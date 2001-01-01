Футбол
Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»Евро-футбол.ру 10:39
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Барселона" – одна из лучших команд в мире. В её составе немало великолепных футболистов.
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Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Баскетбол
ЦСКА дома обыграл лидера Евролиги «Фенербахче»
Обновлено в 15:16
Происшествия
СК проверит информацию о снятии денег со счетов детей из интерната в Калмыкии
Следственное управление СК по Калмыкии начало проверку после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей.
Обновлено в 14:32
Энергетика
Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».
Обновлено в 12:17
Кино
Умерла актриса Маргарита Жарова
Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 13:23
Армия и оружие
Порошенко подвергли критике в сети после передачи новой техники ВСУ
Обновлено вчера в 23:40
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции
Обновлено в 15:18
Футбол
Голландия — Белоруссия: Промес начнет матч на скамейке запасных
21 марта в Роттердаме состоится матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе С между сборными Голландии и Белоруссии.
Обновлено в 14:47
Общество
МЧС предупредило об усилении ветра и мокром снеге в Москве
Обновлено в 15:31
Спорт
Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию
Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Пропавшую в октябре Лину Сторожеву нашли мертвой на козырьке подъезда
Днем рабочие чистили снег с козырька подъезда, они и обнаружили тело. Напомним, Лина Сторожева пропала 14 октября.
Обновлено в 12:42
Общество
В работе «Яндекса» произошел сбой
Согласно карте сбоев, с проблемами в работе «Яндекса» столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Краснодара.
Обновлено в 10:04
Авто
Марка Suzuki клонирует модели Toyota RAV4 и Corolla
Речь идёт только о гибридных версиях, поскольку Suzuki позволено в глобальном масштабе использовать силовые установки THS (Toyota Hybrid System).
Обновлено вчера в 11:44
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Общество
Суд обязал «Дождь» и «Новую» удалить статьи о связи депутата Госдумы с делом Шакро Молодого
Октябрьский районный суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к «Новой газете», «Дождю», «Росбалту» и другим СМИ из-за статей о связи чиновника с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).
Обновлено в 13:04
Политика
Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля
Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 14:58
Общество
Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты
Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.
Обновлено в 08:15
Наука
70 согласных и 40 падежей
Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.
Обновлено 18 марта в 11:32
Финансы
Российский рынок акций в четверг подрос на новостях от ФРС США
Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам после решения Федрезерва США несколько смягчить монетарную политику, что подогрело спрос на рисковые активы; лидировали в росте бумаги "Мечела" и "Мобильных телесистем" на корпоративных новостях.
Обновлено в 12:22
Общество
В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей
По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей.
Обновлено в 04:10
Космос
NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию»
Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».
Обновлено в 04:13
Шоу-бизнес
Стало известно, с кем будет жить дочь Юлии Началовой
Важный момент, который интересовал многих после трагической смерти Юлии Началовой, это с кем теперь будет жить ее 12-летняя дочь Вера.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Армия США приступила к созданию гиперзвуковых ракет
Обновлено в 14:35
Армия и оружие
Россия вернула «адскую молотилку»
Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.
Обновлено в 05:01
Армия и оружие
В Пентагоне заявили, что не ждут от России атаки на страны НАТО
На вопрос, считает ли он, что Россия намеревается напасть на какую-либо страну НАТО, Данфорд ответил отрицательно.
Обновлено в 15:06
Экономика
ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей
Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.
Обновлено в 13:48
Политика
Лавров в Сан-Марино почтил память жертв теракта в Беслане
Глава МИД РФ Сергей Лавров возложил в четверг цветы к памятнику жертв теракта в школе Беслана.
Обновлено в 11:09