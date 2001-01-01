Погба: «Всегда слежу за игрой „Барселоны“»Евро-футбол.ру 10:39

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поделился мнением о "Барселоне", с которой его команда встретится в четвертьфинале Лиги чемпионов. "Барселона" – одна из лучших команд в мире. В её составе немало великолепных футболистов.

Происшествия СК проверит информацию о снятии денег со счетов детей из интерната в Калмыкии Следственное управление СК по Калмыкии начало проверку после публикации на сайте уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой материала о нарушениях в Элистинском доме-интернате для умственно отсталых детей.

Энергетика Британский суд заступился за «Газпром» в споре с Украиной В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж принял решение по делу об обоюдных исках «Газпрома» и «Нафтогаза».

Кино Умерла актриса Маргарита Жарова Актриса театра и кино Маргарита Жарова умерла в возрасте 93 лет. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Футбол Голландия — Белоруссия: Промес начнет матч на скамейке запасных 21 марта в Роттердаме состоится матч 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2020 в группе С между сборными Голландии и Белоруссии.

Спорт Тарасова и Морозов завоевали серебро на ЧМ по фигурному катанию Третье место заняли Наталья Забияко/Александр Энберт – 217,98. Морозова и Тарасов лидировали после короткой программы.

Происшествия Пропавшую в октябре Лину Сторожеву нашли мертвой на козырьке подъезда Днем рабочие чистили снег с козырька подъезда, они и обнаружили тело. Напомним, Лина Сторожева пропала 14 октября.

Общество В работе «Яндекса» произошел сбой Согласно карте сбоев, с проблемами в работе «Яндекса» столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Екатеринбурга и Краснодара.

Авто Марка Suzuki клонирует модели Toyota RAV4 и Corolla Речь идёт только о гибридных версиях, поскольку Suzuki позволено в глобальном масштабе использовать силовые установки THS (Toyota Hybrid System).

Экономика Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.

Общество Суд обязал «Дождь» и «Новую» удалить статьи о связи депутата Госдумы с делом Шакро Молодого Октябрьский районный суд Белгорода удовлетворил иск депутата Госдумы Андрея Скоча о защите чести, достоинства и деловой репутации к «Новой газете», «Дождю», «Росбалту» и другим СМИ из-за статей о связи чиновника с криминальным авторитетом Захарием Калашовым (Шакро Молодой).

Политика Трамп намерен признать Голанские высоты частью Израиля Израильский премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил восхищение и признательность президенту США Дональду Трампу за то, что тот признал спорные Голанские высоты территорией Израиля.

Общество Глава Роскачества назвал самые натуральные российские продукты Глава Роскачества Максим Протасов рассказал, что в стране выпускается большое количество товаров высокого качества.

Наука 70 согласных и 40 падежей Например, Петр Услар в конце XIX века сообщал, что старожилы помнят единственный смешанный брак, который вызвал в селении великий скандал.

Финансы Российский рынок акций в четверг подрос на новостях от ФРС США Рынок акций РФ в четверг подрос по индексам после решения Федрезерва США несколько смягчить монетарную политику, что подогрело спрос на рисковые активы; лидировали в росте бумаги "Мечела" и "Мобильных телесистем" на корпоративных новостях.

Общество В Амстердаме запретят экскурсии по кварталу красных фонарей По данным портала, более 1 тыс. организованных туристических групп еженедельно посещают площадь Oudekerksplein в центре квартала красных фонарей.

Космос NASA обнаружило на Марсе человекоподобную «мумию» Марсианский ровер Opportunity запечатлел на камеру необычный объект, который внешне напоминает человекоподобную «мумию».

Шоу-бизнес Стало известно, с кем будет жить дочь Юлии Началовой Важный момент, который интересовал многих после трагической смерти Юлии Началовой, это с кем теперь будет жить ее 12-летняя дочь Вера.

Армия и оружие Россия вернула «адскую молотилку» Издание напоминает, что «Деривация-ПВО» создана на базе 57-миллиметровой автоматической пушки AУ-220M, являющейся наследницей «адской молотилки» — ЗСУ 57-2, принятой на вооружение в СССР в середине XX века.

Экономика ВТБ требует от владельцев «Трансаэро» 250 млрд рублей Согласно материалам, размещенным на сайте арбитража, банк требует взыскать с ранее контролирующих перевозчика лиц сумму в размере 249, 2 млрд рублей.