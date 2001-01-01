Футбол

Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»Евро-футбол.ру 10:39

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Барселона" – одна из лучших команд в мире. В её составе немало великолепных футболистов.
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Поль Погба: Мне нравится футбол «Барселоны», у них можно чему-то научиться

Советский спорт12:17

Погба: всегда смотрю матчи «Барселоны», у каталонцев есть чему поучиться

Чемпионат11:53

Поль Погба: «„Барселона“ – одна из лучших команд в мире. Всегда слежу за их игрой»

Sports.ru10:20

Погба: «У „Барселоны“ есть, чему поучиться»

Sport.ru12:58

Поль Погба: «Игроки „ПСЖ“ до сих пор не отошли от вылета из Лиги чемпионов»

Sportbox.RU08:38

Поль Погба: «Игроки „ПСЖ“ до сих пор не отошли от вылета из Лиги чемпионов»

Матч ТВ08:38

Поль Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“. Это одна из лучших команд в мире»

Спорт-Экспресс10:38
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Политика

Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
Обновлено в 12:05
Авто

Skoda представила еще одно умное решение

Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие

Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов провел прием граждан по личным вопросам

Практика приемов граждан по личным вопросам проводится руководством Минобороны России на постоянной основе.
Обновлено в 09:15
Спорт

Анастасия Кузьмина выиграла спринтерский зачет Кубка мира по биатлону

Обновлено в 14:04
Происшествия

Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку

Замминистра Минэкономразивтия Оксана Тарасенко сообщила, что глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку.
Обновлено в 16:53
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов

В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
Обновлено в 06:22
Политика

ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака

Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Общество

Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма

Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Кино

В Новосибирске отменили показ фильма «Праздник»

Запланированную на 22 марта встречу с режиссером Алексеем Красовским и показ его фильма "Праздник" в новосибирском кинозале "Синема" отменили.
Обновлено в 08:56
Происшествия

Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке

Обновлено в 16:46
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление»

Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.
Обновлено в 16:16
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Энергетика

Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин

В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Политика

США внесли два российских судна в список нарушающих санкции по КНДР

Министерство финансов США заявило, что российские суда "Тантал" и "Витязь" были внесены в список нарушающих санкции по КНДР.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес

Юлию Началову сегодня похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 02:33
Политика

Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес

Елена Беркова выходит замуж в шестой раз

Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Шоу-бизнес

Елена Степаненко больше не выступает дуэтом с Евгением Петросяном

Обновлено в 05:39
Происшествия

Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»

В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Общество

«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса

Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Политика

Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс

Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено в 08:55
Экономика

Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума

Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Политика

В Европарламенте готовы отложить Brexit максимум до 18 апреля

Напомним, ранее iReactor сообщал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что огорчена переносом сроков Brexit.
Обновлено в 11:43
Общество

Тельцов ждет материально выгодный день, а Деве придется управлять семейными вопросами – гороскоп на 22 марта

Телец Тельца ожидает удачный с материальной точки зрения день.
Обновлено в 17:00
Футбол

Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико»

Напомним, что Роналду в ответном мачте забил три мяча в ворота «Атлетико» и помог «Ювентусу» пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:19
Интернет

Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами

Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Общество

Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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