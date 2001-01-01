Футбол

Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»Евро-футбол.ру 10:39

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Барселона" – одна из лучших команд в мире. В её составе немало великолепных футболистов.
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Поль Погба: Мне нравится футбол «Барселоны», у них можно чему-то научиться

Советский спорт12:17

Поль Погба: «„Барселона“ – одна из лучших команд в мире. Всегда слежу за их игрой»

Sports.ru10:20

Поль Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“. Это одна из лучших команд в мире»

Спорт-Экспресс10:38

Погба: «У „Барселоны“ есть, чему поучиться»

Sport.ru12:58

Поль Погба: «Игроки „ПСЖ“ до сих пор не отошли от вылета из Лиги чемпионов»

Sportbox.RU08:38

Поль Погба: «Игроки „ПСЖ“ до сих пор не отошли от вылета из Лиги чемпионов»

Матч ТВ08:38

Погба: всегда смотрю матчи «Барселоны», у каталонцев есть чему поучиться

Чемпионат11:53
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Наука

Исследователи проанализировали веру в морализаторство богов

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В пятницу в Москву вернется зима

Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
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Исследование раскрыло связь употребления горячего чая и рака пищевода

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Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
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Отмечается, что Красовский работал на кафедре истории русской литературы и журналистики журфака МГУ с 1986 года.
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Администрация социальной сети Facebook призналась, что часть паролей от аккаунтов пользователей хранилась в незащищённом виде, будучи доступной сотрудникам компании.
Обновлено в 12:59
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"Глава Оренбургской области Юрий Берг направил прошение об отставке на имя президента РФ Владимира Путина", - указывается в сообщении.
Обновлено в 04:16
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Автомобили Volvo не допустят пьяных водителей к управлению

Шведский автопроизводитель Volvo Cars с 2020 года оснастит все модели машин камерами, способными выявлять усталость водителя или состояние опьянения.
Обновлено в 00:09
Политика

Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля

Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие

В Пентагоне признали невозможность удара России по НАТО

15 марта сообщалось, что НАТО возвращается к системе трансатлантических перебросок войск в Европу, существовавшей во времена холодной войны.
Обновлено в 13:04
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«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о случаях легочной чумы в Уганде

В Роспотребнадзоре сообщили, что в Уганде, недалеко от границы с Конго, зарегистрированы два случая подозрения на чуму легочной формы.
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Обновлено в 12:59
Экономика

ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей

Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено в 13:48
Единоборства

Стала известна дата следующего боя Нурмагомедова

Стало известно, когда чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет следующий бой.
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Росгидромет не рекомендует до начала мая начинать огородные работы

Росгидромет порекомендовал россиянам не спешить с садовыми и огородными работами до окончания майских праздников.
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Генпрокурор Украины рассказал о списке «неприкасаемых» от посла США

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что посол США в Киеве Мари Йованович вручила ему список лиц, которых не должно преследовать украинское правосудие, сообщает портал Hill.
Обновлено вчера в 11:38
Общество

В Петербурге расселят пять последних аварийных домов

Петербург может получить средства от Фонда содействия реформированию ЖКХ на расселение последних пяти домов в городе, которые имеют статус аварийных.
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Происшествия

В Москве задержали киллера с сигнальным пистолетом

Неудавшееся покушение произошло 20 марта - подозреваемый не меньше двух раз выстрелил в жертву из сигнального пистолета, но повредил потерпевшему лишь манжет куртки.
Обновлено в 06:23
Армия и оружие

Названа дата первого полета ИЛ-112В с воронежского авиазавода

Первый полет военного транспортника ИЛ-112В, который собрали на авиационном заводе Воронеже, пройдет в конце марта или начале апреля.
Обновлено в 10:00
Общество

Москва открывает доступ к библиотеке МЭШ по всему миру

Обновлено в 10:36
Происшествия

Число жертв крушения парома в Ирака возросло до 85

Число погибших в результате крушения парома на реке Тигр на севере Ирака достигли 85, сообщает ТАСС со ссылкой на данные местных СМИ.
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Сиквел «Последнего богатыря» получил название

Обновлено в 08:19
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Минфин РФ планирует начать размещение ОФЗ для населения нового формата

Минфин РФ во втором квартале планирует начать размещение ОФЗ для населения (ОФЗ-н) нового формата, минимальная сумма покупки новых бумаг будет снижена, владельцы бумаг смогут привлекать кредиты под залог этих облигаций, говорится в сообщении Минфина РФ на официальном сайте министерства.
Обновлено в 11:51
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В работе «Яндекса» произошел сбой

Согласно карте сбоев, с проблемами в работе «Яндекса» столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Краснодара.
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Константин Богомолов песней признался в любви Ксении Собчак

Ведь и у Собчак, и у Богомолова, и у Виторгана в настоящее время происходят важные для карьеры события.
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Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США

Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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