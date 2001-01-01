Футбол
Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»Евро-футбол.ру 10:39
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Барселона" – одна из лучших команд в мире. В её составе немало великолепных футболистов.
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Общество
Растаявшие льды Эвереста открыли тела погибших альпинистов
Обновлено в 07:07
Кино
Стали известны дата и место прощания с актером Анатолием Адоскиным
Церемония пройдет в субботу, 23 марта, точное время пока не известно. Актер будет похоронен на Донском кладбище.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Политика
Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер
Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.
Обновлено в 10:49
Армия и оружие
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль
Выпуск Ил-76МД-90А взят под ведомственный контроль Вчера вице-премьер Юрий Борисов заявил, что предприятие «Авиастар-СП» сорвало соглашение на поставку в 2018 году трех военно-транспортных самолетов Ил-76МД-90А.
Обновлено в 18:24
Авто
В России начались продажи топовой модификации внедорожника Haval H9
Китайский автопроизводитель привёз в Россию топовую модификацию своего рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено в 07:07
Армия и оружие
Порошенко похвастался, что военные НАТО приезжают учиться у ВСУ
В феврале на Украине вступил в силу закон, закрепляющий в конституции страны стратегический курс на членство в ЕС и НАТО.
Обновлено в 20:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов перестали скрывать роман
В последние дни пара, скрывавшая свой роман несколько месяцев, совершенно забыла о конспирации.В начале недели в Москве состоялась премьера нового фильма Резо Гигинеишвили «Трезвый водитель», которую Собчак и Богомолов посетили вместе.
Обновлено в 09:30
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Общество
Умер доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский
Доцент факультета журналистики МГУ Вячеслав Красовский скончался.
Обновлено в 10:42
Кино
Сотни человек пришли проститься с режиссером Марленом Хуциевым
Сотни человек пришли в московский Дом кино, чтобы проститься с режиссером Марленом Хуциевым, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 06:51
Шоу-бизнес
Лолите вызвали скорую после концерта в Ростове-на-Дону
Советская, украинская и российская поп-певица Лолита (Лолита Мелявская) после концерта в Ростове-на-Дону начала терять сознание, пишет сайт kp.ru со ссылкой на канал Baza в телеграме.
Обновлено в 17:58
Здоровье
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов
На сайте ЕИС опубликованы конфиденциальные данные пациентов Управление здравоохранения Липецкой области разместило на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) документы, раскрывающие персональные данные и врачебную тайну граждан.
Обновлено в 11:53
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Александра Колчака
ФСБ России рассекретила уголовное дело против адмирала Александра Колчака.
Обновлено вчера в 23:25
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Культура
ГМИИ и Эрмитаж воссоединят коллекции Щукина и Морозова
Обновлено в 11:17
Авто
В России возобновляются продажи Ravon
В СМИ появилась информация о том, что поставки машин должны возобновиться, но перспективы продаж довольно туманны.
Обновлено в 19:10
Шоу-бизнес
На похоронах Началовой заметили мистический знак
Пришедшие проститься с певицей Юлией Началовой заметили мистический знак на ее похоронах. Об этом сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 14:24
Авто
Skoda представила еще одно умное решение
Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку, сообщили в Минэкономразвития.
Обновлено в 16:53
Футбол
Гол Пентека принес Польше победу над Австрией в отборе Евро-2020
Сборная Австрии на своем поле проиграла Польше (0:1) в матче первого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 18:15
Интернет
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Политика
Владелец «Морского старта» отменил заказ на поставку украинских ракет
Российская частная компания S7 Space группы S7 отменила заказ на производство и последующую поставку 12 украинских ракет-носителей "Зенит".
Обновлено в 00:20
Футбол
Черчесов: Разнос в раздевалке не устроил
Обновлено в 18:33
Армия и оружие
Минобороны пригласило руководство НАТО на конференцию по безопасности
Министерство обороны РФ пригласило военно-политическое руководство НАТО принять участие в предстоящей 23-25 апреля VIII Московской конференции по международной безопасности, сообщил в четверг на брифинге для военных атташе заместитель министра обороны генерал-полковник Александр Фомин.
Обновлено в 10:01
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
Наука
Самца макаки кастрировали дважды, чтобы получить от него потомство
В свежем номере Science американские и канадские исследователи рассказывают о том, как им удалось довести процедуру до конца и получить на выходе живого и здорового детеныша.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Суд освободил педофила в Волгограде из-за отсутствия переводчика
Волгоградский областной суд решил освободить педофила из-за отсутствия переводчика. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 12:03
Политика
Депутат Госдумы заявил о праве чиновников иметь дорогие автомобили
Депутат от партии «Единая Россия» Александр Максимов выступил против запрета для чиновников на покупку дорогих автомобилей.
Обновлено в 12:03