Футбол
Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»Евро-футбол.ру 10:39
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Барселона" – одна из лучших команд в мире. В её составе немало великолепных футболистов.
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Политика
Гуайдо объявил о подготовке к захвату власти в Венесуэле
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо объявил в четверг, что его сторонники готовятся к проведению операции «Свобода», которая завершится захватом власти в стране.
Обновлено в 12:05
Авто
Skoda представила еще одно умное решение
Первой крышку-воронку получит модель Skoda Scala, которая должна поступить в продажу в Европе в мае.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Заместитель Министра обороны России Тимур Иванов провел прием граждан по личным вопросам
Практика приемов граждан по личным вопросам проводится руководством Минобороны России на постоянной основе.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Глава Росгеологии Роман Панов отправлен в отставку
Замминистра Минэкономразивтия Оксана Тарасенко сообщила, что глава Росгеологии Роман Панов директивой правительства отправлен в отставку.
Обновлено в 16:53
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Анна Михалкова рассказала, как похудела на 15 килограммов
В прошлом году актриса Анна Михалкова удивила поклонников своим резким преображением: за довольно короткий срок артистка похудела на 15 килограммов.
Обновлено в 06:22
Политика
ФСБ рассекретила дело адмирала Колчака
Житель Санкт-Петербурга Дмитрий Остряков добился снятия грифа «совершенно секретно» с архивного уголовного дела в отношении Александра Колчака, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:31
Общество
Панин устыдился своей радости по поводу присоединения Крыма
Актер Алексей Панин сожалеет, что в 2014 году поддерживал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает НСН в четверг, 21 марта.
Обновлено в 08:17
Кино
В Новосибирске отменили показ фильма «Праздник»
Запланированную на 22 марта встречу с режиссером Алексеем Красовским и показ его фильма "Праздник" в новосибирском кинозале "Синема" отменили.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Поезд столкнулся с грузовиком в Липецке
Обновлено в 16:46
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» ввели «ручное управление»
Межведомственная комиссия Минобороны и Минпромторга ввела "ручное управление" на провалившем гособоронзаказ ульяновском заводе "Авиастар-СП" - одном из самых крупных предприятий России по строительству авиационной техники.
Обновлено в 16:16
Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Энергетика
Правительство продлит соглашение с нефтяниками о ценах на бензин
В правительстве пришли к выводу, что соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании роста цен на моторное топливо (бензин и дизель) нужно продлить до середины этого года.
Обновлено в 10:57
Политика
США внесли два российских судна в список нарушающих санкции по КНДР
Министерство финансов США заявило, что российские суда "Тантал" и "Витязь" были внесены в список нарушающих санкции по КНДР.
Обновлено в 14:35
Шоу-бизнес
Юлию Началову сегодня похоронят на Троекуровском кладбище
Обновлено в 02:33
Политика
Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Шоу-бизнес
Елена Беркова выходит замуж в шестой раз
Напомним, Елена выходит замуж в шестой раз.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Суд отменил приговор создателю сообщества «Мужское государство»
В Нижнем Новгороде суд отменил приговор создателю группы «Мужское государство» Владиславу Позднякову, сообщает «Новая газета» со ссылкой на самого Позднякова.
Обновлено в 16:12
Общество
«Мисс Москву» лишили титула и короны впервые в истории конкурса
Победительницу конкурса красоты «Мисс Москва» лишили титула и короны.
Обновлено в 08:27
Политика
Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес
Сын Дмитрия Нагиева Кирилл показал обнаженный торс
Сын артиста показал фанатам на фото в Instagram обнаженный накачанный торс, украшенный татуировками.
Обновлено в 08:55
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Политика
В Европарламенте готовы отложить Brexit максимум до 18 апреля
Напомним, ранее iReactor сообщал о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что огорчена переносом сроков Brexit.
Обновлено в 11:43
Общество
Тельцов ждет материально выгодный день, а Деве придется управлять семейными вопросами – гороскоп на 22 марта
Телец Тельца ожидает удачный с материальной точки зрения день.
Обновлено в 17:00
Футбол
Роналду избежал дисквалификации УЕФА за жест в матче с «Атлетико»
Напомним, что Роналду в ответном мачте забил три мяча в ворота «Атлетико» и помог «Ювентусу» пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Обновлено в 14:19
Интернет
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами
Подведомственное Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ) заказало разработку автоматизированной системы, которая позволит контролировать — блокируются ли запрещенные в России сайты поисковиками, виртуальными частными сетями (VPN), прокси-серверами и анонимайзерами.
Обновлено в 17:00
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15