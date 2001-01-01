Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»Евро-футбол.ру 10:39

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Барселона" – одна из лучших команд в мире. В её составе немало великолепных футболистов.

Наука Исследователи проанализировали веру в морализаторство богов Новое исследование предполагает, что на первом месте стояло формирование сложных обществ, и что вера в таких богов помогла объединить людей под общей высшей властью.

Общество В пятницу в Москву вернется зима Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.

Наука Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода Ученые из США проводили специальное исследование десять лет. Горячий чай может повысить риск развития рака пищевода.

Футбол Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест Форвард туринского «Ювентса» Криштиану Роналду избежал дисквалификации за неприличный жест во время матча Лиги чемпионов против мадридского «Атлетико» (3:0).

Общество Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Общество Умер доцент журфака МГУ Вячеслав Красовский Отмечается, что Красовский работал на кафедре истории русской литературы и журналистики журфака МГУ с 1986 года.

Интернет Facebook призналась в хранении паролей пользователей в открытом виде Администрация социальной сети Facebook призналась, что часть паролей от аккаунтов пользователей хранилась в незащищённом виде, будучи доступной сотрудникам компании.

Политика Глава Оренбургской области Юрий Берг попросил об отставке "Глава Оренбургской области Юрий Берг направил прошение об отставке на имя президента РФ Владимира Путина", - указывается в сообщении.

Авто Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.

Политика Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Армия и оружие В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО 15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о случаях легочной чумы в Уганде В Роспотребнадзоре сообщили, что в Уганде, недалеко от границы с Конго, зарегистрированы два случая подозрения на чуму легочной формы.

Армия и оружие На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление Авиационное предприятие «Авиастар-СП», сорвавшее гособоронзаказ в 2018 году, будет курировать специальная комиссия, в которую войдут представители Минобороны и Минпромторга.

Экономика ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.

Единоборства Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.

Шоу-бизнес Проститься с Юлией Началовой пришли сотни поклонников На церемонии присутствовало более сотни поклонников, дань уважения умершей отдали близкие и друзья артистки.

Общество Росгидромет не рекомендует до начала мая начинать огородные работы Росгидромет порекомендовал россиянам не спешить с садовыми и огородными работами до окончания майских праздников.

Политика Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.

Общество В Петербурге расселят пять последних аварийных домов Петербург может получить средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение последних пяти домов в городе, которые имеют статус аварийных.

Происшествия В Москве задержали киллера с сигнальным пистолетом Неудавшееся покушение произошло 20 марта - подозреваемый не меньше двух раз выстрелил в жертву из сигнального пистолета, но повредил потерпевшему лишь манжет куртки.

Армия и оружие Названа дата первого полета ИЛ-112В с воронежского авиазавода Первый полет военного транспортника ИЛ-112В, который собрали на авиационном заводе Воронеже, пройдет в конце марта или начале апреля.

Происшествия Число жертв крушения парома в Ирака возросло до 85 Число погибших в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака достигли 85, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местных СМИ.

Финансы Минфин РФ планирует начать размещение ОФЗ для населения нового формата Минфин РФ во втором квартале планирует начать размещение ОФЗ для населения (ОФЗ-н) нового формата, минимальная сумма покупки новых бумаг будет снижена, владельцы бумаг смогут привлекать кредиты под залог этих облигаций, говорится в сообщении Минфина РФ на официальном сайте министерства.

Общество В работе «Яндекса» произошел сбой Согласно карте сбоев, с проблемами в работе «Яндекса» столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Краснодара.