обновлено в 01:05
Политика
Лужков рассказал о деньгах, «по пьяни ельцинской» отданных Украине
"Россия по-дурацки, по пьяни ельцинской, ежегодно $100 млн отдавала Украине за право размещения в Севастополе Военно-морского флота", - сказал Лужков.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
РКК «Энергия» может увеличить производство «Союзов» до пяти в год
РКК «Энергия» увеличит производство кораблей «Союз» с четырех до пяти в год. Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 10:34
Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Спорт
Чен выиграл короткую программу на ЧМ в Сайтаме, Коляда — десятый
Американец Натан Чен занял первое место по итогам короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме.
Обновлено в 08:09
Экономика
Росстат сообщил о росте средней зарплаты чиновников
Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских государственных служащих в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017-м и составила 49,4 тыс. рублей.
Обновлено в 09:35
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей
Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.
Обновлено в 09:30
Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
Обновлено в 09:32
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Происшествия
В структуре «Роскосмоса» нашли фиктивную компанию
Лефортовская межрайонная прокуратура обнаружила в структуре "Роскосмоса" фиктивную компанию, передает РБК со ссылкой на источники в МВД.
Обновлено в 09:17
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено в 08:16
Экономика
Минкультуры после проверки Счетной палатой уволило 56 сотрудников
«Из 132 работников дирекции в течение 2018 года были уволены 56», — пояснили РБК в министерстве, уточнив, что среди уволенных в том числе руководитель и несколько его заместителей, главный бухгалтер, а также руководящий состав отдела размещения госзаказа.
Обновлено в 10:38
Политика
Песков рассказал о содержании послания Путина Асаду
Как сообщили 19 марта журналистам в Министерстве обороны РФ, глава ведомства Сергей Шойгу по поручению Путина совершил рабочую поездку в Дамаск, где передал послание от главы российского государства Асаду и провел с президентом Сирии переговоры.
Обновлено в 07:25
Происшествия
В России временно приостановили выдачу водительских прав
Из-за технического сбоя на серверах МВД России граждане не могут получить водительские права и некоторые миграционные услуги.
Обновлено в 09:04
Авто
Toyota Corolla и RAV4 превратят в новые модели Suzuki
Компания Suzuki получит от Toyota ее гибридные силовые установки, а также будет продавать в Европе новые электрические модели, разработанные на платформах кроссовера RAV4 и универсала Corolla Touring Sports.
Обновлено в 01:49
Происшествия
По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено вчера в 17:53
Политика
Гаагский суд осудил Радована Караджича на пожизненный срок
Обновлено вчера в 12:31
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Происшествия
Житель Татарстана пытался сжечь беременную подругу
Нетрезвый житель Нижнекамска, заподозривший беременную 19-летнюю подругу в неверности, пытался ее поджечь, в результате женщина получила ожоги, а ее дом сгорел полностью, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Обновлено в 09:35
Происшествия
В Волгограде освободили педофила из-за проблем с переводчиком
Волгоградский областной суд отменил арест уроженца Азербайджана, обвиняемого в изнасиловании школьницы, из-за отсутствия переводчика.
Обновлено в 10:09
Общество
Россияне останутся без огородов на майские праздники
Научный руководитель Росгидромета Роман Вильфанд озвучил прогнозы, которые могут обрушить планы россиян провести майские праздники, работая в огородах.
Обновлено в 07:06
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой, свидетельствуют данные портала Downdetector, фиксирующего проблемы в работе сервисов.
Обновлено в 10:04